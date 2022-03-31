Video ghi lại toàn cảnh 'nữ thần SNSD Yoona' cùng dàn sao trong khoảnh khắc đón chờ bắt hoa cưới từ cô dâu Son Ye Jin

Sao quốc tế 31/03/2022 19:21

Sau 2 năm hẹn hò, cuối cùng Huyn Bin và Son Ye Jin đã chính thức về chung một nhà bằng siêu đám cưới diễn ra vào hôm nay (31/3).

Video ghi lại toàn cảnh 'nữ thần SNSD Yoona' cùng dàn sao trong khoảnh khắc đón chờ bắt hoa cưới từ cô dâu Son Ye Jin - Ảnh 1
Ảnh cưới 'tình bể tình' của cặp đôi

Đám cưới của cặp đôi được tổ chức tại khu Aston House của khách sạn Sheraton Grand Walkerhill, quận Gwangjin, Seoul. Nơi tổ chức lễ cưới được trang hoàng lung linh với rất nhiều hoa tươi, tựa vào núi Acha và có view sông Hàn tuyệt đẹp.

Video ghi lại toàn cảnh 'nữ thần SNSD Yoona' cùng dàn sao trong khoảnh khắc đón chờ bắt hoa cưới từ cô dâu Son Ye Jin - Ảnh 2
Gong Hyo Jin bắt được bó hoa cưới, Yoona chụp ảnh cùng cô dâu chú rể

Trong khoảnh khắc cô dâu ném hoa cưới có sự góp mặt của dàn sao và ‘nữ thần SNSD’ Yoona. Các cô gái xếp thành một hàng ở phía sau để đón bó hoa từ tay cô dâu, tuy nhiên cuối cùng bó hoa ‘đắt giá’ này đã lọt vào tay cô nàng Gong Hyo Jin – một người bạn khá thân của cô dâu.

Hyun Bin và Son Ye Jin tuyên bố kết hôn vào ngày 10 tháng trước. Đã hơn một năm kể từ khi họ bắt đầu công khai hẹn hò vào tháng 1 năm ngoái. Hyun Bin và Son Ye Jin lần đầu tiên hợp tác với nhau trong bộ phim "Negotiation", được phát hành vào tháng 9 năm 2018 và tái hợp thành “Cặp đôi được khán giả yêu thích nhất” trong bộ phim truyền hình "Crash Landing on You - Hạ cánh nơi anh", một bộ phim truyền hình của đài tvN được bấm máy ghi hình và kết thúc vào tháng 2 năm 2020. Trước buổi giới thiệu phim 'Crash Landing on You' vào tháng 12 năm 2019, cả hai đã bị đồn hẹn hò hai lần từ một số người thấy họ ​​khi đi du lịch cùng nhau ở Hoa Kỳ, nhưng cả hai đã lên tiếng bác bỏ tin đồn đó. Sau đó, tin đồn hẹn hò nhiều lần dấy lên và cuối cùng họ cũng thừa nhận đang hẹn hò.

'Đám cưới thế kỷ' của Huyn Bin và Son Ye Jin tổ chức riêng tư, hình ảnh 'tuyệt mật' nhưng vẫn đông nghịt khách, bãi đậu xe chật kín chỗ

'Đám cưới thế kỷ' của Huyn Bin và Son Ye Jin tổ chức riêng tư, hình ảnh 'tuyệt mật' nhưng vẫn đông nghịt khách, bãi đậu xe chật kín chỗ

Cặp đôi diễn viên nổi tiếng Huyn Bin và Son Ye Jin đã tổ chức hôn lễ vào ngày hôm nay 31/3 tại Seoul.

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