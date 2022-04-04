Tất cả mọi người đang nói về khoảnh khắc giữa Olivia Rodrigo và Taehyung (BTS) tại Grammy. Taehyung đã nói gì với Olivia?

Nam ca sĩ nói gì vào tai đồng nghiệp? Cùng dạo một vòng Twitter để xem câu trả lời!

Khoảnh khắc giữa Olivia Rodrigo và Taehyung (BTS) tại Grammy.

Âm nhạc không phải là điều được quan tâm duy nhất của Lễ trao giải Grammy 2022. Trong lễ trao giải, chúng ta đã thấy rất nhiều khoảnh khắc của cặp đôi, bao gồm cả những nụ hôn, 'tâm điểm' của sự lãng mạn đã được chuyển sang một trong những màn trình diễn được mong đợi nhất của BTS.

Bài hát được chọn để biểu diễn là "Dynamite", một trong những "hit" của BTS. Trước khi bắt đầu hát, họ đã biểu diễn một loại hình sân khấu với những thẻ bài rất giống James Bond, khi Olivia Rodrigo xuất hiện trên cảnh quay. Cô ấy đang ngồi ngay bên cạnh Taehyung và anh ấy đã không ngần ngại tương tác với cô ấy. Nam ca sĩ đã choàng tay ra sau lưng và nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng trong khi tiếng kèn saxophone đang vang lên, Taehyung ghé sát để thì thầm điều gì đó vào tai Olivia. Vài giây sau, các fan hét lên, Olivia đã tỏ vẻ rất ngạc nhiên. Sau đó, Taehuyng đã ném một lá thư. Hầu hết các fan vẫn muốn biết thêm về cuộc gặp gỡ bất ngờ này.

Taehyung đã nói gì vào tai Olivia Rodrigo? Chúng ta đã không thể nghe hoặc đọc khẩu hình của họ nhưng người hâm mộ đã đưa ra giả thuyết về khả năng hợp tác trình diễn giữa nữ nghệ sĩ và BTS, vì họ chính họ đã thú nhận rằng đây là cách họ muốn để mở màn phần trình diễn.

Nếu đây là phản ứng hóa học giữa Olivia Rodrigo và BTS trong một cuộc gặp gỡ vài giây cũng khiến fan bấn loạn khi xem lại các đoạn video được đăng trên Twitter.

Theo Cosmopolitan

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tat-ca-moi-nguoi-dang-noi-ve-khoanh-khac-giua-olivia-rodrigo-va-taehyung-bts-tai-grammy-taehyung-da-noi-gi-voi-olivia-460146.html