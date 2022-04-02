Hậu covid 19, 'tiểu hy vọng' của BTS xuất hiện tại sân bay, sẵn sàng tham dự lễ trao giải Grammy danh giá sắp tới

'BTS' J-Hope đã khởi hành đến Las Vegas, Hoa Kỳ qua sân bay quốc tế Incheon vào chiều nay (2/4).
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J-Hope được xác nhận dương tính với COVID – 19 vào ngày 24/3 và ngay lập tức tiến hành cách ly chữa trị tại nhà. Sau khi đã hồi sức khỏe hoàn toàn, cuối cùng hôm nay J–Hope đã có mặt tại sân bay Incheon để ‘nối gót’ các thành viên khác bay đến Las Vegas (Mỹ). Dù cho chỉ xuất hiện một mình nhưng ‘tiểu hy vọng’ của BTS vẫn không hề làm giảm đi sức hút khi diện một ‘cây đen’ đầy cuốn hút, khoác một chiếc áo khoác đầy màu sắc đi kèm với các phụ kiện khác như mũ, kính râm và khẩu trang che kín mặt.
BTS sẽ tham gia lễ trao giải Grammy lần thứ 64 được tổ chức tại Las Vegas vào ngày 3 tới. Tiếp đó, concert 'BTS Permission to Dance on Stage Las Vegas' của các chàng trai sẽ được tổ chức vào ngày 8 ~ 9 và 15 ~ 16 tại Sân vận động Allegiant ở Las Vegas.
Theo: Dispatch