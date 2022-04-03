Jung Kook (BTS) đã chính thức hồi phục sau COVID-19, fan vui mừng khi 'em út vàng' có thể tham dự lễ trao giải Grammy cùng cả nhóm

Bighit Music đã có thông báo chính thức trên nền tảng mạng xã hội ‘Weverse’ vào ngày 3/4 về việc Jung Kook đã chính thức hoàn thành cách ly.

BTS Jung Kook

Jungkook được chẩn đoán mắc COVID-19 vào ngày 28 tháng trước, sau đó nam ca sĩ đã tiến hành cách ly và chữa trị ngay lập tức.

Phía công ty cho biết “Kể từ hôm nay Jung Kook có thể trở lại các hoạt động một cách bình thường. Triệu chứng đau họng nhẹ cũng đã hồi phục trở lại. Sau khi có kết quả xét nghiệm âm tính, BTC Grammy đã đồng ý cho Jungkook tham dự lễ trao giải.”

BTS sẽ tham dự lễ trao giải Grammy lần thứ 64 được tổ chức tại MGM Grand Arena, Las Vegas, Mỹ vào ngày 3/4 (giờ Mỹ).

Sau lễ trao giải, các chàng trai sẽ bước lên vận động Early Agent ở Las Vegas để tổ chức concert cá nhân Permission to Dance on Stage vào ngày 8-9 và ngày 15-16 tháng này.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/jung-kook-bts-da-chinh-thuc-hoi-phuc-sau-covid-19-fan-vui-mung-khi-em-ut-vang-co-the-tham-du-le-trao-giai-grammy-cung-ca-nhom-459956.html