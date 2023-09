Tiết lộ gây sốc: Huyn Bin và Son Ye Jin thành đôi nhờ có chung sở thích... chơi golf?

Trong chương trình 'Yeonjung Live' (KBS 2TV) phát sóng chiều 1/4, những thông tin liên quan đến hôn nhân của cặp đôi Son Ye Jin và Hyun Bin đã được tiết lộ.

Son Ye Jin và Hyun Bin được cho là đã kết hôn dưới sự ‘đẩy thuyền’ tích cực của fan hâm mộ và sự ủng hộ của bố mẹ hai bên.

Khoảnh khắc trao nhẫn trong lễ cưới của cặp đôi

Sau khi hợp tác trong bộ phim điện ảnh ‘Cuộc đàm phán sinh tử’ vào năm 2018, Hyun Bin và Son Ye Jin đã gặp lại nhau trong bộ phim truyền hình ‘Hạ cánh nơi anh’ (tvN) và bắt đầu hẹn hò chính thức từ tháng 3/2020. Theo phía ‘Yeonjung Live’, cặp đôi đã có những cuộc trò chuyện riêng tư để hiểu nhau hơn và dần trở nên gần gủi với nhau vì sở thích chơi golf của cả hai.

Bố của Son Ye Jin (bên trái) và Huyn Bin (bên phải)

Phía chương trình ‘Yeonjung Live’ đã công chiếu bức ảnh gia đình của Son Ye Jin và Hyun Bin: "Lễ cưới của hai người được thành công chính là nhờ sự giới thiệu tích cực của cha mẹ hai bên". Trước đó, khuôn mặt của bố Son Ye Jin trong bức ảnh gia đình thời thơ ấu của Son Ye Jin được công bố trên các trang mạng trực tuyến đã trở thành chủ đề bàn tán vì khuôn mặt của bố Son Ye Jin giống Hyun Bin một cách đáng ngạc nhiên. Cha của Son Ye Jin và Hyun Bin cũng có chung một thân phận khi cả hai đều xuất thân từ Thủy quân lục chiến.

Hyun Bin và Son Ye Jin đã tổ chức đám cưới tại Aston House lúc 4h (giờ Hàn Quốc) ngày 31/4. Lễ cưới được tiến hành riêng tư với sự tham dự của gia đình và người quen của cả hai. Vợ chồng Jang Dong Gun, Go So Young, Um Ji Won, Song Yoon Ah, Lee Min Jung, Ahn Sung Ki, Joo Jin Mo, Park Jung Hoon, Kim Sun Ah, Ha Ji Won, Lee Yeon Hee, Jung Hae In đã đến dự đám cưới với tư cách khách mời.

Tập 4 của 'bom tấn' Pachinko chuẩn bị được phát sóng, 'tra nam' Lee Min Ho xuống nước năn nỉ người yêu và quyết định cuối cùng của Sun Ja sẽ là ai ? Pachinko là câu chuyện bắt đầu từ một tình yêu bị ngăn cấm. Đây được xem là tác phẩm vẽ nên một kỷ nguyên không thể quên về chiến tranh, hòa bình, tình yêu, sự chia ly, chiến thắng và những quyết định giữa Hàn Quốc, Nhật Bản và Hoa Kỳ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tiet-lo-gay-soc-huyn-bin-va-son-ye-jin-thanh-doi-nho-co-chung-so-thich-choi-golf-459739.html