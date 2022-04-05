Park Huyng Sik và Han So Hee tung ảnh tự sướng như một cặp tình nhân thật sự, netizen xôn xao: liệu có xuất hiện thêm một đôi 'phim giả tình thật'?

Sao quốc tế 05/04/2022 07:48

Phản ứng nồng nhiệt về sự kết hợp ăn ý giữa Park Hyung Sik và Han So Hee trong soundtrack #1 đang là đề tài 'nóng' cho các tín đồ xem phim Hàn.

Park Huyng Sik và Han So Hee tung ảnh tự sướng như một cặp tình nhân thật sự, netizen xôn xao: liệu có xuất hiện thêm một đôi 'phim giả tình thật'? - Ảnh 1
Poster phim Soundtrack #1

Bộ phim Disney+ Soundtrack #1 (Kịch bản: Ahn Sae Bom, đạo diễn Kim Hee Won) xoay quanh câu chuyện giữa một cặp bạn thân suốt 20 năm rồi một ngày nọ họ phải sống chung trong 2 tuần để hoàn thành một dự án âm nhạc. Câu chuyện lãng mạn đan xen giữa tình yêu và tình bạn, diễn xuất tinh tế, âm nhạc du dương đã làm tăng thêm cảm xúc của bộ phim, nhờ đó nhận được nhiều đánh giá tích cực và đang rất được đón chờ.

Trên hết, ‘chemistry’ siêu đỉnh của hai diễn viên Park Hyung Sik (vai Han Sun Woo) và Han So Hee (vai Lee Eun Soo) chính là một trong những yếu tố thu hút của bộ phim. Sự kết hợp diễn xuất vô cùng ăn ý của hai diễn viên mang đến sự hồi hộp và tò mò cho nhiều khán giả.

Park Huyng Sik và Han So Hee tung ảnh tự sướng như một cặp tình nhân thật sự, netizen xôn xao: liệu có xuất hiện thêm một đôi 'phim giả tình thật'? - Ảnh 2

Trong tập 1 của Soundtrack #1 được công chiếu vào ngày 23/3, sự thoải mái giữa hai người bạn thân 20 năm đã được bộc lộ rõ. Đồng thời, cảm xúc của người đàn ông che giấu tình yêu sau tình bạn cũng dần hé lộ ra. Tiếp đó, trong tập 2 của Soundtrack #1 được công chiếu vào ngày 30/3, hai người đã bắt đầu cuộc sống chung trong 2 tuần và trải qua những thay đổi cảm xúc một cách tinh tế. Park Hyung Sik và Han So Hee đã nhập tâm và thể hiện rõ được cảm xúc của nhân vật, khiến người xem phải ‘cuốn’ theo bộ phim.

Park Huyng Sik và Han So Hee tung ảnh tự sướng như một cặp tình nhân thật sự, netizen xôn xao: liệu có xuất hiện thêm một đôi 'phim giả tình thật'? - Ảnh 3

Liên quan đến vấn đề này, đội ngũ sản xuất của Soundtrack #1 cho biết: "Nhiều tác phẩm cũng thuộc thể loại lãng mạn như vậy, nhưng Soundtrack #1 là tác phẩm rất chú trọng vào việc thể hiện cảm xúc tinh tế của những nhân vật đang ‘vật lộn’ giữa tình yêu và tình bạn lâu năm. Hai diễn viên Park Hyung Sik và Han So Hee đã vẽ nên sự kết hợp hoàn hảo này. Tại trường quay, hai người luôn thảo luận và trò chuyện với nhau về cảm xúc của nhân vật. Nhờ đó, cặp đôi "phản ứng hóa học tuyệt vời" không chỉ ăn ý về ngoại hình mà diễn xuất cũng rất hợp nhau.”

'Sound Track #1' có tổng cộng 4 tập. Ai cũng tò mò và kỳ vọng vào 2 tập còn lại của Soundtrack #1 - bộ phim có thể xem là sự kết hợp ăn ý tuyệt vời nhất từ trước đến nay của hai diễn viên Park Hyung Sik và Han So Hee. Bộ phim thể loại lãng mạn âm nhạc Soundtrack #1 sẽ được chiếu trên Disney+ vào lúc 4h (giờ Hàn Quốc) thứ Tư hàng tuần.

Từ khóa:   Soundtrack#1 Park Hyung Sik Han Soo Hee

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