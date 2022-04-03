Liệu 'Pachinko' có phải là bộ phim sẽ giúp nữ diễn viên gạo cội Hàn Quốc đem về giải Oscar thứ 2?

Sao quốc tế 03/04/2022 17:13

Diễn viên Yoon Yeo Jung đã viết nên lịch sử với bộ phim "Khát vọng đổi đời" (đạo diễn Jung Isak). Niều người hy vọng bà sẽ tiếp tục tạo nên cơ địa chấn với tác phẩm Pachinko.

Liệu 'Pachinko' có phải là bộ phim sẽ giúp nữ diễn viên gạo cội Hàn Quốc đem về giải Oscar thứ 2? - Ảnh 1

Tại lễ trao giải Academy Academy lần thứ 93 được tổ chức vào năm ngoái, bà là diễn viên Hàn Quốc đầu tiên nhận được giải thưởng Oscar danh giá với giải diễn viên phụ xuất sắc nhất. Năm ngoái, bộ phim 'Ký Sinh Trùng' của đạo diễn Bong Joon Ho đã nhận được giải tác phẩm, giải đạo diễn, giải kịch bản và giải thưởng phim dài tập quốc tế, nhưng lại không đem về giải thưởng diễn viên nào.

Bộ phim ‘Khát vọng đổi đời’ đã thể hiện được sức hấp dẫn không kém cạnh ‘Ký sinh trùng’ khi đã liên tiếp nhận được hơn 90 giải thưởng tại các lễ trao giải và liên hoan phim trên toàn thế giới, bao gồm Giải thưởng phim ngoại ngữ xuất sắc nhất năm 2021, Giải thưởng Nữ diễn viên xuất sắc nhất tại Liên hoan phim Anh (SAG).

Liệu 'Pachinko' có phải là bộ phim sẽ giúp nữ diễn viên gạo cội Hàn Quốc đem về giải Oscar thứ 2? - Ảnh 2
Bộ phim 'Khát vọng đổi đời'

‘Khát vọng đổi đời’ là tác phẩm có đóng góp rất lớn của Yoon Yeo Jung. Mặc dù là một bộ phim có ngân sách thấp nhưng Yoon Yeo Jung vẫn quyết định vào vai vì cảm động với kịch bản của phim. Trong một cuộc phỏng vấn được tiến hành sau khi bộ phim được công chiếu, Yoon Yeo Jung cho biết bà quyết định quay phim ngay cả khi nhận được ít tiền.

Liệu 'Pachinko' có phải là bộ phim sẽ giúp nữ diễn viên gạo cội Hàn Quốc đem về giải Oscar thứ 2? - Ảnh 3
Bộ phim 'Pachinko'

Một dự án toàn cầu khác mà Yoon Yeo Jung đã lựa chọn sau ‘Khát vọng đổi đời’ là bộ phim truyền hình của Apple TV Plus. ‘Pachinko’ là câu chuyện bắt đầu từ tình yêu bị ngăn cấm, vẽ nên một kỷ nguyên không thể quên về chiến tranh và hòa bình, tình yêu và ly biệt, chiến thắng và sự phân xử. Tác phẩm dựa trên tiểu thuyết bán chạy nhất cùng tên của tờ New York Times do tác giả người Mỹ gốc Hàn Lee Min Jin viết. 

Trong bộ phim Pachinko, nữ diễn viên đã vào vai Sun Ja – đại diện hình tượng người phụ nữ không chịu khuất phục trước số phận. Cuộc sống, nỗi khổ và cảm xúc của người Hàn Quốc trong thời đại bị Nhật chiếm đóng, hay cách họ vượt qua sự phân biệt đối xử và nghèo đói, đều được thể hiện thông qua khuôn mặt và ánh mắt của diễn viên Yoon Yeo Jung.

Trước đó, 'Squid game' - bộ phim của Netflix được sản xuất bởi các nhà sản xuất và sự tham gia của các diễn viên Hàn Quốc đã giành được nhiều giải thưởng trong mùa lễ trao giải năm nay tại Mỹ. Diễn viên chính của bộ phim 'Squid Game' Lee Jung Jae đã nhận được giải nam diễn viên xuất sắc nhất tại lễ trao giải Critics Choice Awards lần thứ 27 được tổ chức tại Mỹ. Ngoài ra, Lee Jung Jae và Jung Ho Yeon đã giành được giải thưởng nam nữ diễn viên xuất sắc nhất trong loạt phim truyền hình.

Liệu 'Pachinko' có phải là bộ phim sẽ giúp nữ diễn viên gạo cội Hàn Quốc đem về giải Oscar thứ 2? - Ảnh 4

Nếu sự cuồng nhiệt hướng đến ‘Pachinko’ tiếp tục kéo dài, các diễn viên Hàn Quốc xuất hiện trong Pachinko cũng có khả năng cao sẽ một lần nữa có mặt tại lễ trao giải ở Mỹ giống như Squid game đã làm. Nếu vậy, người nhận được sự chú ý nhất chắc chắn sẽ là nữ diễn viên đã nhận được giải Oscar vào năm trước. Đây là một trong những lý do khiến người ta chú ý đến việc liệu Yoon Yeo Jung có thể tiếp tục kế thừa thành công của ‘Khát vọng đổi đời’ thông qua dự án toàn cầu ‘Pachinko’ hay không.

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Từ khóa:   giải Oscar Pachinko Yoon Yeo Jung

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