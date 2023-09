Liệu 'Pachinko' có phải là bộ phim sẽ giúp nữ diễn viên gạo cội Hàn Quốc đem về giải Oscar thứ 2?

Bộ phim 'Khát vọng đổi đời'

‘Khát vọng đổi đời’ là tác phẩm có đóng góp rất lớn của Yoon Yeo Jung. Mặc dù là một bộ phim có ngân sách thấp nhưng Yoon Yeo Jung vẫn quyết định vào vai vì cảm động với kịch bản của phim. Trong một cuộc phỏng vấn được tiến hành sau khi bộ phim được công chiếu, Yoon Yeo Jung cho biết bà quyết định quay phim ngay cả khi nhận được ít tiền.

Bộ phim 'Pachinko'

Một dự án toàn cầu khác mà Yoon Yeo Jung đã lựa chọn sau ‘Khát vọng đổi đời’ là bộ phim truyền hình của Apple TV Plus. ‘Pachinko’ là câu chuyện bắt đầu từ tình yêu bị ngăn cấm, vẽ nên một kỷ nguyên không thể quên về chiến tranh và hòa bình, tình yêu và ly biệt, chiến thắng và sự phân xử. Tác phẩm dựa trên tiểu thuyết bán chạy nhất cùng tên của tờ New York Times do tác giả người Mỹ gốc Hàn Lee Min Jin viết.