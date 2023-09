BTS đang 'làm nóng' Las Vegas, cả thành phố được trang hoàng như một lễ hội của các chàng trai

BTS đã làm nóng Las Vegas, không chỉ nhờ concert trực tiếp sắp tới mà toàn bộ thành phố còn được trang trí như lễ hội của BTS.

BTS sẽ bước vào sân vận động Early Agent ở Las Vegas vào ngày 8~9 và 15~16/4 để tổ chức concert ‘BTS Permission to Dance on Stage-Las Vegas’.

BTS Permission to Dance On Stage là một trong chuỗi tour diễn bắt đầu từ tháng 10/2018. Tiếp nối thành công của concert diễn ra tại thủ đô Seoul vào tháng trước, concert tiếp theo sẽ được trình diễn tại Mỹ.

Buổi biểu diễn lần này cũng chú trọng vào việc gặp gỡ với người hâm mộ. Phía công ty quản lý cho biết: "Chúng tôi đang chuẩn bị để khán giả đến địa điểm biểu diễn có thể tận hưởng đầy đủ vũ đạo và các bài hát của 7 thành viên".

Vẫn sẽ là những bài hát nhóm và những bản solo, họ đã chọn ra những màn trình diễn tuyệt nhất mà các fan muốn xem. Các bài hát hiện tại cũng được biên tập lại bằng cách kết hợp với các thể loại đa dạng.

Dự án kết nối thành phố 'The City' cũng đang thu hút nhiều sự chú ý. The City là dự án tổ chức nhiều sự kiện khác nhau trước và sau concert của BTS tại Las Vegas.

Các fan có thể thưởng thức triển lãm ảnh mang tên Behind The Stage: Permission to Dance hay những bức ảnh trong quá trình diễn tập cho concert ở Seoul vào tháng 3 vừa qua.

Ngoài ra còn có các cửa hàng pop-up quy mô lớn, 11 khách sạn trực thuộc MGM đã chuẩn bị phòng với chủ đề BTS, nhiều nhà hàng cung cấp các món ăn Hàn Quốc mà BTS thích. Đài phun nước lớn nhất thế giới mang tên Bellagio Water Show cũng sẽ chọn ca khúc của BTS để phát khi đài phun hoạt động.

BTS sẽ tham dự lễ trao giải Grammy lần thứ 64 được tổ chức tại Las Vegas vào ngày 3/4. Các chàng trai đã được đề cử ở hạng mục Best Pop Duo/Group Performance.

