Gia hạn hợp đồng với Vương Phi, thương hiệu đồng ý chi 100 tỷ đồng để đổi lấy một cái gật đầu từ cô

Sao quốc tế 26/02/2022 15:13

Là một trong những nghệ sĩ nữ quyền lực và có độ phổ biến hàng đầu làng giải trí Hoa ngữ, nhiều nhãn hàng muốn ký hợp đồng quảng cáo với cô hoặc là không thể, hoặc là phải phải chịu chi ra một số tiền không hề nhỏ.

Đã từ lâu, Vương Phi lui về trạng thái nghỉ ngơi, ít tham gia các hoạt động giải trí và xuất hiện trước công chúng. Tuy nhiên, địa vị của cô ở C-biz là không phải chuyện đùa bởi giá trị thương mại lẫn độ phổ biến của cô vẫn rất cao đối với công chúng.

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'Ở ẩn' nhiều năm, địa vị của Vương Phi trong làng giải trí vẫn Hoa ngữ không hề nhỏ

Theo truyền thông Trung Hoa, mới đây một nhãn hàng quần áo đã thành công gia hạn hợp đồng quảng cáo với Vương Phi. Được biết, để nhận được cái gật đầu từ "thiên hậu C-pop", nhãn hàng này đã chi ra 30 triệu NDT (hơn 100 tỷ đồng) - một con số khổng lồ đối với một hợp đồng quảng cáo.

Tuy nhiên, số tiền gia hạn hợp đồng này không phải là không hợp lý vì khi hợp tác với một ngôi sao hạng A như Vương Phi, doanh thu của hãng này đã tăng gấp nhiều lần. Ước tính, trong một năm, nhờ việc là gương mặt đại diện của nhãn hàng này mà Vương Phi đã thu về 60 triệu NDT (hơn 200 tỷ đồng).

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Nhiều nhãn hàng đồng ý chi ra hàng trăm tỷ đồng để mời Vương Phi làm gương mặt đại diện nhưng chuyện cô đồng ý là rất khó

Ở tuổi 52 và rời xa hào quang sân khấu, Vương Phi vẫn "cá kiếm" mạnh nhờ các hợp đồng quảng cáo và bản quyền nhạc số, các tour diễn trong nước của cô tuy ít nhưng lần nào cũng hết vé chỉ trong vài phút. Để mời cô tham gia các chương trình kỹ nghệ cũng vô cùng khó với mức thù lao khổng lồ, lần gần đây nhất mà khán giả thấy cô trong một show giải trí là chương trình Thành Phố Hoan Lạc.

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