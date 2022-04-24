Không cần kẻ mắt kẻ mày, những sao nữ cbiz vẫn sở hữu thần thái, ánh mắt sắc lẹm, xuất sắc vào vai ‘ác nữ’

Ban đầu, tính tình của nhân vật Nhàn phi cũng tốt bụng, ôn hòa, nhưng sau khi chứng kiến gia tộc suy tàn, nàng trở thành một con người hoàn toàn khác. Ở quá trình “cải chính thành tà” ấy, tạo hình của Xa Thi Mạn không có gì thay đổi, thậm chí còn thiếu son đến mức nhợt nhạt. Vậy mà, chỉ cần nhìn vào ánh mắt của cô, người ta đều cảm nhận được sự chuyển biến trong suy nghĩ, tỏa ra đầy “tà khí”.

Trước kia, ở TVB, Xa Thi Mạn được yêu mến vì thường xuyên đảm nhận những vai diễn ở “phe lương thiện”. Thế nhưng, sau khi lấn sân sang thị trường đại lục, nữ diễn viên lại ghi dấu tên tuổi bằng một vai phản diện trong Diên Hi Công Lược.

Dương Tuyết

Ảnh minh họa: Internet

Dương Tuyết cũng lợi hại không kém khi đảm nhận vai Giang Ngọc Yến trong Tiểu Ngư Nhi Và Hoa Vô Khuyết. Vì không chiếm được “trái tim” của người đàn ông mình yêu nên trong cô đã nảy sinh lòng thù hận. Ánh mắt ngấn lệ của nữ diễn viên mang theo 3 phần đáng thương, 7 phần khí thế từng trở thành “nỗi ám ảnh thời thơ ấu” của không ít khán giả, trong đó có cả mình.

Đào Hân Nhiên

Ảnh minh họa: Internet

Thêm một “ác nữ” mà Tiểu Hạnh Thảo không ưa cho đến tận bây giờ chính là An Lăng Dung của Hậu Cung Chân Hoàn Truyện. Đào Hân Nhiên nhập vai xuất sắc đến mức, sau bộ phim, cô có hẳn một đội ngũ anti hùng hậu. Thậm chí, khán giả “quá khích” còn nhắn tin cho nữ diễn viên, nếu còn bắt gặp vẻ mặt tàn nhẫn và cặp mắt không an phận của cô ở bộ phim nào khác nữa thì sẽ “cho một trận”.

Tôn Lệ

Ảnh minh họa: Internet

Sau bao nhiêu lần bị vấp ngã trong hậu cung, nhân vật Chân Hoàn do Tôn Lệ đảm nhận trong Chân Hoàn Truyện buộc phải dùng mưu kế để tự cứu lấy bản thân. Vẫn là kiểu trang phục, đôi hoa tai và gương mặt ấy nhưng không còn nụ cười hồn nhiên thuở mới nhập cung nữa. Thay vào đó, sau khi “hắc hóa”, ánh mắt của Chân Hoàn đã thay đổi 180 độ, trở nên dũng mãnh và khí chất đến “bức người”.

Thậm chí có diễn viên từng tuyên bố, nếu phim có Tôn Lệ đóng chính thì cô sẽ không tham gia.

Vương Lệ Khôn

Ảnh minh họa: Internet

Trong Mỹ Nhân Tâm Kế, nếu như nữ chính Đậu Y Phòng (Lâm Tâm Như) tốt bụng, rộng lượng bao nhiêu thì người chị em thân thiết Nhiếp Thận Nhi lại thủ đoạn bấy nhiêu. Để thể hiện nhân vật “phản diện ngầm” này đòi hỏi một diễn viên vừa sở hữu vẻ ngoài trong sáng, thánh thiện, nhưng cũng phải có khả năng biểu thị nội tâm một cách tinh tế, và Vương Lệ Khôn đã làm được điều này.

Nếu như chỉ nhìn hình mà không xem phim, Tiểu Hạnh Thảo tin rằng nhiều khán giả sẽ lầm tưởng Nhiếp Thận Nhi là nhân vật chính diện như Đậu Y Phòng mà thôi.

Triệu Lệ Dĩnh

Ảnh minh họa: Internet

Có một số người dù được ông trời ban cho dung mạo thiên sứ, song, đó chỉ là cái vỏ bên ngoài mà thôi. Mình thấy câu nói trên rất khớp với nhân vật Lưu Ly trong bộ phim Cung Tỏa Trầm Hương đấy nha. Nhưng, để làm nên một hình tượng “ác nữ” kinh điển đến như vậy, chúng ta phải dành lời khen cho cô nàng Triệu Lệ Dĩnh.

Dáng vẻ “ngây thơ vô số tội” của Lưu Ly từ thuở mới nhập cung đến lúc có quyền thế, sẵn sàng trở mặt với chị em vì quyền lực và danh vọng đều được tiểu hoa 8X thể hiện một cách chân thực nhất. Thú thật, mỗi lần phim chạy đến phân đoạn của Triệu Lệ Dĩnh, mình cảm tưởng như ánh mắt của cô có thể “xử lý” đối phương bất cứ lúc nào.