Đâu là mỹ nhân giả trai 'đỉnh nhất' Cbiz, không phải Dương Tử, cũng không phải Triệu Lệ Dĩnh, vậy thì là ai đây?

Sao quốc tế 21/04/2022 22:22

Trong lịch sử điện ảnh xứ Trung, đã có rất nhiều màn giả trai gây ấn tượng mạnh với khán giả, nhưng đã trải qua 15 năm vẫn không có ai có thể soán ngôi được vai diễn giả trai được netizen cho rằng đỉnh nhất này.

Màn ảnh Hoa ngữ có không ít màn giả trai thuộc vào dạng gây được tiếng vang lớn như Triệu Lệ DĩnhDương Tử,dù không phải là quá xuất sắc nhưng cũng được cho là tạm ổn so với các nữ diễn viên đình đám hiện nay giả trai. Tuy nhiên, ít ai biết được từng có một tạo hình "chuyển giới" ấn tượng và khiến nhiều khán giả ghi nhớ. Đó chính là nàng Chúc Anh Đài của Đổng Khiết cách đây 15 năm.

Đâu là mỹ nhân giả trai 'đỉnh nhất' Cbiz, không phải Dương Tử, cũng không phải Triệu Lệ Dĩnh, vậy thì là ai đây? - Ảnh 1
Đâu là mỹ nhân giả trai 'đỉnh nhất' Cbiz, không phải Dương Tử, cũng không phải Triệu Lệ Dĩnh, vậy thì là ai đây? - Ảnh 2
Đổng Khiết trong Chúc Anh Đài - Ảnh: Internet

Khi tham gia vào dự án phim Tân Lương Sơn Bá, Chúc Anh Đài năm 2007, Đổng Khiết đã là một nữ diễn viên có tiếng tăm không nhỏ ở Cbiz. Trong đó kinh điển nhất là vai Lãnh Thanh Thu trong Kim Phấn Thế Gia. Dù vậy, thử sức trong vai Chúc Anh Đài kinh điển vẫn là thách thức, nhất là khi bộ phim trước đó đã đạt được thành công vang dội. 

Tưởng chừng như Đổng Khiết sẽ khiến cho khán giả phải thất vọng,thì những gì diễn ra sau đó lại hoàn toàn ngược lại khi nữ diễn viên hoàn thành rất tốt vai diễn của mình và liên tiếp nhận được nhiều lời khen từ phía người hâm mộ. 

Đâu là mỹ nhân giả trai 'đỉnh nhất' Cbiz, không phải Dương Tử, cũng không phải Triệu Lệ Dĩnh, vậy thì là ai đây? - Ảnh 3
Nữ diễn viên Đổng Khiết - Ảnh: Internet

Hiện tại, sau drama ngoại tình từng gấy chấn động khiến nữ diễn viên phải mất một khoảng thời gian kha khá mới có thể tự tin quay trở lại trên màn ảnh, đồng thời cô cũng đã chuyển mình đóng những nhân vật có nội tâm khó đoán, mưu mô. Dù vậy, nhiều người vẫn công nhận Đổng Khiết thời Chúc Anh Đài là kinh điển.

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