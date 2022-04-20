Phim cổ trang của dàn tiểu hoa 85: Lưu Thi Thi 'vượt mặt' Dương Mịch, Triệu Lệ Dĩnh trở thành mỹ nhân được mong đợi nhất

Sao quốc tế 20/04/2022 17:19

Sở hữu nhan sắc xinh đẹp, hợp cổ trang vậy nên dàn tiểu Hoa 85 luôn được mong đợi trở lại màn ảnh nhỏ.

Triệu Lệ Dĩnh - Dữ Phượng Hành

Triệu Lệ Dĩnh khiến khán giả ngày ngóng đêm mong trở thành nữ chính của "Dữ Phượng Hành". Bộ phim này sẽ được khai máy vào tháng 6, nam chính được tiết lộ là Lâm Canh Tân.

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Kể từ sau "Hữu Phỉ" đóng cùng Vương Nhất Bác, Triệu Lệ Dĩnh liên tiếp nhận các dự án phim hiện đại.Do đó, nhiều khán giả vô cùng mong đợi "Dữ Phượng Hành" của Triệu Lệ Dĩnh có thể thành công. Có một số thông tin được đưa ra cho biết, Triệu Lệ Dĩnh chắc chắn sẽ nhận vai nữ chính của dự án phim này nhằm trao đổi đàm phán cho một bộ chính kịch sau này.

Dương Mịch - Kiều Tàng

Từ năm ngoái, trên mạng đã xuất hiện rất nhiều thông tin cho biết Dương Mịch sẽ trở thành nữ chính của dự án phim cấp S (phim trọng điểm) mang tên "Kiều Tàng". Bộ phim là dự án phim chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết cùng tên của tác giả Thượng Cuồng Gia Cuồng. Trong phim, tình cũ Lưu Khải Uy sẽ vào vai nữ chính Liễu Miên Đường – nàng sơn chủ xinh đẹp, mạnh mẽ.

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Sở hữu nhan sắc xinh đẹp, rất hợp với các tạo hình cổ trang vậy nên khán giả đang vô cùng mong ngóng tin Dương Mịch đóng chính trong dự án phim này. Tuy nhiên, vì vẫn chưa tìm được nam chính nên cho đến tận bây giờ dự án phim Kiều Tàng vẫn chưa công bố thông tin chính thứ

Lưu Thi Thi - Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương

Lưu Thi Thi cũng là cái tên được khán giả mong ngóng trở lại với cổ trang hơn cả. Kể từ bộ phim "Túy Linh Lun"g năm 2017, Lưu Thi Thi chỉ có 2 bộ hiện đại được phát sóng là "Tôi Thân Yêu" và "Lưu Kim Tuế Nguyệt". Vì vậy, khi nghe tin nàng tiểu Hoa sẽ trở lại với vai chính trong "Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương" nhiều khán giả đã không giấu được sự vui mừng.

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Sở hữu vẻ đẹp thanh nhã, Lưu Thi Thi được biết đến là một trong những mỹ nhân cổ trang kinh điển của lứa 85 trên màn ảnh Hoa ngữ. Tuy diễn xuất chưa thật xuất sắc thế nhưng tạo hình cổ trang nào của nữ diễn viên trên phim cũng khiến khán giả phải mê mẩn. Nhan sắc xinh đẹp, khí chất tao nhã của bà xã Ngô Kỳ Long được cho là rất hợp với vai hồ yêu lần này.

Lưu Diệc Phi - Mộng Hoa Lục

Với khí chất băng thanh ngọc khiết của mình, Lưu Diệc Phi từng không ít lần gây sốt với tạo hình cổ trang trong phim. Sau một loạt vai diễn điện ảnh thất bại “Thần tiên tỷ tỷ” đã trở lại màn ảnh nhỏ với 2 bộ phim là Nam Yên Trai Lục Bút và Mộng Hoa Lục. Đáng tiếc, đến nay cả 2 bộ phim này đều chưa thể lên sóng.

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Gần đây, lại xuất hiện thông tin cho biết Lưu Diệc Phi sẽ đảm nhận vai nữ chính trong bộ phim cổ trang Trường Lăng. Nam chính nên duyên cùng “Thần tiên tỷ tỷ” trong dự án này có thể là Lý Hiện. Dù chờ mãi mà phim vẫn chưa chịu chiếu, thế nhưng khán giả vẫn cực kỳ mong đợi dự án phim cổ trang tiếp theo của Lưu Diệc Phi.

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