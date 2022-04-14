Xôn xao tin Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong 'nối lại tình xưa' trong phim mới, công lớn thuộc về người này?

Gần đây, thông tin Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong có thể sẽ hợp tác trong một tác phẩm điện ảnh khiến người hâm mộ "đứng ngồi không yên".

Gần đây, cư dân mạng xôn xao thông tin Tập đoàn sản xuất và phân phối phim Bona chuẩn bị thực hiện một tác phẩm điện ảnh. Vì vậy, nhà sản xuất đã tìm đến Phùng Thiệu Phong và Lý Băng Băng để đề nghị hợp tác. Tuy nhiên, bà chủ Hòa Tụng đã từ chối lời mời tham gia bộ phim mới này. Thay vào đó, nữ diễn viên muốn giới thiệu Triệu Lệ Dĩnh tham gia tác phẩm.

Cụ thể, Lý Băng Băng cũng đưa mỹ nhân họ Triệu đến gặp nhà sản xuất để bàn bạc. Tại đây, Triệu Lệ Dĩnh còn gặp lại chồng cũ của mình là Phùng thiệu Phong. Mặc dù trước đây cả hai từng là vợ chồng nhưng khi gặp nhau, họ vẫn giữ trạng thái tự nhiên. Sau chia tay, cặp đôi giữ mối quan hệ ôn hòa nên không cảm thấy xa cách, ngại ngùng.

Lý Băng Băng muốn giới thiệu Triệu Lệ Dĩnh tham gia tác phẩm - Ảnh: Internet

Khác với những cặp nghệ sĩ từng ly hôn, Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phòng vẫn có thể hợp tác. Nếu phim điện ảnh này bàn bạc thành công, công chúng sẽ thấy cả hai xuất hiện chung khung hình. Một số khán giả đùa rằng, việc đóng chung phim có thể giúp cặp đôi gương vỡ lại lành. Tuy nhiên, người hâm mộ của 2 diễn viên đều không mong muốn họ nối lại chuyện tình cảm bởi vì sau khi cuộc hôn nhân này tan vỡ, người hâm mộ của nhà trai và nhà gái coi nhau như nước với lửa.

Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong - Ảnh: Internet

Từ khi ly hôn đến nay, Triệu Lệ Dĩnh vẫn chưa một lần xác nhận lý do chia tay Phùng Thiệu Phong. Vì vậy, những tin tức được lan truyền trên mạng chỉ là tin đồn và chưa có bằng chứng xác thực.

Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh luôn cố gắng kín tiếng, không chia sẻ về nhau trước truyền thông và người hâm mộ. Cuộc sống của cả 2 trở nên khác biệt hoàn toàn, trong khi mỹ nhân họ Triệu bận rộn với các dự án cá nhân thì tài tử Minh Lan Truyện lại im hơi lặng tiếng hơn hẳn. Anh dành nhiều thời gian bên cậu con trai Tưởng Tưởng, ít nhận lời dự sự kiện.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/xon-xao-tin-trieu-le-dinh-va-phung-thieu-phong-noi-lai-tinh-xua-trong-phim-moi-cong-lon-thuoc-ve-nguoi-nay-462148.html