Xôn xao thông tin Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong 'nối lại tình xưa'?

Gần đây, cư dân mạng xứ Trung bàn tán xôn xao trước thông tin Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong vẫn qua lại với nhau sau khi "đường ai nấy đi".

Cuộc hôn nhân của Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong vẫn luôn là chủ đề được bàn tán xôn xao nhất nhì tại làng giải trí Hoa ngữ. Kể từ khi kết hôn đến khi ly hôn, thông tin xung quanh cặp đôi luôn là những tin đồn thất thiệt. Điều khiến cư dân mạng chú ý nhất trong thời gian gần đây là chuyện tái hợp của cặp đôi.

Mới đây, trên mạng xã hội Trung Quốc lan truyền thông tin Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong vẫn qua lại với nhau sau cuộc hôn nhân rạn nứt. Cụ thể, nguồn tin cho biết cặp đôi vừa cùng nhau tham gia buổi tiệc của đạo diễn Chính Ngọ.

Xôn xao thông tin cặp đôi vừa cùng nhau tham gia buổi tiệc của đạo diễn Chính Ngọ - Ảnh minh họa: Internet

Sau khi thông tin trên được lan truyền rầm rộ, người hâm mộ của cặp đôi không khỏi vui mừng và mong chờ. Nhiều khán giả dự đoán hai diễn viên chuẩn bị tham gia dự án mới liên quan đến Nhà sản xuất phim nổi tiếng Trung Quốc - Chính Ngọ. Không loại trừ khả năng họ sẽ hợp tác với nhau với danh nghĩa đồng nghiệp và tiến xa hơn nếu còn tình cảm.

Nhiều người mong muốn cặp đôi tái hôn - Ảnh: Internet

Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong "bén duyên" khi đóng "Tây du ký: Nữ Nhi Quốc" (2017). Cả hai thông báo kết hôn hôm 16/10/2018, trùng với sinh nhật của nữ diễn viên. Song, cặp đôi bất ngờ thông báo ly hôn vào tháng 4/2021 khiến không ít người cảm thấy nuối tiếc.

Hiện tại, thông tin tái hợp của cặp đôi Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong vẫn chưa được công ty quản lý của hai bên lên tiếng. Dù tin đồn trên là thật hay giả, người hâm mộ vẫn mong cặp đôi trai tài gái sắc giữ mối quan hệ tốt với nhau sau ly hôn.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/xon-xao-thong-tin-trieu-le-dinh-va-phung-thieu-phong-noi-lai-tinh-xua-461358.html