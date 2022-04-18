Nguyên nhân Dương Mịch khó tìm được diễn viên nam đóng cặp trong dự án phim 'Kiều Tàng'

Bộ phim "Kiều Tàng'" vẫn không thể bấm máy do chưa tìm được bạn diễn phù hợp để đóng cặp với Dương Mịch.

Theo trang 163 đưa tin, "Kiều tàng" xác định nữ chính là Dương Mịch từ tháng 11/2021. Thông thường, các dự án phim nhanh chóng khai máy ngay sau khi tuyên bố dàn nam nữ chính, thậm chí có phim quay trước và lựa chọn ngày làm lễ khai máy sau. Tuy nhiên, bộ phim này vẫn không thể bấm máy do chưa tìm được bạn diễn phù hợp để đóng cặp với Dương Mịch sau 6 tháng. "Kiều Tàng" là phim cổ trang, tập trung vào hành trình của nữ chính, cách gọi khác là phim đại nữ chủ. Như vậy, vai trò của nam chính không quan trọng bằng Dương Mịch. Song, những nam diễn viên trẻ ít tên tuổi khó sánh đôi với Dương Mịch. Còn những ngôi sao nam trẻ có danh tiếng ngang tầm với cô như Cung Tuấn, Tiêu Chiến, Lý Hiện, hay các tài tử thực lực, có địa vị cao trong giới như Hồ Ca, Trần Khôn, Đặng Siêu cũng không muốn góp mặt trong dự án mà vai diễn của họ không có sức nặng bằng nữ chính.

Theo Sina, đây là ảnh hưởng của "cuộc chiến phiên vị", còn hiểu nôm na là thời lượng lên hình của diễn viên trong phim hay vị trí trong dự án, trên poster hay ở trailer. Nghệ sĩ Trung Quốc tranh chấp "phiên vị" để thể hiện địa vị của họ trong giới giải trí, mà những ngôi sao kể trên không muốn địa vị của họ phải xếp sau Dương Mịch trong phim Kiều tàng.

Bên cạnh đó, bộ phim này cũng là dự án nhiều rủi ro. Đây chỉ là phim cổ trang ngôn tình, kịch bản không mới lạ, không đủ sức hấp dẫn để các tài tử chịu nhường bước trước Dương Mịch. Ngoài ra, giới truyền thông xứ Trung cho biết bộ phim "Định luật 80/20 của tình yêu", Dương Mịch diễn với Hứa Khải đóng máy vào tháng 6/2021. Sau nhiều tháng nghỉ ngơi, cô quay bổ sung bộ phim "Cảm ơn bác sĩ". Đây là dự án phim chính kịch hiếm hoi của Dương Mịch, nhưng bị kéo dài thời gian quay suốt 2 năm. Phim khai máy vào tháng 11/2019, sau đó vướng dịch bệnh, không thể quay bối cảnh ở bệnh viện, do đó trì hoãn tới hơn một năm. Tác phẩm quay bổ sung và đóng máy vào tháng 11/2021. Thực tế, trong năm 2021 và đầu năm 2022, Dương Mịch ít ở phim trường. Dự án "Kiều tàng" không thể bấm máy như dự định khiến cô nhiều tháng không đóng phim và sự nghiệp của Dương Mịch gặp trở ngại.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nguyen-nhan-duong-mich-kho-tim-duoc-dien-vien-nam-dong-cap-trong-du-an-phim-kieu-tang-463061.html