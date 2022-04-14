Rộ tin Dương Mịch khuyên Lưu Thi Thi ly hôn Ngô Kỳ Long sau vụ kiện "tin đồn" vợ chồng đường ai nấy đi

Sao quốc tế 14/04/2022 12:31

Cộng đồng mạng vừa rộ tin Dương Mịch khuyên Lưu Thi Thi ly hôn Ngô Kỳ Long.

Thời gian gần đây, cộng đồng Hoa Ngữ rộ lên thông tin vợ chồng Ngô Kỳ Long và Lưu Thi Thi “đường ai nấy đi”.

Rộ tin Dương Mịch khuyên Lưu Thi Thi ly hôn Ngô Kỳ Long sau vụ kiện 'tin đồn' vợ chồng đường ai nấy đi - Ảnh 1
Vợ chồng "Bộ bộ kinh tâm" hạnh phúc trong ngày cưới - Ảnh: Chụp màn hình

Theo đó, 12/3, QQ đưa tin Lưu Thi Thi đăng ảnh đón sinh nhật tuổi 35 trên trang cá nhân. Nữ diễn viên bị phát hiện không còn đeo nhẫn cưới, trong khi trước đó trang sức này luôn hiện diện trên tay cô. Trong dịp quan trọng, Ngô Kỳ Long cũng không có động thái chúc mừng vợ.

Rộ tin Dương Mịch khuyên Lưu Thi Thi ly hôn Ngô Kỳ Long sau vụ kiện 'tin đồn' vợ chồng đường ai nấy đi - Ảnh 2
Lưu Thi Thi không đeo nhẫn trong sinh nhật tuổi 35 - Ảnh: Sina

 

Sau đó, Ngô Kỳ Long đã thay ảnh đại diện có đeo nhẫn cưới trên tay để khẳng định mối quan hệ với người đẹp Lưu kim tuế nguyệt vẫn hạnh phúc sau khi họ vướng tin rạn nứt.

Rộ tin Dương Mịch khuyên Lưu Thi Thi ly hôn Ngô Kỳ Long sau vụ kiện 'tin đồn' vợ chồng đường ai nấy đi - Ảnh 3
Ngô Kỳ Long để ảnh đại diện đeo nhẫn cưới, phá tan tin đồn - Ảnh: Chụp màn hình

Công ty của Ngô Kỳ Long và Lưu Thi Thi cũng lên tiếng phủ nhận tin hai ngôi sao đã kết thúc hôn nhân: "Tin đồn không đúng sự thật". Họ khởi kiện blogger loan tin Trương Tiểu Hàn để chứng minh hôn nhân vẫn êm ấm.

Hiện nay, trên mạng đang xuất hiện thông tin Lưu Thi Thi đã dọn ra khỏi nhà mẹ chồng và quyết định ở riêng. Nguyên nhân là do mẹ của Ngô Kỳ Long thường xuyên thúc giục nữ diễn viên sinh con thứ 2.

Hai năm trước, Lưu Thi Thi không nhận phim mới cũng là do mẹ chồng yêu cầu. Bà không muốn thấy con dâu ra ngoài làm việc, chỉ mong cô ở nhà chăm lo gia đình.

Nguồn tin trong ngành cho biết thêm, Dương Mịch từng khuyên Lưu Thi Thi ly hôn. Bởi lẽ, vợ cũ Lưu Khải Uy cảm thấy cuộc sống độc thân rất vui vẻ. Nếu thấy bạn bè gặp mâu thuẫn trong hôn nhân, cô nhất định sẽ khuyên họ nhảy ra khỏi vũng bùn.

Rộ tin Dương Mịch khuyên Lưu Thi Thi ly hôn Ngô Kỳ Long sau vụ kiện 'tin đồn' vợ chồng đường ai nấy đi - Ảnh 4
Rộ tin Dương Mịch khuyên Lưu Thi Thi ly hôn - Ảnh: Chụp màn hình

Mặc dù chỉ là thông tin lan truyền và người trong cuộc chưa từng lên tiếng về vụ việc nhưng dư luận tranh luận rất sôi nổi.

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