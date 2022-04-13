Dương Mịch đầy ma mị, khoe sắc vóc ở độ tuổi tứ tuần, nhan sắc thế nào mà khiến dân tình 'không rời mắt'?

Sao quốc tế 13/04/2022 09:32

Dân mạng Trung Quốc không ngớt lời trầm trồ trước nhan sắc động lòng người của Dương Mịch trong tạo hình đầy ma mị, bí ẩn.

Dương Mịch là nữ diễn viên đã quá quen thuộc với người hâm mộ Châu Á khi sở hữu nhan sắc cực kỳ diễm lệ cùng phong cách thời trang được đánh giá cao. Người đẹp được mệnh danh là nữ hoàng cổ trang khi có những tạo hình đi vào huyền thoại màn ảnh với khí chất thanh cao đặc trưng.

Mới đây, trong bộ ảnh được chụp bởi tạp chí InStyle với nhiều nội dung liên quan đến chuyện quảng bá cho phim ngôn tình "Định luật tình yêu 80/20", nhan sắc của Dương Mịch nhận được "cơn mưa" lời khen từ cư dân mạng.

 

duong michDương Mịch đầy ma mị, khoe sắc vóc ở độ tuổi tứ tuần, nhan sắc thế nào mà khiến dân tình 'không rời mắt'? - Ảnh 2Dương Mịch đầy ma mị, khoe sắc vóc ở độ tuổi tứ tuần, nhan sắc thế nào mà khiến dân tình 'không rời mắt'? - Ảnh 3Dương Mịch đầy ma mị, khoe sắc vóc ở độ tuổi tứ tuần, nhan sắc thế nào mà khiến dân tình 'không rời mắt'? - Ảnh 4
Dương Mịch đầy ma mị trong bộ ảnh mới - Ảnh: Internet

Trong "Định luật tình yêu 80/20", Dương Mịch đóng vai nữ luật sư Tần Thi - một cô gái mà từ bé đến lớn luôn biết mình cần gì, muốn gì. Tần Thi có chuyện tình "phi công trẻ" với nhân vật do Hứa Khải đóng. Ngoài đời thực, nữ diễn viên cũng lớn hơn Hứa Khải đến 9 tuối.

Nói về vai diễn mới, Dương Mịch chia sẻ: "Tần Thi là người luôn biết bản thân cần gì. Tôi thấy chuyện quan trọng nhất là mọi người cần phải biết bản thân muốn gì. Rất nhiều người nói rằng luôn muốn làm chuyện này chuyện kia, muốn trở thành người này người kia nhưng vì nhiều lý do mà cứ trì hoãn mãi. Điều đó không ổn tí nào. Tôi cho rằng khi nghĩ đến điều gì thì phải hành động ngay".

duong mich 1Dương Mịch đầy ma mị, khoe sắc vóc ở độ tuổi tứ tuần, nhan sắc thế nào mà khiến dân tình 'không rời mắt'? - Ảnh 6
Dương Mịch khoe sắc vóc 'cực phẩm' tuổi 36 - Ảnh: Internet

Trước đó, truyền thông xứ Trung cho biết Dương Mịch đang tiếp xúc dự án phim có tên gọi là "Nữ Thương" cùng với Triệu Lệ Dĩnh và Tôn Lệ. Đây là một bộ phim thuộc thể loại chính kịch đại nữ chủ, xoay quanh câu chuyện về một cô gái vừa tốt nghiệp đại học đã vô tình xuyên không về năm 1860. Tại đây, cô sống với thân phận của hầu gái bị bán cho một gia đình nhà giàu. Từ người hầu, đến làm thuê, dần dần nữ chính vươn lên thành một nữ doanh nhân nổi tiếng.

Dương Mịch 'gây choáng' khi diện hàng tá đồ hiệu cao cấp: Nhìn đơn giản nhưng đọc giá ai cũng hết hồn

Dương Mịch 'gây choáng' khi diện hàng tá đồ hiệu cao cấp: Nhìn đơn giản nhưng đọc giá ai cũng hết hồn

Trong làng giải trí Cbiz, Dương Mịch vốn nổi tiếng với cả nhan sắc xinh đẹp và gu thời trang sang chảnh.

Xem thêm
Từ khóa:   Dương Mịch nhan sắc Dương Mịch sao Hoa ngữ sao Châu Á Lưu Khải Uy làng sao

TIN LIÊN QUAN

Dương Mịch 'gây choáng' khi diện hàng tá đồ hiệu cao cấp: Nhìn đơn giản nhưng đọc giá ai cũng hết hồn

Dương Mịch 'gây choáng' khi diện hàng tá đồ hiệu cao cấp: Nhìn đơn giản nhưng đọc giá ai cũng hết hồn

Sau Triệu Lệ Dĩnh và Tôn Lệ, Dương Mịch tiếp tục là 'ứng cử viên sáng giá' cho vai chính trong 'Nữ Thương'

Sau Triệu Lệ Dĩnh và Tôn Lệ, Dương Mịch tiếp tục là 'ứng cử viên sáng giá' cho vai chính trong 'Nữ Thương'

Xôn xao thông tin Dương Mịch ngừng đóng phim vô thời hạn?

Xôn xao thông tin Dương Mịch ngừng đóng phim vô thời hạn?

Hé lộ bộ ảnh tình cảm, Dương Mịch bị mỉa mai 'như bà cô' khi sánh cùng với 'đàn em kém 9 tuổi' Hứa Khải

Hé lộ bộ ảnh tình cảm, Dương Mịch bị mỉa mai 'như bà cô' khi sánh cùng với 'đàn em kém 9 tuổi' Hứa Khải

Bị bắt gặp đi chơi cùng hội chị em, Dương Mịch vô tình để lộ tình trạng sức khỏe 'đáng lo ngại'

Bị bắt gặp đi chơi cùng hội chị em, Dương Mịch vô tình để lộ tình trạng sức khỏe 'đáng lo ngại'

Hậu ly hôn với Lưu Khải Uy, Dương Mịch vẫn khao khát được yêu: 'Có thể không cần quá ồn ào, miễn là bạn hạnh phúc'

Hậu ly hôn với Lưu Khải Uy, Dương Mịch vẫn khao khát được yêu: 'Có thể không cần quá ồn ào, miễn là bạn hạnh phúc'

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 6/10/2026, 3 con giáp làm đâu thắng đó, sự nghiệp thăng tiến không ngừng, vét sạch tiền của thiên hạ

Đúng 20h hôm nay, ngày 6/10/2026, 3 con giáp làm đâu thắng đó, sự nghiệp thăng tiến không ngừng, vét sạch tiền của thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 49 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 49 phút trước
Nam thanh niên dùng tay không đỡ bé trai 5 tuổi ngã khỏi ban công khiến nhiều người cảm phục

Nam thanh niên dùng tay không đỡ bé trai 5 tuổi ngã khỏi ban công khiến nhiều người cảm phục

Video 2 giờ 19 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 49 phút trước
Quả bầu và những tác dụng tích cực cho sức khỏe gia đình

Quả bầu và những tác dụng tích cực cho sức khỏe gia đình

Dinh dưỡng 3 giờ 49 phút trước
Sự thật đằng sau nụ cười của chồng cũ khi được hỏi về chuyện đi bước nữa

Sự thật đằng sau nụ cười của chồng cũ khi được hỏi về chuyện đi bước nữa

Tâm sự 4 giờ 19 phút trước
Đang lái xe trong đêm, nữ tài xế gặp con gấu khổng lồ tấn công chiếc xe ô tô

Đang lái xe trong đêm, nữ tài xế gặp con gấu khổng lồ tấn công chiếc xe ô tô

Video 4 giờ 49 phút trước
Cuối ngày hôm nay (6/10/2026), 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Cuối ngày hôm nay (6/10/2026), 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 4 phút trước
Hành động bất ngờ của mẹ chồng khi biết chuyện con trai ngoại tình

Hành động bất ngờ của mẹ chồng khi biết chuyện con trai ngoại tình

Tâm sự gia đình 5 giờ 19 phút trước
Va chạm ở tốc độ cao khiến một đầu bếp của nhà hàng thiệt mạng khi đang ngủ

Va chạm ở tốc độ cao khiến một đầu bếp của nhà hàng thiệt mạng khi đang ngủ

Video 5 giờ 49 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào

Lâm Tâm Như và Thư Kỳ tận hưởng chuyến đi Italy cùng nhau

Lâm Tâm Như và Thư Kỳ tận hưởng chuyến đi Italy cùng nhau

Đàm Tùng Vận chọn lối đi riêng giữa showbiz Trung Quốc khắc nghiệt

Đàm Tùng Vận chọn lối đi riêng giữa showbiz Trung Quốc khắc nghiệt

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?