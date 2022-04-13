Dương Mịch đầy ma mị, khoe sắc vóc ở độ tuổi tứ tuần, nhan sắc thế nào mà khiến dân tình 'không rời mắt'?

Mới đây, trong bộ ảnh được chụp bởi tạp chí InStyle với nhiều nội dung liên quan đến chuyện quảng bá cho phim ngôn tình "Định luật tình yêu 80/20", nhan sắc của Dương Mịch nhận được "cơn mưa" lời khen từ cư dân mạng.

Dương Mịch là nữ diễn viên đã quá quen thuộc với người hâm mộ Châu Á khi sở hữu nhan sắc cực kỳ diễm lệ cùng phong cách thời trang được đánh giá cao. Người đẹp được mệnh danh là nữ hoàng cổ trang khi có những tạo hình đi vào huyền thoại màn ảnh với khí chất thanh cao đặc trưng.

Trong "Định luật tình yêu 80/20", Dương Mịch đóng vai nữ luật sư Tần Thi - một cô gái mà từ bé đến lớn luôn biết mình cần gì, muốn gì. Tần Thi có chuyện tình "phi công trẻ" với nhân vật do Hứa Khải đóng. Ngoài đời thực, nữ diễn viên cũng lớn hơn Hứa Khải đến 9 tuối.

Nói về vai diễn mới, Dương Mịch chia sẻ: "Tần Thi là người luôn biết bản thân cần gì. Tôi thấy chuyện quan trọng nhất là mọi người cần phải biết bản thân muốn gì. Rất nhiều người nói rằng luôn muốn làm chuyện này chuyện kia, muốn trở thành người này người kia nhưng vì nhiều lý do mà cứ trì hoãn mãi. Điều đó không ổn tí nào. Tôi cho rằng khi nghĩ đến điều gì thì phải hành động ngay".

Dương Mịch khoe sắc vóc 'cực phẩm' tuổi 36 - Ảnh: Internet

Trước đó, truyền thông xứ Trung cho biết Dương Mịch đang tiếp xúc dự án phim có tên gọi là "Nữ Thương" cùng với Triệu Lệ Dĩnh và Tôn Lệ. Đây là một bộ phim thuộc thể loại chính kịch đại nữ chủ, xoay quanh câu chuyện về một cô gái vừa tốt nghiệp đại học đã vô tình xuyên không về năm 1860. Tại đây, cô sống với thân phận của hầu gái bị bán cho một gia đình nhà giàu. Từ người hầu, đến làm thuê, dần dần nữ chính vươn lên thành một nữ doanh nhân nổi tiếng.