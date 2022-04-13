Được mệnh danh là 'nữ hoàng thời trang', nhưng Dương Mịch lại gây thất vọng với trang phục là 'chân ái' của nhiều chị em

Sao quốc tế 13/04/2022 17:45

Sở hữu gu thời trang thời thượng, được nhiều bạn trẻ bắt chước nhưng Dương Mịch lại không thể mang lại điều đó khi trưng diện những outfit có quần.

Vốn được biết đến là minh tinh màn ảnh của xứ Trung khi góp mặt tại những bộ phim nổi tiếng hàng đầu Cbiz. Chính vì vậy, mà độ nổi tiếng của cô nàng cũng ngày càng cao, tỷ suất người xem các tác phẩm rất tốt. 

Được mệnh danh là 'nữ hoàng thời trang', nhưng Dương Mịch lại gây thất vọng với trang phục là 'chân ái' của nhiều chị em - Ảnh 1
Dương Mịch luôn được đánh giá cao bởi gu thời trang thời thượng của mình - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, ngoài khả năng diễn xuất ''siêu đỉnh'' của mình ra, Dương Mịch còn được mệnh danh là ''nữ hoàng thời trang'' khi sở hữu gu thời trang đẳng cấp. Bằng chứng là mỗi lần cô xuất hiện tại các sự kiện hay sân bay, trang phục cô trưng diện luôn được fan săn đón nhiệt tình.

Được mệnh danh là 'nữ hoàng thời trang', nhưng Dương Mịch lại gây thất vọng với trang phục là 'chân ái' của nhiều chị em - Ảnh 2
Khi mặc quần dài, vóc dáng Dương Mịch trở nên cực kỳ bình thường - Ảnh: Internet
Được mệnh danh là 'nữ hoàng thời trang', nhưng Dương Mịch lại gây thất vọng với trang phục là 'chân ái' của nhiều chị em - Ảnh 3
Đôi chân gầy chính là lý do khiến cô nàng ít khi bận quần - Ảnh: Internet

Sở hữu gương mặt xinh đẹp, cộng vóc dáng cao ráo mảnh mai khiến cô nàng dường như có thể cân hầu hết mọi outfit. Tuy nhiên, nếu để ý kỹ một chút, bạn sẽ nhận ra Dương Mịch rất ít khi lựa chọn các trang phục phải mặc quần. Điều này khiến người hâm mộ không khỏi thắc mắc. 

Nhưng sau khi xem bức ảnh này, nhiều người đã biết lý do thực sự là gì. Dương Mịch khi mặc quần sẽ bị lộ khuyết điểm chân. Chiếc quần jean không mất nổi bật, dáng suông không thời thượng khiến vóc dáng Dương Mịch bị dìm thê thảm.

 

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