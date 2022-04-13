Điểm mặt những sao nam nổi tiếng nhất Cbiz ,từng là người yêu Dương Mịch trên màn ảnh xứ Trung

Sao quốc tế 13/04/2022 19:02

Đâu là những nam diễn viên từng có cơ hội làm ''người yêu'' của ''nữ hoàng rating'' - Dương Mịch.

Được biết đến là minh tinh màn ảnh xứ Trung với nhiều vai diễn lớn trong sự nghiệp của mình, vì vậy mà Dương Mịch dĩ nhiên có cơ hội được hợp tác với nhiều nam diễn viên nổi tiếng của Cbiz. Tuy nhiên trong số những sao nam đó, ai mới là người cùng Dương Mịch đẹp đôi nhất trên màn ảnh?

 

Phùng Thiệu Phong

Điểm mặt những sao nam nổi tiếng nhất Cbiz ,từng là người yêu Dương Mịch trên màn ảnh xứ Trung - Ảnh 1
Phùng Thiệu Phong và Dương Mịch - Ảnh: Internet

Năm 2011, nhờ có bộ phim Cung Tỏa Tâm Ngọc mà Dương Mịch trở thành ngôi sao hot nhất nhì showbiz Hoa ngữ. Đồng thời, màn hợp tác ăn ý trên phim và sự mập mờ ngoài đời thực cũng khiến cả 2 vướng phải tinh đồn ''phim giả, tình thật''. Tuy nhiên, nữ diễn viên không hề có động thái giải thích về vấn đề nay. 

Đáng chú ý hơn, việc cả hai đóng chung khá nhiều dự án phim cũng khiến khán giả nghi ngờ. 

Lưu Khải Uy

Điểm mặt những sao nam nổi tiếng nhất Cbiz ,từng là người yêu Dương Mịch trên màn ảnh xứ Trung - Ảnh 2
Cả 2 từng là cặp đôi đẹp trong Cbiz - Ảnh: Internet

Khi mọi người vẫn đang “ship” Dương Mịch và Phùng Thiệu Phong thì cô lại thừa nhận đang hẹn hò với Lưu Khải Uy sau lần hợp tác trong bộ phim Như Ý

Cả 2 sau đó đã tiến đến hôn nhân và được netizen vô cùng yêu, ngưỡng mộ tình yêu của cặp đôi. Tuy nhiên, sau 4 năm mặn nồng bên nhau, cặp đôi đã chính thức đường ai nấy đi vào năm 2018, để lại sự nuối tiếc trong lòng người hâm mộ. 

Lý Dịch Phong

Điểm mặt những sao nam nổi tiếng nhất Cbiz ,từng là người yêu Dương Mịch trên màn ảnh xứ Trung - Ảnh 3
Lý Dịch Phong cũng là một trong những anh ''người yêu'' nổi tiếng trên màn ảnh của Dương Mịch - Ảnh: Internet

Năm 2014, bộ phim Cổ Kiếm Kỳ Đàm do Dương Mịch và Lý Dịch Phong đóng chính “làm mưa làm gió” trên màn ảnh. Bộ phim không chỉ ăn khách nhờ vào phần cốt truyện hay nội dung hay, mà cặp đôi Mịch - Phong với sự ăn ý của mình đã làm cho khán giả quan tâm và theo dõi nhiều hơn. 

Chỉ có điều trong thời gian hợp tác, những hành động thân mật của họ trên phim trường đã khiến Dương Mịch vướng scandal ngoại tình với Lý Dịch Phong, tuy nhiên họ đã nhanh chóng lên tiếng phủ nhận.

Triệu Hựu Đình

Điểm mặt những sao nam nổi tiếng nhất Cbiz ,từng là người yêu Dương Mịch trên màn ảnh xứ Trung - Ảnh 4
Sự ăn ý giữa Dương Mịch và Triệu Hựu Đình góp phần biến Tam Sinh Tam Thế thành một bộ phim ăn khách - Ảnh: Internet

Ban đầu khi công bố dàn diễn viên Tam Sinh Tam Thế: Thập Lý Đào Hoa (bản truyền hình), ban đầu có rất nhiều người chê Dương Mịch – Triệu Hựu Đình không hợp vai. Nào ngờ khi phim chiếu lại tạo hiệu ứng ngược lại khi mà Dương Mịch cùng Triệu Hựu Đình quá đẹp đôi, “chemistry” cũng rất đỉnh luôn, hoàn toàn lấn át bản điện ảnh của Dương Dương – Lưu Diệc Phi.

Cặp đôi phối hợp cực kỳ ăn ý trong suốt giai đoạn của phim và mang lại cảm giác cho người xem đây là cặp đôi đang yêu nhau chân thật nhất. 

 

Được mệnh danh là 'nữ hoàng thời trang', nhưng Dương Mịch lại gây thất vọng với trang phục là 'chân ái' của nhiều chị em

Được mệnh danh là 'nữ hoàng thời trang', nhưng Dương Mịch lại gây thất vọng với trang phục là 'chân ái' của nhiều chị em

Sở hữu gu thời trang thời thượng, được nhiều bạn trẻ bắt chước nhưng Dương Mịch lại không thể mang lại điều đó khi trưng diện những outfit có quần.

Xem thêm
Từ khóa:   sao chau a Dương Mịch Triệu Hựu Đình Lý Dịch Phong Lưu Khải Uy Phùng Thiệu Phong

TIN LIÊN QUAN

Được mệnh danh là 'nữ hoàng thời trang', nhưng Dương Mịch lại gây thất vọng với trang phục là 'chân ái' của nhiều chị em

Được mệnh danh là 'nữ hoàng thời trang', nhưng Dương Mịch lại gây thất vọng với trang phục là 'chân ái' của nhiều chị em

Dương Mịch đầy ma mị, khoe sắc vóc ở độ tuổi tứ tuần, nhan sắc thế nào mà khiến dân tình 'không rời mắt'?

Dương Mịch đầy ma mị, khoe sắc vóc ở độ tuổi tứ tuần, nhan sắc thế nào mà khiến dân tình 'không rời mắt'?

Dương Mịch 'gây choáng' khi diện hàng tá đồ hiệu cao cấp: Nhìn đơn giản nhưng đọc giá ai cũng hết hồn

Dương Mịch 'gây choáng' khi diện hàng tá đồ hiệu cao cấp: Nhìn đơn giản nhưng đọc giá ai cũng hết hồn

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 12/4/2022: Dương Mịch đóng chính để nâng diễn viên mới, Địch Lệ Nhiệt Ba hiện là nữ diễn viên hàng đầu của dòng phim cổ trang?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 12/4/2022: Dương Mịch đóng chính để nâng diễn viên mới, Địch Lệ Nhiệt Ba hiện là nữ diễn viên hàng đầu của dòng phim cổ trang?

Không chỉ là một 'tín đồ thời trang', Dương Mịch thể hiện đẳng cấp với hàng loạt đồ hiệu sang chảnh khiến netizen 'trầm trồ': 'Đeo đồng hồ cả tỷ bạc chỉ để sống ảo'

Không chỉ là một 'tín đồ thời trang', Dương Mịch thể hiện đẳng cấp với hàng loạt đồ hiệu sang chảnh khiến netizen 'trầm trồ': 'Đeo đồng hồ cả tỷ bạc chỉ để sống ảo'

Sau Triệu Lệ Dĩnh và Tôn Lệ, Dương Mịch tiếp tục là 'ứng cử viên sáng giá' cho vai chính trong 'Nữ Thương'

Sau Triệu Lệ Dĩnh và Tôn Lệ, Dương Mịch tiếp tục là 'ứng cử viên sáng giá' cho vai chính trong 'Nữ Thương'

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 6/10/2026, 3 con giáp làm đâu thắng đó, sự nghiệp thăng tiến không ngừng, vét sạch tiền của thiên hạ

Đúng 20h hôm nay, ngày 6/10/2026, 3 con giáp làm đâu thắng đó, sự nghiệp thăng tiến không ngừng, vét sạch tiền của thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 48 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 48 phút trước
Nam thanh niên dùng tay không đỡ bé trai 5 tuổi ngã khỏi ban công khiến nhiều người cảm phục

Nam thanh niên dùng tay không đỡ bé trai 5 tuổi ngã khỏi ban công khiến nhiều người cảm phục

Video 2 giờ 18 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 48 phút trước
Quả bầu và những tác dụng tích cực cho sức khỏe gia đình

Quả bầu và những tác dụng tích cực cho sức khỏe gia đình

Dinh dưỡng 3 giờ 48 phút trước
Sự thật đằng sau nụ cười của chồng cũ khi được hỏi về chuyện đi bước nữa

Sự thật đằng sau nụ cười của chồng cũ khi được hỏi về chuyện đi bước nữa

Tâm sự 4 giờ 18 phút trước
Đang lái xe trong đêm, nữ tài xế gặp con gấu khổng lồ tấn công chiếc xe ô tô

Đang lái xe trong đêm, nữ tài xế gặp con gấu khổng lồ tấn công chiếc xe ô tô

Video 4 giờ 48 phút trước
Cuối ngày hôm nay (6/10/2026), 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Cuối ngày hôm nay (6/10/2026), 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 3 phút trước
Hành động bất ngờ của mẹ chồng khi biết chuyện con trai ngoại tình

Hành động bất ngờ của mẹ chồng khi biết chuyện con trai ngoại tình

Tâm sự gia đình 5 giờ 18 phút trước
Va chạm ở tốc độ cao khiến một đầu bếp của nhà hàng thiệt mạng khi đang ngủ

Va chạm ở tốc độ cao khiến một đầu bếp của nhà hàng thiệt mạng khi đang ngủ

Video 5 giờ 48 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào

Lâm Tâm Như và Thư Kỳ tận hưởng chuyến đi Italy cùng nhau

Lâm Tâm Như và Thư Kỳ tận hưởng chuyến đi Italy cùng nhau

Đàm Tùng Vận chọn lối đi riêng giữa showbiz Trung Quốc khắc nghiệt

Đàm Tùng Vận chọn lối đi riêng giữa showbiz Trung Quốc khắc nghiệt

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?