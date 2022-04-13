Điểm mặt những sao nam nổi tiếng nhất Cbiz ,từng là người yêu Dương Mịch trên màn ảnh xứ Trung

Được biết đến là minh tinh màn ảnh xứ Trung với nhiều vai diễn lớn trong sự nghiệp của mình, vì vậy mà Dương Mịch dĩ nhiên có cơ hội được hợp tác với nhiều nam diễn viên nổi tiếng của Cbiz. Tuy nhiên trong số những sao nam đó, ai mới là người cùng Dương Mịch đẹp đôi nhất trên màn ảnh?

Năm 2011, nhờ có bộ phim Cung Tỏa Tâm Ngọc mà Dương Mịch trở thành ngôi sao hot nhất nhì showbiz Hoa ngữ. Đồng thời, màn hợp tác ăn ý trên phim và sự mập mờ ngoài đời thực cũng khiến cả 2 vướng phải tinh đồn ''phim giả, tình thật''. Tuy nhiên, nữ diễn viên không hề có động thái giải thích về vấn đề nay.

Đáng chú ý hơn, việc cả hai đóng chung khá nhiều dự án phim cũng khiến khán giả nghi ngờ.

Lưu Khải Uy

Cả 2 từng là cặp đôi đẹp trong Cbiz - Ảnh: Internet

Khi mọi người vẫn đang “ship” Dương Mịch và Phùng Thiệu Phong thì cô lại thừa nhận đang hẹn hò với Lưu Khải Uy sau lần hợp tác trong bộ phim Như Ý.

Cả 2 sau đó đã tiến đến hôn nhân và được netizen vô cùng yêu, ngưỡng mộ tình yêu của cặp đôi. Tuy nhiên, sau 4 năm mặn nồng bên nhau, cặp đôi đã chính thức đường ai nấy đi vào năm 2018, để lại sự nuối tiếc trong lòng người hâm mộ.

Lý Dịch Phong

Lý Dịch Phong cũng là một trong những anh ''người yêu'' nổi tiếng trên màn ảnh của Dương Mịch - Ảnh: Internet

Năm 2014, bộ phim Cổ Kiếm Kỳ Đàm do Dương Mịch và Lý Dịch Phong đóng chính “làm mưa làm gió” trên màn ảnh. Bộ phim không chỉ ăn khách nhờ vào phần cốt truyện hay nội dung hay, mà cặp đôi Mịch - Phong với sự ăn ý của mình đã làm cho khán giả quan tâm và theo dõi nhiều hơn.

Chỉ có điều trong thời gian hợp tác, những hành động thân mật của họ trên phim trường đã khiến Dương Mịch vướng scandal ngoại tình với Lý Dịch Phong, tuy nhiên họ đã nhanh chóng lên tiếng phủ nhận.

Triệu Hựu Đình

Sự ăn ý giữa Dương Mịch và Triệu Hựu Đình góp phần biến Tam Sinh Tam Thế thành một bộ phim ăn khách - Ảnh: Internet

Ban đầu khi công bố dàn diễn viên Tam Sinh Tam Thế: Thập Lý Đào Hoa (bản truyền hình), ban đầu có rất nhiều người chê Dương Mịch – Triệu Hựu Đình không hợp vai. Nào ngờ khi phim chiếu lại tạo hiệu ứng ngược lại khi mà Dương Mịch cùng Triệu Hựu Đình quá đẹp đôi, “chemistry” cũng rất đỉnh luôn, hoàn toàn lấn át bản điện ảnh của Dương Dương – Lưu Diệc Phi.

Cặp đôi phối hợp cực kỳ ăn ý trong suốt giai đoạn của phim và mang lại cảm giác cho người xem đây là cặp đôi đang yêu nhau chân thật nhất.