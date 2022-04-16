Thần sắc của Triệu Lệ Dĩnh gây chú ý hậu tin đồn 'nối lại tình xưa' với Phùng Thiệu Phong

Sao quốc tế 16/04/2022 11:58

Gần đây, loạt ảnh Triệu Lệ Dĩnh xuất hiện sau tin đồn tái hợp cùng "chồng cũ" Phùng Thiệu Phong trong phim mới nhận được sự quan tâm của cư dân mạng.

Gần đây, một blogger có đăng tải những hình ảnh đời thường của Triệu Lệ Dĩnh lên mạng xã hội. Loạt hình ảnh mới của nữ diễn viên ngay lập tức thu hút sự chú ý từ cộng đồng mạng. Cụ thể, "người qua đường" này đã chụp được hình Triệu Lệ Dĩnh khi nữ diễn viên bước ra khỏi một tòa nhà.

Tình cũ Phùng Thiệu Phong xuất hiện với ngoại hình đơn giản nhưng không kém phần trẻ trung với chiếc áo khoác denim màu trắng, quần thể thao kẻ sọc đen trắng, đội mũ lưỡi trai. Triệu Lệ Dĩnh cũng thi thoảng hạ khẩu trang xuống gần cằm nên công chúng có thể nhìn thấy được nhan sắc của cô.

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Triệu Lệ Dĩnh lần đầu lộ diện sau tin đồn tái hợp cùng chồng cũ Phùng Thiệu Phong - Ảnh: Internet

Sau khi loạt ảnh được lan truyền, công chúng đa số đều để lại lời khen cho nhan sắc trẻ trung bất ngờ của Triệu Lệ Dĩnh. Nhìn nhan sắc và ngoại hình hiện giờ của cô, không ai nghĩ rằng nữ diễn viên đã ở tuổi U40 và là mẹ một con.

Trước đó, cư dân mạng bàn tán xôn xao trước thông tin Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong chuẩn bị tái hợp trong một tác phẩm mới. Thế nhưng, đây mới chỉ là tin đồn được đăng tải trên mạng xã hội, chưa có bên nào xác nhận.

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Triệu Lệ Dĩnh - Ảnh: Internet

Hiện tại, Triệu Lệ Dĩnh đang vướng lời đồn tham gia dự án "Dữ Phượng Hành" cùng Lâm Canh Tân. Thông tin lan truyền trên mạng xã hội cho biết, ban đầu nữ diễn viên họ Triệu từ chối đóng bộ phim này. Nhưng vì dự án này là do "ông lớn quyền lực" đầu tư sản xuất nên Triệu Lệ Dĩnh mới vướng phải hiềm khích không đáng có.

Cho tới thời điểm hiện tại, phía Triệu Lệ Dĩnh chưa xác nhận xác nhận thông tin tham gia đoàn phim đóng "Dữ Phượng Hành". Song, nhiều khán giả hi vọng rằng nữ diễn viên sẽ một lần nữa "nên duyên" cùng Lâm Canh Tân.

Xôn xao tin Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong 'nối lại tình xưa' trong phim mới, công lớn thuộc về người này?

Xôn xao tin Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong 'nối lại tình xưa' trong phim mới, công lớn thuộc về người này?

Gần đây, thông tin Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong có thể sẽ hợp tác trong một tác phẩm điện ảnh khiến người hâm mộ "đứng ngồi không yên".

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