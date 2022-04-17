Những vai diễn để đời, để lại hình ảnh sâu đậm trong tâm trí người hâm mộ Cbiz: Triệu Lệ Dĩnh góp mặt, Địch Lệ Nhiệt ba khiến netizen bất ngờ

Trong lịch sử điện ảnh Hoa ngữ có không ít vai diễn kinh điển, được khán giả yêu thích. Bởi thế mà nhiều người đã tận dụng sức hút từ những vai diễn này để dựng tượng sáp nhằm lôi kéo sự chú ý của công chúng.

Sau thành công của Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa, Bạch Thiển do Dương Mịch thủ vai đã trở thành một trong những vai diễn xuất sắc của nữ diễn viên, trong lòng người hâm mộ. Bởi thế mà một bảo tàng tượng sáp đã nhanh tay làm ngay bản sao của vị thượng thần này. Tuy nhiên, dù vậy Dương Mịch bản làm bằng sáp nhận được rất nhiều ý kiến không hay từ phía netizen khi họ cho rằng tác phẩm này không hoàn toàn giống Dương Mịch và trông không đẹp mắt một tí nào.

Như Ca (Liệt Hỏa Như Ca)

Địch Lệ Nhiệt Ba và bản sáp của mình - Ảnh: Internet

Rõ ràng, vai diễn Phượng Cửu của Địch Lệ Nhiệt Ba nổi bật hơn, nhưng không hiểu sao người ta lại chọn nhân vật Như Ca này để dựng tượng sáp. Tuy nhiên, cũng giống như tác phẩm bằng sáp của Dương Mịch, phiên bản của Địch Lệ Nhiệt Ba cũng không đặc sắc. Thậm chí, một số CĐM còn cho rằng bản sáp này đang thực sự ''dìm'' đi vẻ đẹp của ''Mỹ nhân Tân Cương''.

Chân Hoàn (Chân Hoàn Truyện)

Tôn Lệ và bản tượng sáp của mình - Ảnh: Internet

Vai diễn Chân Hoàn của Tôn Lệ xứng đáng được xếp vào hàng kinh điển. Bởi thế mà rất nhiều bảo tàng đã quyết định dựng tượng sáp của bà xã Đặng Siêu theo tạo hình của nhân vật này. Tạo hình Hy quý phi thì xuất sắc bá khí rồi, nhưng mà hình ảnh Chân Hoàn trong vườn mai đúng là khó chấp nhận được. Nhìn cái mái tóc “giả trân” thế kia đã buồn cười rồi.

Sở Kiều (Sở Kiều Truyện)

Triệu Lệ Dĩnh và bản sáp của mình - Ảnh:Internet

Hẳn vào năm 2017 Sở Kiều Truyện đã làm các fan Cbiz phải phát cuồng ra sao khi càn quét khắp màn ảnh Hoa ngữ. Vai diễn cá tính này của Triệu Lệ Dĩnh được đánh giá là một cột mốc mới trong sự nghiệp của nữ diễn viên 8x khi không còn là những vai diễn đáng yêu mà thay vào đó đã là một phong cách hoàn toàn mới. Đáng tiếc, tượng sáp của Triệu Lệ Dĩnh thì chẳng được như thế. Đừng nói là khí chất, đến vẻ xinh xắn, linh động của nữ diễn viên cũng lạc quẻ vô cùng.