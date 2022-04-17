Không phải Dương Mịch, Triệu Lộ Tư mới là người 'nên duyên' cùng Cung Tuấn trong 'Ti Mệnh'

Sao quốc tế 17/04/2022 16:45

Mới đây, cư dân mạng xứ Trung bàn tán xôn xao trước thông tin cho rằng Triệu Lộ Tư sẽ thế chỗ Dương Mịch trở thành nữ chính của "Ti Mệnh".

Mới đây, trên mạng đã xuất hiện thông tin cho rằng Triệu Lộ Tư sẽ thế chỗ Dương Mịch trở thành nữ chính của "Ti Mệnh".

Trước đó, tiểu thuyết "Ti Mệnh" của Cửu Lộ Phi Hương sẽ được chuyển thể thành phim. Dương Mịch là mỹ nhân được “chọn mặt gửi vàng” để vào vai nữ chính trong bộ phim này. Thông tin Dương Mịch đóng chính trong "Ti Mệnh" khi đó đã nhận được sự ủng hộ lớn của khán giả.

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Triệu Lộ Tư - Ảnh: Internet

Thế nhưng, cư dân mạng lại hoang mang trước thông tin Dương Mịch bị thế chỗ khói bộ phim này, người đẹp sẽ thay thế là Triệu Lộ Tư. Việc này khiến cho nhiều khán giả không hài lòng, bởi lẽ so về cả nhan sắc và diễn xuất thì người đẹp họ Triệu vẫn còn kém xa đàn chị.

Bên cạnh đó, Cung Tuấn sẽ đảm nhận vai nam chính trong bộ phim. Tuy chưa được xác nhận, thế nhưng nhiều khán giả cho rằng việc này rất dễ thành sự thật. Trước đó, cũng từng xuất hiện nhiều thông tin cho biết Cung Tuấn đang rất muốn đóng một bộ phim cổ trang tiên hiệp.

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Cung Tuấn - Ảnh: Internet

Hiện tại, tin đồn Cung Tuấn và Triệu Lộ Tư sẽ hợp tác trong bộ phim "Ti Mệnh" chưa chính thức nhưng cũng đã thu hút sự chú ý của rất nhiều cư dân mạng. Nếu bộ phim "Thả Thí Thiên Hạ" lên sóng và gặt hái thành công rất có thể khán giả sẽ có cái nhìn khác về mỹ nhân 9x này. 

Triệu Lộ Tư hiện đang là một trong những tiểu Hoa 9x nổi bật nhất của giới giải trí Hoa ngữ. Không chỉ có gương mặt xinh xắn, đáng yêu, cô nàng còn khiến dân mạng phải trầm trồ bởi tài nguyên phim ảnh đồ sộ. Song, kĩ năng diễn xuất của cô nàng còn khiến khán giả nghi ngờ nên việc nàng tiểu hoa 9x này thế chỗ Dương Mịch càng làm nhiều người dè chừng về sự thành công của "Ti Mệnh". 

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Mới đây, bộ phim "Thả Thí Thiên Hạ" có sự góp mặt của hai lưu lượng hiện nay là Dương Dương và Triệu Lộ Tư, đã chính thức tung poster và trailer.

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