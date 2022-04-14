Triệu Lộ Tư và cái dớp hễ cứ đóng chung với ai là bị dính tình đồn có tình cảm với bạn diễn: Có hành động 'đánh dấu chủ quyền' với bạn diễn mới nhất

Sao quốc tế 14/04/2022 17:57

Là minh tinh hạng A của Cbiz, không khó để nữ diễn viên có thể được đóng chung với những nam diễn viên điển trai, đình đám nhất xứ Trung, nhưng hễ cứ đóng với ai cũng đều dính phải tin đồn tình ái với Triệu Lộ Tư.

Nổi lên từ biệt danh "bản sao Triệu Lệ Dĩnh",Triệu Lộ Tư ngày càng chứng minh được sức hút, năng lực của bản thân trong hàng loạt bộ phim ăn khách như: Ôi! hoàng đế bệ hạ của ta, Thanh Nang truyện, Thiên lôi nhất bộ chi Xuân Hoa Thu Nguyệt, Trần Thiên Thiên trong lời đồn...

Dẫu vậy, trong mỗi dự án phim mà cô nàng tham gia dường như bộ phim nào cô nàng cũng bị nghi là có tình cảm với bạn diễn.Thậm chí, netizen còn cho rằng đây như thể là cái dớp của cô nàng.  

Lý Hoành Nghị

Triệu Lộ Tư và cái dớp hễ cứ đóng chung với ai là bị dính tình đồn có tình cảm với bạn diễn: Có hành động 'đánh dấu chủ quyền' với bạn diễn mới nhất - Ảnh 1
Lý Hoành Nghị và Triệu Lộ Tư - Ảnh: Internet

Năm 2019, nữ diễn viên bị đồn hẹn hò với bạn diễn Lý Hoành Nghị trong thời gian quay bộ phim Xuân Hoa Thu Nguyệt. Tại phim trường, người hâm mộ liên tục bắt gặp những hạnh động ngọt ngào giữa cô và bạn diễn.

Đặc biệt, trước đó cặp đôi còn từng hợp tác trong dự án Thanh Nang Truyện vào năm 2018 càng khiến cư dân mạng bán tín, bán nghi rằng cả hai có mối quan hệ "phim giả tình thật".

Tuy nhiên, cả 2 vẫn giữ sự im lặng và không đưa ra bất kỳ lời giải thích nào cho sự việc trên. Điều này càng khiến cho netizen tin rằng, cả 2 người nhất định có mối quan hệ nào đó. Dẫu vậy thì đó cũng chỉ là giải thuyết do CĐM nhận định và chưa có bất kỳ bằng chứng nào chứng minh cả 2 đang yêu nhau. 

Trương Quýnh Mẫn

Triệu Lộ Tư và cái dớp hễ cứ đóng chung với ai là bị dính tình đồn có tình cảm với bạn diễn: Có hành động 'đánh dấu chủ quyền' với bạn diễn mới nhất - Ảnh 2
Triệu Lộ Tư và Trương Quýnh Mẫn - Ảnh: Internet

Triệu Lộ Tư bị đồn hẹn hò với Trương Quýnh Mẫn - bạn diễn trong bộ phim Chuyện cảm động nhất khi cả hai lộ ảnh tay trong tay vào khách sạn.

Thời điểm đó, người đẹp vướng vào ồn ào vô ơn, "ăn cháo đá bát " với biên kịch nổi tiếng Vu Chính,  Trương Quýnh Mẫn không ngại thị phi khi đăng bài bảo vệ bạn diễn. Nam diễn viên cho biết, Triệu Lộ Tư là người đơn thuần, tốt bụng chứ không hề xấu tính như lời đồn đoán. 

Việc nam diễn viên đứng ra bảo vệ Triệu Lộ Tư, cộng thêm hình ảnh thân mật của cả 2 tại phim trường càng khiến tin đồn càng trở nên chuẩn xác hơn, nhưng cũng giống như trường hợp của Lý Hoành Nghị, cặp đôi đều giữ im lặng và không lên tiếng giải thích về vấn đề này.

Tiêu Chiến

Triệu Lộ Tư và cái dớp hễ cứ đóng chung với ai là bị dính tình đồn có tình cảm với bạn diễn: Có hành động 'đánh dấu chủ quyền' với bạn diễn mới nhất - Ảnh 3
Tiêu Chiến và Triệu Lộ Tư - Ảnh: Internet

Tháng 10/2020, Triệu Lộ Tư khiến dư luận chao đảo khi công khai tỏ tình với nam diễn viên Tiêu Chiến trên mạng xã hội Weibo.

Cụ thể, tài khoản Weibo được cho là của nữ diễn viên đã gắn thẻ Tiêu Chiến cùng câu tỏ tình "thích anh". Tuy nhiên, khi cư dân mạng tràn vào tài khoản trên thì thấy bài đăng đã "bay màu". Trước sự thắc mắc ngày một lớn hơn từ người hâm mộ, công ty chủ quản của cô nàng đã lên tiếng phủ nhận sự việc và cho biết Triệu Lộ Tư không phải là người đăng bài viết đó.

Tiêu Chiến và Triệu Lộ Tư từng góp mặt trong bộ phim Ôi Hoàng Đế Bệ Hạ Của Ta. 

Dương Dương

Triệu Lộ Tư và cái dớp hễ cứ đóng chung với ai là bị dính tình đồn có tình cảm với bạn diễn: Có hành động 'đánh dấu chủ quyền' với bạn diễn mới nhất - Ảnh 4

Nam diễn viên Dương Dương là "tình tin đồn" mới nhất của "Thánh nữ xuyên không".

Từ khi bộ phim Thả thí thiên hạ khai máy, Triệu Lộ Tư và Dương Dương liên tục vướng vào tin đồn "phim giả tình thật" khi có những cử chỉ, hành động thân thiết quá mức tại hậu trường.

Triệu Lộ Tư và cái dớp hễ cứ đóng chung với ai là bị dính tình đồn có tình cảm với bạn diễn: Có hành động 'đánh dấu chủ quyền' với bạn diễn mới nhất - Ảnh 5
Triệu Lộ Tư và cái dớp hễ cứ đóng chung với ai là bị dính tình đồn có tình cảm với bạn diễn: Có hành động 'đánh dấu chủ quyền' với bạn diễn mới nhất - Ảnh 6
Khoảnh khắc tình tứ giữa Triệu Lộ Tư và Dương Dương - Ảnh: Internet

Nếu trước đó tin đồn hẹn hò chỉ xuất phát từ phía nữ diễn viên, thì mới đây Dương Dương lại khiến người hâm mộ hoang mang khi có động thái như "đánh dấu chủ quyền" với Triệu Lộ Tư khi dùng ánh mắt thâm tình và tỏ ra hạnh phúc khi được nữ diễn viên chăm sóc, đút bánh bao ăn trong hậu trường. Dẫu vậy thì CĐM cho rằng cặp đôi chỉ đang cố tình làm vậy để nhằm quảng bá cho bộ phim sắp tới của cả hai.

 

Từ khóa:   sao chau a Triệu Lộ Tư Dương Dương Tiêu Chiến Lý Hoành Nghị Trương Quýnh Mẫn

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