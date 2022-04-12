Chưng diện mộc mạc, nhan sắc Triệu Lộ Tư vẫn được khen 'nữ thần' bởi vì điều này

Trong loạt ảnh, nữ diễn viên diện chiếc váy hai dây kẻ ca-rô cực xinh xắn. Cô nàng chọn lối trang điểm nhẹ nhàng, tự nhiên nhưng vẫn nổi bật dưới ánh nắng đầu hè. Thêm vào đó, biểu cảm nhí nhảnh của Triệu Lộ Tư là bí quyết "hack tuổi" đỉnh cao, làm cho người đẹp trông như một cô gái mới lớn mang đầy nét ngây thơ.

Những bức hình khoe nhan sắc trong trẻo của Triệu Lộ Tư - Ảnh: Internet

Gần đây, Triệu Lộ Tư đã không ít lần "đốn tim" khán giả với những tấm hình đầy ngọt ngào, đậm chất "nữ thần thanh xuân". Tuy hình ảnh táo bạo lần này như bước đột phá đối với cô nhưng nét duyên dáng và trong trẻo vẫn là điều không thay đổi.

Những bức ảnh đáng yêu của cô nàng đúng chuẩn 'nữ thần thanh xuân' - Ảnh: Internet

Triệu Lộ Tư cũng là nữ diễn viên giành được thành công nhất nhờ tham gia vào tác phẩm xuyên không. Không chỉ tham gia vào một tác phẩm mà cô còn có mặt trong nhiều bộ phim cùng đề tài như Ôi Hoàng Đế Bệ Hạ Của Ta, Trần Thiên Thiên Trong Lời Đồn. Cũng vì thế, Triệu Lộ Tư được gắn cho danh hiệu "thánh nữ xuyên không". Nhờ vào đó, Triệu Lộ Tư dần dần tạo được dấu ấn trong lòng khán giả và tham gia vào nhiều bộ phim như: Tam Thiên Nha Sát, Trường Ca Hành, Vô Tình Nhặt Được Tổng Tài, Yêu Em Từ Dạ Dày…