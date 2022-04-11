Xuất hiện với khuôn mặt căng tròn như bị sưng phù, Triệu Lộ Tư vẫn khiến netizen 'bấn loạn' vì xinh đẹp như thiên thần

Sao quốc tế 11/04/2022 22:21

Vừa qua, những hình ảnh Triệu Lộ Tư xuất hiện với khuôn mặt căng tròn, đang thu hút sự chú ý rất nhiều từ phía người hâm mộ.

Cụ thể, trong loạt ảnh cận mặt vừa được chia sẻ, Triệu Lộ Tư lại gây hoang mang cho người hâm mộ khi lộ gương mặt căng tròn quá mức. Một số khán giả đặt nghi vấn có phải do Triệu lộ Tư đang bị sưng phù mặt hay không mà nhìn dáng vẻ cô trong bức ảnh lại lạ lẫm thế này. Tuy nhiên, một số netizen lại cho rằng dù có hơi bị sưng phù nhưng khuôn mặt của nữ diễn viên trông vẫn cực kỳ đáng yêu và xinh đẹp hết nấc.

Xuất hiện với khuôn mặt căng tròn như bị sưng phù, Triệu Lộ Tư vẫn khiến netizen 'bấn loạn' vì xinh đẹp như thiên thần - Ảnh 1
Xuất hiện với khuôn mặt căng tròn như bị sưng phù, Triệu Lộ Tư vẫn khiến netizen 'bấn loạn' vì xinh đẹp như thiên thần - Ảnh 2
Dù phần má của cô nàng có chút ''khác biệt'' so với trước đây nhưng nữ diễn viên vẫn cực kỳ xinh đẹp - Ảnh: Internet

Hậu lãng là câu chuyện xoay quanh nữ chính Tôn Đầu Đầu, 20 tuổi, không cha không mẹ và luôn sống lẻ loi, chẳng màng đến quá khứ hay tương lai. Trong 1 lần vướng vào chuyện phiền phức của thiên hạ, Tôn Đầu Đầu đã gặp giám sư đại học danh tiếng và được ông giúp đỡ cho vào học lớp Trung Y.

Tại đây, Tôn Đầu Đầu va phải con trai giáo sư - Nhậm Thiên Chân rồi dần nảy sinh tình cảm. Cả hai đi từ chuyện hiểu lầm, ghét bỏ đối phương cho đến thấu hiểu và sẻ chia. Sau này, Tôn Đầu Đầu - Nhậm Thiên Chân có chuyện tình ngọt ngào và khiến cho những người xung quanh phải ghen tỵ.

 

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