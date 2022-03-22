Những sao Hoa ngữ không tôn trọng khán giả: Nhậm Gia Luân bị chê lười biếng, Triệu Lộ Tư không kính nghiệp

Trong "Ngự giao ký", Nhậm Gia Luân đảm nhận vai người cá Đông Hải - Trường Ý. Tuy nhiên, ngay tập đầu tiên, tạo hình giao nhân của Nhậm Gia Luân đã vấp phải vô số phản ứng trái chiều. Cụ thể, trong phân cảnh người cá Trường Ý ngoi lên từ mặt nước, nam diễn viên đã sử dụng áo tạo cơ bắp 6 múi giả quá lộ liễu. Do đó, khán giả chê Nhậm Gia Luân lười biếng, không chịu luyện tập để có thân hình cường tráng khi hóa thân vào nhân vật mà phải sử dụng đến đạo cụ. Đây được coi là hành động thiếu chuyên nghiệp, không tôn trọng người xem.

Tuy nhiên, đạo diễn cũng khẳng định rằng Nhậm Gia Luân rất chuyên nghiệp, thậm chí phải chịu đựng mặc bộ đồ cơ bắp nặng nhọc, nóng bức trong khi quay phim vào mùa hè. Mặc dù, từng có nhiều sao nam sử dụng đồ cơ bắp giả, nhưng Nhậm Gia Luân gây tranh cãi lớn bởi cơ bụng giả của anh quá rõ ràng và lố bịch, bộ đồ không vừa vặn với cơ thể gây mất tự nhiên. Điều này cũng dẫn tới khuôn mặt và thân hình không khớp, tỉ lệ cơ bắp và tay mất cân đối.

Địch Lệ Nhiệt Ba từng vướng ồn ào khi tham gia phim "Trường ca hành". Cụ thể, ở phân đoạn Lý Thế Dân dùng đao tấn công Lý Trường Ca (Địch Lệ Nhiệt Ba thủ vai), nhưng diễn viên đóng thể đã đảm nhận hết những đoạn dùng vũ khí, "mỹ nhân Tân Cương" chỉ phải diễn phần còn lại. Đây thực chất là cảnh quay không nguy hiểm đến mức phải dùng thế thân.

Bên cạnh đó, việc ê-kíp thay thế các cảnh quay quan trọng bằng hoạt hình cũng gây tranh cãi. Điều này đã dung túng cho diễn viên lười diễn xuất, không cần phô diễn khả năng biểu đạt cảm xúc.

Triệu Lộ Tư

Triệu Lộ Tư cũng từng bị chỉ trích vì lười diễn. Trong bộ phim "Quốc tử giám có một nữ đệ tử", Triệu Lộ Tư và Từ Khai Sính nhận phản hồi tiêu cực khi sử dụng diễn viên đóng thế trong một cảnh quay đơn giản. Do lỗi hậu kỳ, khán giả dễ dàng nhìn rõ khuôn mặt của hai diễn viên thế thân.

Cảnh ngã xuống hồ là phân đoạn không khó, thậm chí mức nước chỉ tới đầu gối. Vì vậy, khán giả bức xúc cho rằng, Triệu Lộ Tư và Tư Khai Sính lười biếng, ngại xấu, trong khi cát-xê của nàng tiểu hoa 8x được trả lên đến hàng trăm nghìn nhân dân tệ một ngày.