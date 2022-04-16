Hé lộ cảnh Dương Dương và Triệu Lộ Tư hôn nhau cực ngọt ngào, nhưng vẫn gây tranh cãi vì điều này

Sao quốc tế 16/04/2022 17:30

Mới đây, bộ phim "Thả Thí Thiên Hạ" có sự góp mặt của hai lưu lượng hiện nay là Dương Dương và Triệu Lộ Tư, đã chính thức tung poster và trailer.

Mới đây, bộ phim "Thả Thí Thiên Hạ" có sự góp mặt của hai lưu lượng nổi tiếng hiện nay chính là Dương DươngTriệu Lộ Tư đã gây chú ý kể từ khi chính thức tung poster và trailer. Đoạn video ngắn đã hé lộ nhiều tình tiết hấp dẫn của phim. 

Thông qua đoạn video giới thiệu, nhiều khán giả có thể thấy tình yêu của Phong Lan Tức (Dương Dương) và Bạch Phong Tịch (Triệu Lộ Tư) sẽ vô cùng ngọt ngào và "tình bể binh". Cặp đôi sẽ có rất nhiều cảnh tình tứ và lãng mạn như ôm từ đằng sau, nắm tay, đút nhau ăn và hôn. 

trieu lo tuHé lộ cảnh Dương Dương và Triệu Lộ Tư hôn nhau cực ngọt ngào, nhưng vẫn gây tranh cãi vì điều này - Ảnh 2
Dương Dương và Triệu Lộ Tư hôn nhau ngọt ngào trong 'Thả Thính Thiên Hạ' - Ảnh: Internet

Khán giả phấn khích vì chỉ riêng trailer đã xuất hiện đến 3 cảnh hôn của cặp đôi chính, khiến khán giả cho rằng dự án này sẽ có rất nhiều cảnh hôn ngọt ngào giữa Dương Dương và Triệu Lộ Tư. 

Mặc dù có nhiều cảnh ngọt ngào, Triệu Lộ Tư vẫn nhận nhiều ý kiến trái chiều khi sánh đôi cùng nam thần Dương Dương. Khán giả cho rằng khí chất của cô nàng khi so sánh với các mỹ nhân từng hợp tác với Dương Dương thì còn kém xa. 

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Bộ phim được lên sóng vào ngày 18/4 - Ảnh: Internet

"Thả thí thiên hạ" được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Khuynh Linh Nguyệt, xoay quanh nữ chính Bạch Phong Tịch (Triệu Lộ Tư) phóng khoáng, tự do, không sợ trời, sợ đất cùng hành trình chinh phục thiên hạ đầy khó khăn thử thách. Đồng hành cùng cô trong suốt chặng đường là người bạn Hắc Phong Tức (Dương Dương) một công tử nhà giàu, thông minh, nhưng chứa đựng tâm cơ khó đoán.

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