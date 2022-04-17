Rộ tin Phùng Thiệu Phong không muốn cắt đứt liên lạc với Triệu Lệ Dĩnh vì điều này?

Sao quốc tế 17/04/2022 16:29

Từ lúc kết hôn đến khi "đường ai nấy đi", những thông tin liên quan đến Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong luôn được công chúng khắp nơi quan tâm.

Những ngày gần đây, nguồn tin cho biết cặp đôi Phùng Thiệu Phong và mỹ nhân Hoa Thiên Cốt - Triệu Lệ Dĩnh vừa cùng nhau tham gia buổi tiệc của đạo diễn Chính Ngọ. Thông tin trên khiến người hâm mộ của cặp đôi không khỏi vui mừng mong muốn họ nối lại tình xưa.

Rộ tin Phùng Thiệu Phong không muốn cắt đứt liên lạc với Triệu Lệ Dĩnh vì điều này? - Ảnh 1
Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong tham gia buổi tiệc chính ngọ - Ảnh: Internet

 Mới đây, trên mạng xã hội Weibo có bài đăng của một blogger về việc đoàn đội Phùng Thiệu Phong không muốn dính líu đến vợ cũ - Triệu Lệ Dĩnh, trừ chuyện liên quan đến con cái.

Rộ tin Phùng Thiệu Phong không muốn cắt đứt liên lạc với Triệu Lệ Dĩnh vì điều này? - Ảnh 2
Phùng Thiệu Phong không muốn dính liếu tới vợ cũ trừ con cái - Ảnh: Internet

 Nguồn tin cho biết thêm, nguyên nhân của việc làm trên là do thời gian gần đây, các phương tiện truyền thông liên tục "réo" tên Phùng Thiệu Phong - Triệu Lệ Dĩnh với câu chuyện hợp - tan muôn thuở. Có lẽ điều này khiến Phùng Thiệu Phong cảm thấy phiền lòng và gia đình anh cũng bị ảnh hưởng ít nhiều.

Rộ tin Phùng Thiệu Phong không muốn cắt đứt liên lạc với Triệu Lệ Dĩnh vì điều này? - Ảnh 3
Cặp đôi luôn bị réo tên trong chuyện hợp-tan - Ảnh: Internet

Mặc dù thông tin trên chưa được các bên liên quan lên tiếng xác nhận nhưng khán giả khắp nơi đã bàn luận vô cùng sôi nổi. Một số người cho biết họ chẳng bất ngờ trước tin này bởi đây không phải lần đầu tiên Triệu Lệ Dĩnh bị đối xử bất công.

Trước đây, cô từng bị mẹ chồng cấm cửa, không cho bước vào hào môn vì xuất thân không phù hợp. Thậm chí, khi hai người ly hôn, Triệu Lệ Dĩnh muốn giành quyền nuôi con trai Tưởng Tưởng nhưng bố mẹ Phùng Thiệu Phong không đồng ý.

Rộ tin Phùng Thiệu Phong không muốn cắt đứt liên lạc với Triệu Lệ Dĩnh vì điều này? - Ảnh 4
Triệu Lệ Dĩnh từng bị mẹ chồng cấm cửa - Ảnh: Internet

Hiện con trai của mỹ nhân họ Triệu vẫn sống cùng gia đình bên nội, cô chỉ có thể thăm con vào lúc rảnh rỗi dưới sự giám sát của nhà chồng.

Bên cạnh đó, nhiều người nghĩ đoàn đội Phùng Thiệu Phong làm vậy vì còn nghĩ chút tình nghĩa với vợ cũ. Bởi phía Phùng Thiệu Phong lo ngại các tin đồn về cặp đôi sẽ liên lụy đến sự nghiệp Triệu Lệ Dĩnh sau này nên mới né tránh để tốt cho cô.

Rộ tin Phùng Thiệu Phong không muốn cắt đứt liên lạc với Triệu Lệ Dĩnh vì điều này? - Ảnh 5
Cuộc hôn nhân tốn nhiều giấy mực của báo giới - Ảnh: Internet

 Dù cuộc hôn nhân tốn nhiều giấy mực của báo giới nhưng công chúng vẫn mong Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong luôn sống hạnh phúc và tham gia nhiều dự án phim ảnh mới.

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