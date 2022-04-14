Sốc với kế hoạch đáng sợ được vạch ra sẵn để hủy hoại sự nghiệp của 'nữ hoàng rating' Triệu Lệ Dĩnh

Sao quốc tế 14/04/2022 18:20

CĐM nhận định việc nữ diễn viên liên tục vướng phải những phiền phức không đáng có trong giai đoạn gần thực chất là một kế hoạch được dựng sẵn của ''bề trên''

Năm 2022 đã mang đến cho Triệu Lệ Dĩnh quá nhiều thăng trầm, thậm chí suýt vùi dập sự nghiệp của tiểu hoa hàng đầu Cbiz. Mới đây nhât,  ngôi sao được mệnh danh là ''nữ hoàng rating'' vừa bị kẻ xấu tung tin đồn trốn thuế. May mắn thay sau khi lên tiếng phủ nhận và quyết kiện kẻ tung tin bịa đặt, nữ diễn viên đã phần nào nhẹ nhõm khi sự nghiệp của mình không bị ảnh hưởng. 

Tuy nhiên, theo CĐM nhận định việc scandal bỗng dưng "rớt trúng đầu" Triệu Lệ Dĩnh đến từ việc cô từ chối một dự án phim trong quá khứ. Đó là Dữ Phượng Hành - bộ phim chuyển thể từ tiểu thuyết của Cửu Lộ Phi Hương mang màu sắc cổ trang, "huyền huyễn". Chính vì từ chối vai diễn trong phim này của cô nàng, đã vô tình chọc giận ''bề trên''.

Sốc với kế hoạch đáng sợ được vạch ra sẵn để hủy hoại sự nghiệp của 'nữ hoàng rating' Triệu Lệ Dĩnh - Ảnh 1

Triệu Lệ Dĩnh vừa dính phải ồn ào trốn thuế nhưng đã phủ nhận - Ảnh: Internet

Vốn dĩ phía đầu tư quyền lực của Dữ Phượng Hành mong muốn đây sẽ là màn tái hợp của Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân - cặp đôi Sở Kiều Truyện đình đám. Do việc liên tục từ chối dự án khiến ''bề trên'' buộc phải tung ra những tin đồn liên quan đến việc nữ diễn viên trốn thuế, để ''ép buộc'' cô phải hợp tác trong bộ phim lần này. Vụ việc trên cũng khiến cho nữ diễn viên cân nhắc lại và đã đồng ý tham gia ngay sau đó.

Sốc với kế hoạch đáng sợ được vạch ra sẵn để hủy hoại sự nghiệp của 'nữ hoàng rating' Triệu Lệ Dĩnh - Ảnh 2
Sốc với kế hoạch đáng sợ được vạch ra sẵn để hủy hoại sự nghiệp của 'nữ hoàng rating' Triệu Lệ Dĩnh - Ảnh 3

Cặp đôi Sở Kiều Truyện sẽ tái hợp ở Dữ Phượng Hành - Ảnh: Internet 

Dữ Phượng Hành xoay quanh nữ tướng ma giới Thẩm Ly bị ép giả cho một người đàn ông nổi tiếng lăng nhăng, háo sắc. Trên đường bỏ trốn, Thẩm Ly bị thương và được một người phàm tên Hành Vân mang về chăm sóc. Lúc này Thẩm Ly đã hóa thành chim phượng, sống bình yên bên cạnh "chủ nhân" của mình. Tuy nhiên vì thân phận khác biệt, Thẩm Ly phải rời đi và để lại Hành Vân trải qua sinh lão bệnh tử rồi qua đời.

Hiện tại, Dữ Phượng Hành đang có tin khai máy vào tháng 6 tới, đánh dấu sự trở lại bất đắc dĩ của Triệu Lệ Dĩnh với mảng phim cổ trang. Phim chưa có lịch chiếu chính thức.

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