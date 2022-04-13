Cùng xuất hiện tại sự với thần thái 'ngút trời', Triệu Lệ Dĩnh và Cảnh Điềm lại 'lép vế' trước 1 người khiến netizen cũng phải bất ngờ

Cụ thể, cả Triệu Lệ Dĩnh và Cảnh Điềm đều đã xuất hiện tại một sự kiện của Dior, với nhan sắc và thần thái ''ngút trời'' của mình, không mất quá nhiều thời gian để phóng viên tại sự kiện hướng về họ.

Triệu Lệ Dĩnh cho thấy dù đã ngoài 30 nhưng cô nàng trông vẫn cực kỳ quyến rũ - Ảnh: Internet

Triệu Lệ Dĩnh cũng nổi bật không kém vì sự xuất hiện chỉn chu, thần thái sang chảnh, thanh lịch như một quý cô Dior chính hiệu. Tuy nhiên, trong buổi sự kiện ngày hôm đó, netizen vô cùng bất ngờ khi cả 2 minh tinh màn ảnh Cbiz đều bị ''dìm'' không thương tiếc bởi nữ MC phỏng vấn thảm đỏ.

Đứng trước siêu mẫu Li Ai, cả 2 minh tinh xứ Trung đều bị ''dìm'' chiều cao một cách không thương tiếc - Ảnh: Internet

Được biết, người phỏng vấn sự kiện hôm đó là Li Ai - cựu siêu mẫu có chiều cao ấn tượng 1m77. Trong khi đó, Triệu Lệ Dĩnh và Cảnh Điềm chỉ cao 1m65, 1m67. Vì chiều cao chênh lệch nên thần thái của cả 2 trông giảm đi hẳn, sự tự tin trên tạo dáng trước truyền thông cũng dần biến mất khi đứng cạnh siêu mẫu Li Ai.

Dẫu vậy, thì theo nhận định từ CĐM cả 2 nữ diễn viên vẫn cực kỳ xinh đẹp dù đều đã bước qua tuổi 30, vóc dáng thon gọn đi kèm với thần thái ''ngút trời'' tại sự kiện Dior của 2 minh tinh xứ Trung vẫn nhận về cơn mưa lời khen từ phía người hâm mộ.