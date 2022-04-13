Cùng xuất hiện tại sự với thần thái 'ngút trời', Triệu Lệ Dĩnh và Cảnh Điềm lại 'lép vế' trước 1 người khiến netizen cũng phải bất ngờ

Mới đây nhất, CĐM xứ Trung bất ngờ ''đào lại'' những tấm ảnh đi sự kiện có sự góp mặt của Triệu Lệ Dĩnh và Cảnh Điềm.
- Triệu Lệ Dĩnh và dàn sao Hoa ngữ 'bối rối' trong lần đầu làm mẹ: Người thì chăm con từng li từng tí một, kẻ thì bị gọi là người mẹ vô trách nhiệm
- ‘Bé hạt tiêu’ Triệu Lệ Dĩnh gây sốc với thân hình người phụ nữ ‘lực điền’, tưởng mình hạc xương mai nào ngờ cơ bắp ‘rất gì và này nọ’
Cụ thể, cả Triệu Lệ Dĩnh và Cảnh Điềm đều đã xuất hiện tại một sự kiện của Dior, với nhan sắc và thần thái ''ngút trời'' của mình, không mất quá nhiều thời gian để phóng viên tại sự kiện hướng về họ.
Cảnh Điềm được khen ngợi hết lời với nước da trắng đến phát sáng, khuôn mặt xinh đẹp "gây thương nhớ" đúng chuẩn "Đệ nhất mỹ nhân Bắc Kinh".
Triệu Lệ Dĩnh cũng nổi bật không kém vì sự xuất hiện chỉn chu, thần thái sang chảnh, thanh lịch như một quý cô Dior chính hiệu. Tuy nhiên, trong buổi sự kiện ngày hôm đó, netizen vô cùng bất ngờ khi cả 2 minh tinh màn ảnh Cbiz đều bị ''dìm'' không thương tiếc bởi nữ MC phỏng vấn thảm đỏ.
Được biết, người phỏng vấn sự kiện hôm đó là Li Ai - cựu siêu mẫu có chiều cao ấn tượng 1m77. Trong khi đó, Triệu Lệ Dĩnh và Cảnh Điềm chỉ cao 1m65, 1m67. Vì chiều cao chênh lệch nên thần thái của cả 2 trông giảm đi hẳn, sự tự tin trên tạo dáng trước truyền thông cũng dần biến mất khi đứng cạnh siêu mẫu Li Ai.
Dẫu vậy, thì theo nhận định từ CĐM cả 2 nữ diễn viên vẫn cực kỳ xinh đẹp dù đều đã bước qua tuổi 30, vóc dáng thon gọn đi kèm với thần thái ''ngút trời'' tại sự kiện Dior của 2 minh tinh xứ Trung vẫn nhận về cơn mưa lời khen từ phía người hâm mộ.