‘Bé hạt tiêu’ Triệu Lệ Dĩnh gây sốc với thân hình người phụ nữ ‘lực điền’, tưởng mình hạc xương mai nào ngờ cơ bắp ‘rất gì và này nọ’

Chỉ vì thường xuyên xuất hiện với outfit an toàn, mà khi Triệu Lệ Dĩnh ''lên đồ'' không khỏi khiến dân tình nhiều phen bất ngờ.

Vốn được biết đến là ''nữ hoàng rating'' của màn ảnh xứ Trung, việc phải thường xuyên tham gia các bộ phim khiến Triệu Lệ Dĩnh luôn chú tâm về vóc dáng của mình. Thuở mới vào nghề, ''bé hạt tiêu'' được đánh giá là sở hữu vóc dáng mảnh mai, có phần đáng yêu. Tuy nhiên, sau khoảng thời gian gần đây netizen thực sự đã phải bất ngờ khi nhìn thấy vóc dáng của nữ diễn viên trong các bộ váy hở vai.

Vợ cũ Phùng Thiệu Phong từng khoe ảnh tập gym trên MXH khiến dân tình không khỏi ngưỡng mộ vì body quá đẹp - Ảnh: Internet

Khác với gương mặt baby bánh bèo, hoá ra Triệu Lệ Dĩnh lại có body rất ra dáng "gymer" đấy chứ - Ảnh: Internet

Cụ thể, trong những bộ cánh hở vai được người đẹp 8x trưng diện tại các sự kiện đều toát lên vẻ đẹp quyến rũ ''chết người'' . Tuy nhiên, điều làm netizen chú ý nhất đó chính là phần cánh tay của Triệu Lệ Dĩnh khi phần bắp tay của cô nàng tỏ ra cực kỳ rắn rỏi và săn chắc.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/be-hat-tieu-trieu-le-dinh-gay-soc-voi-than-hinh-nguoi-phu-nu-luc-dien-tuong-minh-hac-xuong-mai-nao-ngo-co-bap-rat-gi-va-nay-no-461517.html