Hậu ly hôn với Phùng Thiệu Phong, Triệu Lệ Dĩnh lộ dáng vẻ mệt mỏi, gầy gò khiến netizen không khỏi xót xa

Mới đây nhất, người hâm mộ đang xôn xao trước hình ảnh, Triệu Lệ Dĩnh xuất hiện với dáng vẻ gầy gò bé xíu khi đi thu âm cho dự án mới.

Cụ thể, trong buổi thu âm bài nhạc cho bộ phim mới sắp ra mắt của mình. Có thể thấy, trong ảnh Triệu Lệ Dĩnh xuất hiện với hình ảnh gầy gò và có phần mệt mỏi. CĐM cũng đã nhận định kể từ sau khi nói lời chia tay với Phùng Thiệu Phong, cô nàng chỉ tập trung vào sự nghiệp và chính việc quá làm việc quá nhiều dẫn đến thân hình của nữ diễn viên có phần nhỏ hơn hơn sao với trước đây.

Triệu Lệ Dĩnh đi thu âm bài hát mới - Ảnh: Internet

Gần đây, Triệu Lệ Dĩnh khiến netizen xót xa với cảnh đi tập tễnh và lấy tay ôm vùng eo do chấn thương tái phát. Truyền thông Hoa ngữ cho rằng Triệu Lệ Dĩnh đã làm việc nhiều đến mức làm cho vùng chấn thương cũ bị đau trở lại. Có thể thấy, để có được thành công như thời điểm hiện tại ''nữ hoàng rating'' đã phải nỗ lực ra sao.

Ngoài phim Hạnh phúc đến vạn gia, Triệu Lệ Dĩnh còn có dự án lớn khác là Dã man sinh trưởng. Dã man sinh trưởng được chuyển thể từ tiểu thuyết Không được vãng sinh, có nội dung xoay quanh chuyện khởi nghiệp của người trẻ.

Phim kể về Hứa Ban Hạ, người làm công việc thu mua gang thép. Từ một cô gái bình thường, Hứa Ban Hạ đã làm nên những điều không tưởng, đồng thời xây dựng vị trí vững chắc trong giới kinh doanh.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/hau-ly-hon-voi-phung-thieu-phong-trieu-le-dinh-lo-dang-ve-met-moi-gay-go-khien-netizen-khong-khoi-xot-xa-461290.html