Nhận ra sai lầm của mình khi xưa, mẹ ruột Phùng Thiệu Phong sẵn sàng làm một việc vì con dâu cũ để Triệu Lệ Dĩnh quay về

Liệu cặp đôi Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh có thể nên duyên với nhau thêm 1 lần nữa ?

Tròn 1 năm sau tuyên bố ly hôn, Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong là cặp đôi vẫn để lại nhiều tiếc nuối trong lòng các khán giả yêu mến bộ đôi. Thậm chí, họ vẫn còn hy vọng về việc cả 2 sẽ có thể quay lại với nhau vào một ngày nào đó.

Mẹ ruột Phùng Thiệu Phong từng bị đồn thổi không ưa con dâu Triệu Lệ Dĩnh - Ảnh: Internet

Cụ thể trên các trang MXH gần đây, CĐM liên tục truyền miệng nhau có 1 bài viết gây xôn xao dư luận liên quan đến mối quan hệ của 2 ngôi sao Minh Lan Truyện. Được biết, trước đây mẹ ruột của Phùng Thiệu Phong bị đồn thổi là không thích con dâu vì cho rằng gia thế của cô không xứng với gia đình nhà chồng.

Tuy nhiên, sau tròn 1 năm ngày mà cả 2 quyết định ly hôn, mẹ của Phùng Thiệu Phong đã vô cùng hối hận và mong muốn con trai có thể tìm cách nối lại tình xưa với cô con dâu cũ.

Thậm chí, mẹ Phùng Thiệu Phong còn hứa với Triệu Lệ Dĩnh rằng cô con dâu có thể đưa con trai Tưởng Tưởng tới Bắc Kinh sinh sống 1 thời gian. Câu hỏi được đặt ra bây giờ chính là nàng "Sam Sam" có đồng ý quay lại với chồng cũ hay không. Thời gian qua có thể thấy, nữ diễn viên dồn hết tâm sức cho công việc và chăm sóc cậu con trai của mình, bởi hiện tại cô vẫn thường làm việc và bay về Thượng Hải để thăm con.

Tất nhiên, những thông tin trên chỉ mang tính chất nhận định từ phía CĐM và chưa hề có thông tin chính thức nào được đưa ra cả nên việc mẹ ruột Phùng Thiệu Phong có mong muốn cặp đôi ''trai tài,gái sắc'' quay lại với nhau hay không vẫn là một ẩn số.

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