Điểm mặt những hạt sạt lớn trong phim Trung Quốc : Gọi tên Ngô Kinh và 'nữ hoàng rating' Triệu Lệ Dĩnh

Sao quốc tế 06/04/2022 20:08

Cho dù bộ phim có được chuẩn bị kỹ lưỡng nhất và được chỉnh sửa một 'nắn nót' nhất thì việc xảy ra những vết sạn là điều không thể tránh khỏi.

Trong một bộ phim truyền hình mà Ngô Kinh đóng thuở mới vào nghề, có một cảnh diễn để lại ''hạt sạn'' cực kỳ rõ ràng. Nhân vật của Ngô Kinh lúc đó đang sử dụng ꜱúng, thế nhưng khi nhìn kỹ người ta lại nhìn thấy ống ngắm của nam diễn viên lại chưa được mở nhưng anh lại có thể hạ gục đối phương ở một khoảng cách xa đến hàng trăm mét. Đến giờ người ta vẫn “thán phục” tài thiện xạ này của anh và đùa rằng đây chắc hẳn là ống kính có gắn màn hình bên trong, chỉ cần nhìn vào là thấy mục tiêu phía trước mà không cần phải mở nắp.

Điểm mặt những hạt sạt lớn trong phim Trung Quốc : Gọi tên Ngô Kinh và 'nữ hoàng rating' Triệu Lệ Dĩnh - Ảnh 1
Pha ngắm bắn được cho là ''thiên tài'' của Ngô Kinh - Ảnh: Internet

Đoàn quay phim của Triệu Lệ Dĩnh đã sử dụng dây vai trong cho Triệu Lệ Dĩnh mặc trong cảnh quay tắm dưới nước của mình. Dù đã cố gắng làm mờ đi nhưng những ''thánh soi'' vẫn có thể phát hiện ra một cách dễ dàng. Điều này đã trở thành đề tài châm chọc cho netizen. Một số lời bình luận như ''hóa ra tổ tiên thời xưa đã phát minh ra loại dây trong suốt này từ ngàn năm trước và vẫn còn được tin dùng đến tận bây giờ.''

Điểm mặt những hạt sạt lớn trong phim Trung Quốc : Gọi tên Ngô Kinh và 'nữ hoàng rating' Triệu Lệ Dĩnh - Ảnh 2
Dù đã cố gắng che mờ nhưng vẫn không thoát được các cặp mắt của những ''thánh soi'' - Ảnh: Internet

Hoàng đế “móng giò heo”  do Nhiếp Viễn thủ vai là một điểm gây cười lớn của “Diên Hi công lược”. Cụ thể, thông thường, long bào của các vị hoàng đế thời xưa rất uy nghiêm, hình rồng thêu sắc sảo. Nhưng long bào của Nhiếp Viễn lại được thêu hình một con rồng đang nhe răng cười toe toét, nhìn nụ cười này cũng làm cho khán giả cười lăn cười bò. 

Điểm mặt những hạt sạt lớn trong phim Trung Quốc : Gọi tên Ngô Kinh và 'nữ hoàng rating' Triệu Lệ Dĩnh - Ảnh 3
Hình ảnh con rồng trên long bào của Hoàng Đế - Ảnh: Internet

 

 

 

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Triệu Lệ Dĩnh từng suýt đánh mất đi cơ hội trở thành sao hạng A Cbiz, vì một người đã từng là ân nhân của mình.

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