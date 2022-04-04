Rước Triệu Lệ Dĩnh về dinh thay vì chọn 'tình cũ' Nghê Ni, Phùng Thiệu Phong 'vỡ mộng', lần đầu hé lộ lý do đằng sau sự lựa chọn năm nào

Sao quốc tế 04/04/2022 19:42

Đều là những mối tình nổi tiếng và thu hút được sự chú ý từ phía dư luận, vậy đâu là lý do tài tử họ Phùng quyết định rước Triệu Lệ Dĩnh về dinh?

Cuộc tình tốn nhiều giấy mực của Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong cho đến giờ vẫn là chủ đề bàn tán trên MXH. Một trong những chủ đề mà người ta vẫn bàn tán về mối quan hệ này chính là màn so sánh giữa mỹ nhân họ Triệu và Nghê Ni (tình cũ Phùng Thiệu Phong).

Trang BJH ngày 4/3 có 1 bài viết thu hút sự quan tâm của công chúng khi tiết lộ Phùng Thiệu Phong từng buột miệng chia sẻ lý do vì sao anh kết hôn với Triệu Lệ Dĩnh thay vì Nghê Ni. Tài tử họ Phùng cho biết, anh là mẫu người đàn ông thích người phụ nữ của mình nên dốc lòng vào việc chăm lo gia đình thay vì ra ngoài đóng phim và bỏ bê công việc gia đình.

Rước Triệu Lệ Dĩnh về dinh thay vì chọn 'tình cũ' Nghê Ni, Phùng Thiệu Phong 'vỡ mộng', lần đầu hé lộ lý do đằng sau sự lựa chọn năm nào - Ảnh 1
Rước Triệu Lệ Dĩnh về dinh thay vì chọn 'tình cũ' Nghê Ni, Phùng Thiệu Phong 'vỡ mộng', lần đầu hé lộ lý do đằng sau sự lựa chọn năm nào - Ảnh 2

Thời điểm hẹn hò với Phùng Thiệu Phong, Nghê Ni đang dồn hết tâm sức cho sự nghiệp. Nữ diễn viên cho rằng nếu kết hôn với tài tử họ Phùng, điều này đồng nghĩa với việc sự nghiệp diễn xuất của cô sẽ xuống dốc không phanh.

Chính vì vậy, nam tài tử đã quyết định kết hôn với Triệu Lệ Dĩnh với mong muốn cô có thể làm một người vợ hoàn hảo trong việc chăm lo gia đình. Tuy nhiên, chuyện tình này cũng chẳng kéo dài được bao lâu khi cả 2 đã quyết định ly hôn cách đây không lâu.

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