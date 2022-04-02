Triệu Lệ Dĩnh và La Vân Hi 'đại chiến' với nhau trên màn ảnh phim tháng 5, netizen tò mò 'ai là kẻ thắng cuộc' cuối cùng

Hạnh phúc đến vạn gia do đạo diễn Trịnh Hiểu Long chỉ đạo và tự tay chỉnh sửa hậu kỳ. Đặc biệt nhất, là bộ phim này còn có sự góp mặt của 2 diễn viên đình đám tại Cbiz hiện nay, Triệu Lệ Dĩnh và La Tấn . Cả 2 luôn được biết đến là những 'ông hoàng, bà hoàng' rating.

Cụ thể, trên mạng xã hội đang xuất hiện hình ảnh được cho là lịch phát sóng của bộ phim Hạnh phúc đến vạn gia. Dựa vào lịch phát sóng, cư dân mạng dự đoán thời gian phát sóng là vào cuối tháng 4 hoặc đầu tháng 5.

Vai diễn của Triệu Lệ Dĩnh trong phim là này là một cô gái nông thôn trầm tính, kiên cường, chính trực, không ngại gian khổ để tìm kiếm thành công. Cô được gả đến Vạn Gia làm dâu và những xung đột giữa cô và mẹ chồng liên tục xảy ra. Đến một ngày, cô đứng lên đòi hạnh phúc cho chính bản thân mình, lên thành phố làm lại cuộc đời.

Đây chính là một dạng nhân vật khá khó thể hiện, bởi nó đòi hỏi nữ diễn viên chính phải thể hiện được đúng với cảm xúc của nhân vật và quan trọng nhất phải mang điều đó chạm được đến với khán giả coi phim. Cũng chính vì vậy, người hâm mộ cho rằng vai diễn này là cơ hội để cho Triệu Lệ Dĩnh chứng minh cho mọi người thấy 'khả năng diễn xuất của cô nàng là tốt như thế nào'.

Một bộ phim khác cũng được dự kiến lên sóng cùng thời điểm là Hạo y hành. Đây là dự án đam mỹ chuyển thể được mong chờ nhất năm 2022. Do vậy, người hâm mộ đang đếm từng ngày bộ phim được lên sóng. Nếu Hạo y hành có thể lên sóng vào tháng 5, đây sẽ là niềm vui lớn đối với người hâm mộ. Bên cạnh đó, khán giả cũng có cơ hội chứng kiến cuộc đua rating từ hai bộ phim được mong chờ nhất hiện nay.

Hạo Y Hành là bộ phim được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết ăn khách Husky và Sư Tôn Mèo Trắng Của Hắn của tác giả Nhục Bao Bất Ngật Nhục. Theo nguyên tác, nội dung chính xoay quanh hai nam chính là Sở Vãn Ninh và Mặc Nhiên. Lấy bối cảnh từ thế giới tu chân, câu chuyện tái hiện cuộc chiến chống lại ma quỷ của các đạo sĩ tu tiên.

Kiếp trước, Mặc Nhiên là vị vua đầu tiên của Tu Chân Giới – Đạp Tiên Quân, vì một số hiểu lầm mà sa ngã vào con đường tàn ác, mang trong mình tội danh khi sư diệt tổ, bị người đời khinh thường. May mắn thay, hắn được trùng tiên, quay trở về thời niên thiếu sửa đổi sai lầm, làm lại cuộc đời.

Cũng chính từ đây, Mặc Nhiên nhận ra được nhiều điều xung quanh hắn. Hối tiếc bởi chính mình từng sống một kiếp người thất bại, yêu sai người, hận nhầm người, giết lầm người vô tội. Trong đó, người mà hắn hận nhất cũng là người hắn luyến tiếc nhất chính là Sở Vãn Ninh. Sở Vãn Ninh là trưởng lão của Tử sinh Đỉnh, vị cao tiên trong mắt chỉ có chúng sinh và chính nghĩa. Thực chất y chẳng làm gì có lỗi với Mặc Nhiên cả, chỉ là do oán niệm trong lòng Mặc Nhiên quá lớn. Sau cùng cả hai bỏ qua ân oán kiếp trước, trở thành sư đồ cùng nhau bảo vệ chúng sinh, đẩy lùi âm mưu làm hại nhân gian của bọn ác ma.

Tựu chung lại, netizen đang háo hức chờ đợi sự ra mắt của 2 bộ phim hơn bao giờ hết. Ngoài ra thì sự đối đầu thú vị giữa 2 diễn viên nổi tiếng tại Cbiz là Triệu Lệ Dĩnh và La Vân Hi cũng sẽ rất thu hút sự chú ý của các ''mọt phim''.