Mỹ nhân Vương Nhất Phi bị dìm nhan sắc 'thê thảm' trong phim mới, thua xa Địch Lệ Nhiệt Ba ?

Xuất hiện ở Ngự Giao Ký, không ít khán giả cho rằng tạo hình của Vương Nhất Phi đã bị dìm tơi tả, trái ngược hoàn toàn với nàng công chúa Tuệ Hòa xinh đẹp, kiêu sa, lộng lẫy.
- Dương Tử hào hứng quảng bá phim mới, nhưng lại khiến khán giả Việt phẫn nộ vì điều này!
- Chỉ cần làm một hành động nhỏ, Huỳnh Hiểu Minh chính thức chấm dứt liên hệ kinh tế với vợ cũ AngelaBaby
Vương Nhất Phi được biết đến rộng rãi khi tham gia phim cổ trang ăn khách Hương mật tựa khói sương. Thời điểm đó, Vương Nhất Phi đóng vai phản diện Tuệ Hòa – nhân vật độᴄ ác, yêu đương mù quáng. Tuy nhiên, tạo hình của nữ diễn viên vẫn được đánh giá là rất xinh đẹp, cuốn hút và thần thái khiến cho nhiều fan hâm mộ tỏ ra cực kỳ trầm trồ trước nhan sắc lung linh của cô nàng.
Chinh vì vậy, mà sự kỳ vọng về hình tượng cô nàng trong phim sắp tới nhận được sự chú ý rất nhiều từ phía netizen. Tuy nhiên đến với Ngự giao ký, tạo hình của nữ diễn viên trong phim lại khiến người hâm mộ tá hỏa khi cô nàng bị dìm nhan sắc một cách không thương tiếc.
Lý do cho việc Vương Nhất Phi không còn đẹp lung linh là vì cô nàng mặc trang phục đen, kiểu tóc và cách trang điểm có phần đậm nét u buồn và không phù hợp với khuôn mặt của nữ diễn viên.Chỉ vì tạo hình xấu mà Vương Nhất Phi trông kém sắc hơn nữ chính Địch Lệ Nhiệt Ba rất nhiều.
Ngự giao ký có nội dung xoay quanh 2 nhân vật là Kỷ Vân Hòa (Địch Lệ Nhiệt Ba) – một pháp sư chuyên chế ngự yêu quái và người cá Trường Ý (Nhậm Gia Luân). Trên đường đi thu phục người cá Trường Ý, Vân Hòa đã sa vào lưới tình với chàng. Cuối cùng, Trường Ý – Vân Hòa chấp nhận vượt qua mọi định kiến, phá bỏ rào cản giữa thế giới loài người và yêu quái để đến với nhau.
Bộ phim có khá nhiều cảnh đánh nhau, chứa đựng yếu tố thần tiên huyền huyễn xen lẫn ngôn tình lâm ly bi đát.