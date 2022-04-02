Mỹ nhân Vương Nhất Phi bị dìm nhan sắc 'thê thảm' trong phim mới, thua xa Địch Lệ Nhiệt Ba ?

Vương Nhất Phi được biết đến rộng rãi khi tham gia phim cổ trang ăn khách Hương mật tựa khói sương. Thời điểm đó, Vương Nhất Phi đóng vai phản diện Tuệ Hòa – nhân vật độᴄ ác, yêu đương mù quáng. Tuy nhiên, tạo hình của nữ diễn viên vẫn được đánh giá là rất xinh đẹp, cuốn hút và thần thái khiến cho nhiều fan hâm mộ tỏ ra cực kỳ trầm trồ trước nhan sắc lung linh của cô nàng.

Vương Nhất Phi xinh đẹp trong bộ phim Hương mật tựa khói sương - Ảnh:Internet

Tạo hình của cô trong phim mới đang gây ra sự thất vọng lớn dành cho netizen - Ảnh: Internet

Chinh vì vậy, mà sự kỳ vọng về hình tượng cô nàng trong phim sắp tới nhận được sự chú ý rất nhiều từ phía netizen. Tuy nhiên đến với Ngự giao ký, tạo hình của nữ diễn viên trong phim lại khiến người hâm mộ tá hỏa khi cô nàng bị dìm nhan sắc một cách không thương tiếc.