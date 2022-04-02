Bành Tiểu Nhiễm gây 'thất vọng' với nhan sắc trong phim mới, netizen Trung Quốc đồng loạt lên tiếng 'trả lại Tiểu Phong' đây

Sao quốc tế 02/04/2022 16:56

Mái tóc là điểm nhấn trong tạo hình của Bành Tiểu Nhiễm trong phim mới.

Trong khoảng thời gian gần đây, nữ diễn viên Bành Tiểu Nhiễm đã gây được tiếng vang trong làng giải trí phim ảnh Cbiz, nhờ vào vai diễn Tiểu Phong trong bộ phim Đông Cung. Chính vì vậy, mà ngay sau khi nghe tin nữ diễn viên đang sắp sửa tham gia vào một dự án phim mới, người hâm mộ Cbiz đã không khỏi vui sướng và háo hức chờ đời bộ phim ra mắt.

Bành Tiểu Nhiễm gây 'thất vọng' với nhan sắc trong phim mới, netizen Trung Quốc đồng loạt lên tiếng 'trả lại Tiểu Phong' đây - Ảnh 1
Bành Tiểu Nhiễm gây 'thất vọng' với nhan sắc trong phim mới, netizen Trung Quốc đồng loạt lên tiếng 'trả lại Tiểu Phong' đây - Ảnh 2
Tạo hình mới của nữ diễn viên trong bộ phim mới - Ảnh: Internet

Được biết, bộ phim sắp tới cô nàng tham gia lấy đề tài dân quốc mang tên Họa My. Tuy nhiên,ngay sau khi chứng kiến tạo hình của cô nàng trong phim mới, người hâm mộ đã được một phen 'tá hỏa' khi diện mạo mới của nữ diễn viên như đang dìm đi nhan sắc 'đỉnh cao' của cô vậy.

Bành Tiểu Nhiễm gây 'thất vọng' với nhan sắc trong phim mới, netizen Trung Quốc đồng loạt lên tiếng 'trả lại Tiểu Phong' đây - Ảnh 3

Nhiều người đồng tình rằng quả thật tạo hình này hoàn toàn không phù hợp với Bành Tiểu Nhiễm khiến cô nàng trông kém thu hút đi bội phần. Có thể dễ dàng thấy rằng tạo hình lần này không thể bì được với các tạo hình trước đó của nàng thơ Đông Cung, song cũng phải dành một lời khen cho cô nàng vì đã dám can đảm thử nghiệm những tạo hình mới.

 

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