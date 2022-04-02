Nam thần Dương Dương 'đốn tim' hội chị em trong 'Em là niềm kiêu hãnh của anh'

Sao quốc tế 02/04/2022 11:30

Nằm trong 'Tứ đại lưu lượng' của làng giải trí Hoa ngữ, Dương Dương khiến người hâm mộ dễ dàng bị chinh phục bởi tạo hình điển trai trong bộ phim 'Em là niềm kiêu hãnh của anh'.

Dương Dương được biết đến là một trong "tứ đại lưu lượng" của Trung Quốc, sở hữu gương mặt đẹp trai, cân đối. Trong phim, anh vào vai Vu Đồ, bạn trung học của Kiều Tinh Tinh, từng là nam thần học đường, hiện là một chuyên gia hàng không vũ trụ, có cuộc sống khép kín và trầm lặng.

Bên cạnh đó, nam diễn viên được khen tiến bộ, diễn tròn vai, truyền tải được hết ý đồ biên kịch muốn gửi gắm. 

duong duongNam thần Dương Dương 'đốn tim' hội chị em trong 'Em là niềm kiêu hãnh của anh' - Ảnh 2Nam thần Dương Dương 'đốn tim' hội chị em trong 'Em là niềm kiêu hãnh của anh' - Ảnh 3Nam thần Dương Dương 'đốn tim' hội chị em trong 'Em là niềm kiêu hãnh của anh' - Ảnh 4
Tạo hình điển trai của Dương Dương trong bộ phim - Ảnh: Internet

"Em là niềm kiêu hãnh của anh" do Dương Dương, Địch Lệ Nhiệt Ba đóng chính điển hình cho những tác phẩm không chỉ có lượt xem cao mà còn được bàn luận nhiều trên mạng xã hội.

Thành công của phim đến từ nhiều yếu tố: sức hấp dẫn từ tiểu thuyết gốc của Cố Mạn, cặp diễn viên chính Dương Dương và Địch Lệ Nhiệt Ba quá nổi tiếng… Đặc biệt, những màn tương tác tình cảm ngọt ngào, "tình bể bình" của cặp đôi khiến khán giả rất thích thú và hào hứng. Thậm chí, sau khi bộ phim kết thúc, cả hai vẫn được người hâm mộ "đẩy thuyền" nhiệt tình vì quá đẹp đôi.

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Dương Dương và Địch Lệ Nhiệt Ba cực tình cảm trong phim - Ảnh: Internet

"Em là niềm kiêu hãnh của anh" là bộ phim ngôn tình Trung Quốc được chuyển thể dựa theo tiểu thuyết cùng tên của tác giả Cố Mạn. Bộ phim kể về câu chuyện của nữ diễn viên nổi tiếng Kiều Tinh Tinh (Địch Lệ Nhiệt Ba) và người bạn học trung học cũ của cô là Vu Đồ (Dương Dương) bất ngờ gặp lại trong một trò chơi. Nay Vu Đồ trở thành chuyên gia hàng không vũ trụ, có cuộc sống khép kín và trầm lặng, khác hẳn với một nam thần học đường ngời ngời ánh hào quang thuở trung cấp.

Nhân duyên đưa đẩy, sau nhiều năm, Vu Đồ gặp lại Kiều Tinh Tinh khi cô đã trở thành một đại minh tinh nổi tiếng, hào quang bủa vây, hoàn toàn trái ngược với cuộc sống hiện tại của anh. Hai người gặp nhau, từ quan hệ hợp tác rồi Vu Đồ dần rung động. Tuy nhiên, nhân vật này cũng như bao chàng trai bình thường khác, cũng có tự ti, cũng có lưỡng lự, từng không ít lần muốn lùi bước vì cảm thấy cuộc sống của mình và Tinh Tinh là hai thế giới không thuộc về nhau.

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