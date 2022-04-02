Châu Tấn và Chương Tử Di chung khung hình: Đại hoa đán nào nổi bật hơn?

Sao quốc tế 02/04/2022 09:40

Châu Tấn và Chương Tử Di từng hợp tác trong bộ phim "Dạ yến" nên cả hai từng có thời gian thân thiết và thường xuyên xuất hiện cùng nhau.

Đối với làng giải trí Hoa ngữ, Châu Tấn Chương Tử Di chính là 2 đại Hoa đán tài sắc vẹn toàn, khó mỹ nhân nào có thể sánh kịp. Không chỉ có vô số tác phẩm điện ảnh chất lượng, sống mãi với thời gian, cả 2 người đẹp còn là tượng đài nhan sắc trong lòng người hâm mộ.

Mới đây, cư dân mạng đã chia sẻ lại hình ảnh khi 2 nữ diễn viên Châu Tấn và Chương Tử Di xuất hiện cùng nhau trong liên hoan phim Cannes. Ngay sau đó, bức ảnh khiến nhan sắc hai đại hoa đán bị cư dân mạng đặt lên "bàn cân" so sánh một lần nữa.

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Châu Tấn và Chương Tử Di 'sánh đôi' trong liên hoan phim Cannes - Ảnh: gettyimages

Người hâm mộ nhận xét rằng Châu Tấn có vẻ ngoài lanh lợi, hoạt bát. Nét đẹp này dễ làm người đối diện yêu mến và muốn được trò chuyện. Trong khi đó, Chương Tử Di lại có sự nhẹ nhàng, nữ tính hơn và luôn tỏa sáng trước ống kính máy ảnh. Mỗi khi nở nụ cười, Châu Tấn và Chương Tử Di lại càng làm người hâm mộ "đốn tim" hơn cả.

Cả hai đều diện chiếc đầm đen, tôn lên làn da trắng. Lối trang điểm nhẹ nhàng giúp nữ diễn viên Cbiz không hề lép vế so với các ngôi sao quốc tế. Gương mặt xinh đẹp, vóc dáng cân đối, bờ vai mảnh mai của cặp mỹ nhân Chương Tử Di và Châu Tấn cũng được khen ngợi hết lời. Chiều cao của cả hai cũng tương đồng với nhau. Đây là một phần lý do giúp hai đại hoa đán chung khung hình chẳng ai dìm ai, trái lại càng tôn lên nét đẹp của đối phương. 

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Khoảnh khắc Châu Tấn và Chương Tử Di chung khung hình bất ngờ 'gây sốt' trở lại - Ảnh: Internet

Cả Châu Tấn lẫn Chương Tử Di đều có sự nghiệp thành công trong thị trường phim ảnh. Dù chưa qua trường lớp diễn xuất nhưng Châu Tấn lại hóa thân vào nhân vật cực đỉnh, trở thành nỗi sợ của các sinh viên trường điện ảnh. Anh hùng xạ điêu, Cao lương đỏ, Hậu cung Như Ý truyện... là những phim truyền hình gắn liền với tên tuổi nữ diễn viên.

Cũng là đại hoa đán Cbiz, Chương Tử Di không lép vế về sự nghiệp. Cô thành công với vai chính đầu tay trong Đường về nhà. Ngọa hổ tàng long, Anh hùng là những tác phẩm tiếp theo đưa Tử Di lên hàng ngũ ngôi sao đình đám, được săn đón nhất mực. 

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