Mới đây, Dương Tử tiếp tục gây phẫn nộ vì đăng tải bản đồ chứa 'đường lưỡi bò' để quảng bá phim mới Dư sinh xin chỉ giáo nhiều hơn.

Tối hôm qua, ngay ngày Dư sinh xin chỉ giáo nhiều hơn lên sóng tập cuối,nữ diễn viên Dương Tử đã khiến cho netizen Việt Nam vô cùng phẫn độ trước hình ảnh mới nhất của cô nàng trên weibo khi nội dung của các bức ảnh đó là 'đường lưỡi bò' nhằm tuyên truyền, quảng bá cho phim.

Bài viết gây tranh cãi của Dương Tử - Ảnh: Internet

Bản đồ chứa đường lưỡi bò được Dương Tử đăng tải - Ảnh: Internet

Cụ thể, trong 8 bức ảnh của Dương Tử có một bức ảnh phác thảo 'đường lưỡi bò' vào biên giới Trung Quốc rất rõ, hành động của cố đang vấp phải sự phẫn nộ từ phía người hâm mộ Việt Nam.

Trước đó, Dư sinh xin chỉ giáo nhiều hơn từng bị khán giả tẩy chay vì cài cắm hình ảnh đường lưỡi bò vào trong phim. Hành động mới đây của Dương Tử như rót thêm dầu vào lửa, khiến khán giả Việt càng thêm phần phẫn nộ. Nhiều người đồng quan điểm: “Cho dù là quảng bá phim thì cũng không cần thiết phải chia sẻ bản đồ lưỡi bò”.

Netizen Việt Nam đang vô cùng phẫn nộ trước bài đăng của nữ diễn viên - Ảnh: Internet

Mới đây nhất, fanpage lớn nhất của Dương Tử tại Việt Nam đang phải nhận sự chỉ trích lớn từ phía người hâm mộ, họ cho rằng các fan của Dương Tử nên đứng về phía nước nhà thay vì ủng hộ thần tượng của mình, một cách mù quáng đến như vậy.

Được biết, đây không phải là lần đầu tiên Dương Tử có những hành động gây trãnh cãi liên quan đến chính trị, lãnh thổ. Vào năm 2016, thời điểm mà sự xung đột biển đảo giữa Việt Nam và Trung Quốc đang trong giai đoạn căng thẳng, nữ diễn viên cùng một số ngôi sao thuộc làng giải trí Cbiz đã lên tiếng ủng hộ 'đường lưỡi bò'.

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https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/duong-tu-hao-hung-quang-ba-phim-moi-nhung-lai-khien-khan-gia-viet-phan-no-vi-dieu-nay-459777.html