Dương Tử hào hứng quảng bá phim mới, nhưng lại khiến khán giả Việt phẫn nộ vì điều này!

Sao quốc tế 02/04/2022 16:30

Mới đây, Dương Tử tiếp tục gây phẫn nộ vì đăng tải bản đồ chứa 'đường lưỡi bò' để quảng bá phim mới Dư sinh xin chỉ giáo nhiều hơn.

Tối hôm qua, ngay ngày Dư sinh xin chỉ giáo nhiều hơn lên sóng tập cuối,nữ diễn viên Dương Tử đã khiến cho netizen Việt Nam vô cùng phẫn độ trước hình ảnh mới nhất của cô nàng trên weibo khi nội dung của các bức ảnh đó là 'đường lưỡi bò' nhằm tuyên truyền, quảng bá cho phim.

Dương Tử hào hứng quảng bá phim mới, nhưng lại khiến khán giả Việt phẫn nộ vì điều này! - Ảnh 1
Bài viết gây tranh cãi của Dương Tử - Ảnh: Internet
Dương Tử hào hứng quảng bá phim mới, nhưng lại khiến khán giả Việt phẫn nộ vì điều này! - Ảnh 2
Bản đồ chứa đường lưỡi bò được Dương Tử đăng tải - Ảnh: Internet 

Cụ thể, trong 8 bức ảnh của Dương Tử có một bức ảnh phác thảo 'đường lưỡi bò' vào biên giới Trung Quốc rất rõ, hành động của cố đang vấp phải sự phẫn nộ từ phía người hâm mộ Việt Nam.

Trước đó, Dư sinh xin chỉ giáo nhiều hơn từng bị khán giả tẩy chay vì cài cắm hình ảnh đường lưỡi bò vào trong phim. Hành động mới đây của Dương Tử như rót thêm dầu vào lửa, khiến khán giả Việt càng thêm phần phẫn nộ. Nhiều người đồng quan điểm: “Cho dù là quảng bá phim thì cũng không cần thiết phải chia sẻ bản đồ lưỡi bò”.

Dương Tử hào hứng quảng bá phim mới, nhưng lại khiến khán giả Việt phẫn nộ vì điều này! - Ảnh 3
Netizen Việt Nam đang vô cùng phẫn nộ trước bài đăng của nữ diễn viên - Ảnh: Internet

Mới đây nhất, fanpage lớn nhất của Dương Tử tại Việt Nam đang phải nhận sự chỉ trích lớn từ phía người hâm mộ, họ cho rằng các fan của Dương Tử nên đứng về phía nước nhà thay vì ủng hộ thần tượng của mình, một cách mù quáng đến như vậy. 

Được biết, đây không phải là lần đầu tiên Dương Tử có những hành động gây trãnh cãi liên quan đến chính trị, lãnh thổ. Vào năm 2016, thời điểm mà sự xung đột biển đảo giữa Việt Nam và Trung Quốc đang trong giai đoạn căng thẳng, nữ diễn viên cùng một số ngôi sao thuộc làng giải trí Cbiz đã lên tiếng ủng hộ 'đường lưỡi bò'.

Chỉ cần làm một hành động nhỏ, Huỳnh Hiểu Minh chính thức chấm dứt liên hệ kinh tế với vợ cũ AngelaBaby

Chỉ cần làm một hành động nhỏ, Huỳnh Hiểu Minh chính thức chấm dứt liên hệ kinh tế với vợ cũ AngelaBaby

Mới đây, nam diễn viên 'Dương Quá' đã chính thức chấm dứt liên hệ kinh tế với vợ cũ khi đã rút toàn bộ vốn của mình khỏi công ty của vợ cũ.

Xem thêm
Từ khóa:   Dương Tử Dương Tử ủng hộ đường lưỡi bò nữ diễn viên Dương Tử Dương Tử hào hứng quảng bá phim mới Cbiz

TIN LIÊN QUAN

Chỉ cần làm một hành động nhỏ, Huỳnh Hiểu Minh chính thức chấm dứt liên hệ kinh tế với vợ cũ AngelaBaby

Chỉ cần làm một hành động nhỏ, Huỳnh Hiểu Minh chính thức chấm dứt liên hệ kinh tế với vợ cũ AngelaBaby

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 2/4/2022: Quan hệ giữa Dương Mịch và Triệu Lệ Dĩnh trở nên xa cách, Ngô Lỗi và Châu Vũ Đồng nên duyên trong phim mới?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 2/4/2022: Quan hệ giữa Dương Mịch và Triệu Lệ Dĩnh trở nên xa cách, Ngô Lỗi và Châu Vũ Đồng nên duyên trong phim mới?

'Cuộc tranh đấu' danh xưng 'mối tình đầu' của Cbiz diễn ra 'nảy lửa: Thẩm Nguyệt, Đàm Tùng Vận hay Hình Phi được 'xướng tên'?

'Cuộc tranh đấu' danh xưng 'mối tình đầu' của Cbiz diễn ra 'nảy lửa: Thẩm Nguyệt, Đàm Tùng Vận hay Hình Phi được 'xướng tên'?

Trần Kiều Ân chưa thể tổ chức hôn lễ với tình trẻ kém 9 tuổi chỉ vì lý do này

Trần Kiều Ân chưa thể tổ chức hôn lễ với tình trẻ kém 9 tuổi chỉ vì lý do này

Đàm Tùng Vận và Tỉnh Bách Nhiên không thể tạo ra ‘’Chemistry’’, diễn như ‘’cho có’’ khiến đạo diễn nổi giận muốn đổi diễn viên ngay ?

Đàm Tùng Vận và Tỉnh Bách Nhiên không thể tạo ra ‘’Chemistry’’, diễn như ‘’cho có’’ khiến đạo diễn nổi giận muốn đổi diễn viên ngay ?

Chứng kiến Đàm Tùng Vận bị mỹ nhân Cbiz lăm le ‘’cướp’’ vai diễn trong bộ dự án phim mới, fan Việt lên tiếng chê bai ‘’diễn dở thì đừng có giành của người khác’’

Chứng kiến Đàm Tùng Vận bị mỹ nhân Cbiz lăm le ‘’cướp’’ vai diễn trong bộ dự án phim mới, fan Việt lên tiếng chê bai ‘’diễn dở thì đừng có giành của người khác’’

TIN MỚI NHẤT

Tuyên tử hình Nguyễn Đức Anh, kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

Tuyên tử hình Nguyễn Đức Anh, kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

Đời sống 27 phút trước
Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp bản lĩnh vượt trội, khôn ngoan và sắc sảo, được định sẵn trở thành người thành công đáng ghen tị

Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp bản lĩnh vượt trội, khôn ngoan và sắc sảo, được định sẵn trở thành người thành công đáng ghen tị

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 9 phút trước
Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài chỉ đích danh, bùng nổ vận may, tiền bạc đổ về không hết, ôm khối tài sản 'cực khủng'

Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài chỉ đích danh, bùng nổ vận may, tiền bạc đổ về không hết, ôm khối tài sản 'cực khủng'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 9 phút trước
Khám phá giá trị dinh dưỡng và khoáng chất dồi dào từ loại hải sản bình dân

Khám phá giá trị dinh dưỡng và khoáng chất dồi dào từ loại hải sản bình dân

Dinh dưỡng 2 giờ 39 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp Thiên Quan chiếu vận, sự nghiệp lao đao, tiền bạc hao tốn, tình duyên buồn phiền

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp Thiên Quan chiếu vận, sự nghiệp lao đao, tiền bạc hao tốn, tình duyên buồn phiền

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 9 phút trước
Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

Đời sống 3 giờ 12 phút trước
Thần Tài trao tài lộc sau ngày 6/10/2026, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Thần Tài trao tài lộc sau ngày 6/10/2026, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 39 phút trước
Nóng: Triệt phá đường dây tuồn hơn 10.000 tấn heo sử dụng chất cấm ra thị trường

Nóng: Triệt phá đường dây tuồn hơn 10.000 tấn heo sử dụng chất cấm ra thị trường

Đời sống 3 giờ 39 phút trước
Nghi ghen tuông, người đàn ông chém 3 mẹ con khiến một bé tử vong

Nghi ghen tuông, người đàn ông chém 3 mẹ con khiến một bé tử vong

Đời sống 4 giờ 8 phút trước
Trong 5 ngày 6, 7, 8, 9, 10/10/2026, 3 con giáp được trời ban VẬN MAY HIẾM CÓ, tiền bạc tự động kéo về, Thần May Mắn lâm môn

Trong 5 ngày 6, 7, 8, 9, 10/10/2026, 3 con giáp được trời ban VẬN MAY HIẾM CÓ, tiền bạc tự động kéo về, Thần May Mắn lâm môn

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 9 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào

Lâm Tâm Như và Thư Kỳ tận hưởng chuyến đi Italy cùng nhau

Lâm Tâm Như và Thư Kỳ tận hưởng chuyến đi Italy cùng nhau

Đàm Tùng Vận chọn lối đi riêng giữa showbiz Trung Quốc khắc nghiệt

Đàm Tùng Vận chọn lối đi riêng giữa showbiz Trung Quốc khắc nghiệt

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?