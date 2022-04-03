Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 3/4/2022: Phim 'Hạnh phúc vạn gia' của Triệu Lệ Dĩnh phát sóng tháng 6/2022, Trương Dư Hi và Trần Tinh Húc 'nên duyên' trong phim mới?

1. Đặng Luân đã muốn chấm dứt hợp đồng với người đại diện của mình vào năm ngoái, nhưng người đại diện không đồng ý, kết quả là bây giờ 2 người phải chia tiền phạt với nhau.

2. Cổ Lực Na Trát mê chơi game, dạo này cô chơi Vương Giả và cũng sắm rất nhiều skin anh hùng.

3. Thanh xuân hoàn du ký 4, khách quý: Lý Dịch Phong, Lôi Giai Âm, Phạm Thừa Thừa, Dương Địch, Triệu Kim Mạch, Lưu Vũ.

4. Lưu Vũ Ninh coi phòng phát sóng trực tiếp của anh ấy như một hình thức tuyên truyền, các nghệ sĩ quan hệ tốt với anh ấy hiện tại cũng nguyện ý cùng anh ấy phối hợp trên sóng trực tiếp.

5. "Hạnh Phúc Đến Vạn Gia" của Triệu Lệ Dĩnh dự kiến ​​sẽ được phát sóng trên đài truyền hình vệ tinh Chiết Giang vào tháng 6 tới.

6. Đặng Tử Kỳ và bạn trai yêu đương chia tay quay lại đã nhiều lần, năm nay cũng định công khai ra.

7. Dương Mịch gần nhất cùng Đường Yên đi liên hoan bị bắt gặp nhưng Dương Mịch không cho phép cẩu tử thả ảnh ra.

8. Hiện tại Đặng Luân không thể ở cố định một chỗ, nơi nơi đổi khách sạn vì sợ người tìm đến cửa đòi tiền bồi thường vi phạm hợp đồng.

9. Hiện tại có rất nhiều tài nguyên tìm đến Kim Thế Giai.

10. Hiện tại, Băng Vũ Hoả của Vương Nhất Bác và Trần Hiểu có thể lên sóng bất cứ lúc nào, chỉ cần đợi lấy được giấy phép phát sóng.

11. Trương Dư Hi và Trần Tinh Húc sẽ hợp tác trong một bộ phim hiện đại.

12. Khi Nhậm Gia Luân quay "Ngự Giao Ký", anh ấy thường khoe với Địch Lệ Nhiệt Ba những bữa ăn do vợ mình làm.

13. Phạm Băng Băng chuẩn bị không ít bản thảo ca ngợi mỹ mạo, còn tỏ vẻ ngoài nàng ra không có nữ minh tinh nào trong giới hiện nay xứng với danh xưng "Nữ hoàng thảm đỏ".

14. "Thả Thí Thiên Hạ" với sự tham gia của Dương Dương và Triệu Lộ Tư sẽ được phát sóng trên Tencent Video vào tháng 4.

15. Đội hình được mời cho "Thanh Xuân Vạn Tuế"ngày 4 tháng 5: Lý Vũ Xuân, Châu Thâm, Trương Kiệt, Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên, Dịch Dương Thiên Tỉ, Trần Lập Nông, A Vân Ca, Lý Hiện, Triệu Lệ Dĩnh, Dương Mịch, Lý Dịch Phong, Cung Tuấn, Châu Đông Vũ.....

Nguồn: Yêu Phim Hoa Ngữ - Hóng Thị Cbiz, Hội buôn dưa đổ vỏ Cbiz.