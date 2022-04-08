Triệu Lệ Dĩnh gặp vận hạn liên miên, xuất hiện loạt thế lực 'bám đuôi' đào bới 'điểm đen': Liệu nàng tiểu hoa đán có bị hạ bệ?

CĐM nhận định Triệu Lệ Dĩnh gặp nhiều trở ngại và trắc trở trên con đường sự nghiệp là hoàn toàn có nguyên do của nó.

Triệu Lệ Dĩnh hiện đang là một trong những minh tinh được săn đoán nhiều nhất tại Cbiz với tài năng diễn xuất đã được kiểm chứng qua hàng loạt bộ phim nổi tiếng của cô. Nổi tiếng với đời tư trong sạch, cũng chính vì vậy mà mỹ nhân sinh năm 1987 thường xuyên bị nhắm đến, để bắt trọn những khoảnh khắc ''xấu xí'' của cô nàng.

Triệu Lệ Dĩnh cho biết cô đang tập trung trong việc làm mới bản thân - Ảnh: Internet

Gần đây trên MXH Trung Quốc, đã xuất hiện những tin đồn như việc ''nữ hoàng rating'' liên tục bị các paparazzi theo dõi 24/24. CĐM nhận định sở dĩ cô nàng bị đeo bám như vậy cũng chỉ vì họ muốn quay lại được cảnh gì đó không hay về Triệu Lệ Dĩnh.

Tuy nhiên, đây cũng mới chỉ là nhận định của CĐM còn về phía Triệu Lễ Dĩnh, nữ diễn viên vẫn chưa đưa ra bất cứ phản hồi gì về việc mình đang bị thế lực nào đó hãm hại.

Hậu ly hôn với Phùng Thiệu Phong, cô nàng hiện chỉ đang muốn tập trung hầu hết cho công việc và làm mới bản thân, thông qua việc lựa chọn những kịch bản mới mẻ để phát triển mình. Chính vì vậy, người hâm mộ đang rất kỳ vọng về sự lựa chọn kịch bản cho lần tái xuất sắp tới của Triệu Lệ Dĩnh.

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