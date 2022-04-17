Cặp vợ chồng Hollywood có những hành động yêu thương thân mật ở ghế trước của chiếc xe Range Rover khi họ vòng tay ôm nhau – kèm theo đó, cô ca sĩ Jennifer Lopez năm nay đã 52 tuổi còn ‘khoe’ chiếc nhẫn đính hôn kim cương xanh rực rỡ khi hôn phu đã trao chiếc nhẫn cầu hôn cho cô ấy ở trong bồn tắm tại nhà riêng.

Ben Affleck và Jennifer Lopez đã không thể rời khỏi tay nhau khi họ có những cử chỉ thân mật cùng nhau tại Los Angeles vào thứ Năm vừa rồi.

Ben thể hiện vóc dáng cơ bắp của mình trong một chiếc áo phông đen ôm sát làm hiện rõ cánh tay săn chắc của mình khi anh ấy bước đi trên vỉa hè. Chàng diễn viên nóng bỏng đến từ bộ phim nổi tiếng ‘Chiến dịch sinh tử (Argo)’, cũng ‘khoác’ lên mình một bộ râu nam tính và có phần hơi già dặn, kèm theo đó anh chọn cho mình một chiếc quần jean màu xám than tạo nên sự đơn giản cho trang phục.

Trong khi đứng bên ngoài chiếc xe, Ben đã không nỡ rời xa ‘nàng vợ’ tương lai của mình, khiến chiếc áo phông của anh ấy hở lên và lộ một chút hình xăm khá nổi tiếng của anh ấy về một con phượng hoàng.

Chuyến đi chơi gần đây nhất của anh và J-Lo được thông tin sau lời chúc phúc của người vợ cũ Jennifer Garner dành cho anh ấy với người tình mới. Người trong cuộc đã chia sẻ với trang tin E!News rằng Jennifer Garner 'đã biết rằng J-Lo có một số ảnh hưởng tích cực theo những cách nhất định.'

Ben đã chia sẻ với ba đứa con của anh ấy - Violet, 16 tuổi, Seraphina, 13 tuổi và Samuel, 10 tuổi - và người vợ cũ về những vấn đề họ sắp thông báo tới 3 đứa con của mình cho những điều cần lường trước.

Một nguồn tin E!News đã nói rằng: 'Ben nói với Jen và những đứa trẻ về những điều anh ấy đang làm, vì vậy họ chắc chắn đã biết về nó,' được tường thuật lại bởi người trong cuộc chia sẻ với trang tin Us Weekly rằng Ben đã có thông báo cho người vợ cũ và những đứa trẻ của họ để 'lường trước vấn đề có thể xảy ra.'

J-Lo là một người mẹ của hai đứa con, đó là cặp song sinh Max và Emme, 14 tuổi, với chồng cũ thứ ba của cô ấy là chàng ca sĩ người Latinh Marc Anthony. Bên cạnh 3 lần bước đến quyết định ly dị của mình, J-LO cũng đã có hai lần không thành công với lời đính hôn - đầu tiên đó là Ben vào đầu những năm 2000 và gần đây nhất là Alex Rodriguez.

Cô ca sĩ đã vén màn bí mật để thông báo cho mọi người trong lần đính hôn tiếp theo trên trang web của cô ấy vào thứ ba này, tiết lộ rằng cô đang ở trong bồn tắm khi Ben bật ra câu hỏi. 'Tôi đã hoàn toàn mất tâm trí khi nhìn vào ánh mắt của anh ấy như thể nỗi buồn và niềm vui đang đan xen lẫn nhau và trong suốt 20 năm vừa qua điều ấy cứ quẩn quanh trong suy nghĩ của tôi mãi và giờ nó đã thực sự xảy ra một lần nữa. "Tôi gần như không nói nên lời được nữa và anh ấy nói rằng:" Có phải ý em là đồng ý đúng không? " Em đã nói đồng ý tất nhiên đó là đồng ý rồi chứ anh. '

J-Lo cũng đã khoe chiếc nhẫn kim cương màu xanh lá cây của cô ấy và giải thích rằng màu xanh lá cây là 'màu sắc yêu thích' và còn là 'màu may mắn' của cô, thêm đó cô đã có những lời chia sẻ đầy cảm xúc: 'Nó có ý nghĩa rất nhiều khi ai đó nghĩ về bạn, yêu bạn và luôn dõi theo từng bước chân của bạn. Và đó là khoảng thời gian hạnh phúc hiếm hoi nhất. '

Sau một thời gian dài xoay quanh bởi những tin đồn, cuối cùng điều đó cũng đã được xác nhận để có thể Jennifer và Ben cho nhau một quyết định ‘quay lại’ thêm một lần nữa - ngay sau khi sự tiến tới hôn nhân không thành công với người tình trước đó. Mối tình giang dở của họ đã kết thúc cách đây 18 năm trước vào năm 2004, kể từ khi cả hai có cho mình những quyết định riêng, có con và sau đó cuối cùng là ly hôn.

Bennifer, người đóng vai chính trong bộ phim không mấy thành công vào năm 2003 - Gigli, lần đầu tiên kết hôn vào năm 2002 sau sự tan vỡ với cuộc hôn nhân thứ hai của cô và Cris Judd. Mặc dù J-Lo và Ben đã lên kế hoạch kết hôn vào năm 2003, cuối cùng họ đã hoãn đám cưới và sau đó là năm 2004, họ đã phá quyết định ‘đường ai nấy đi’. Ben đã chia sẻ một số vấn đề vào thời điểm năm 2008 rằng: 'Tôi nghĩ Jen và tôi đã phạm phải một sai lầm về việc chúng tôi đã yêu, chúng tôi đã rất phấn khích và có thể dễ bị ảnh hưởng bởi những thứ xung quanh’. Anh ấy còn có những lời giải thích trên truyền hình nước Anh rằng: 'Tôi không nghĩ một trong hai chúng tôi có thể dự đoán mức độ về những điều mà nó sẽ xảy ra trong cuộc đời của mỗi người chúng tôi '.

Ben và Jen đã kết hôn vào năm 2005 và sau đó chào đón ba đứa con trước khi quyết định chia tay vào năm 2015 và hoàn thiện thủ tục ly hôn vào năm 2018. Mặc dù sự chia rẽ của cặp đôi Garner-Affeck xuất hiện sau chuyện bị cáo buộc của anh ta với người bảo mẫu của gia đình là Christine Ouzounian, Jennifer đã khăng khăng cho rằng vấn đề ấy không phải là để đổ lỗi cho một ai cả. Cô ca sĩ J-Lo còn chia sẻ với trang tin Vanity Fair vào năm 2016 rằng: ‘ vấn đề giữa tôi và anh ấy đã kết thúc tận 1 tháng trước khi sự việc về người bảo mẫu xảy ra’.

Mối quan hệ đồng nghiệp của họ đã nổi tiếng trong suốt những năm qua, đến mức giới truyền thông còn đặt ra những tin đồn rằng có thể họ sẽ ‘nối lại tình xưa’. Khi Ben tái phát căn bệnh nghiện rượu vào năm 2018, và ngay sau đó Jennifer được bắt gặp khi cô đang lái xe chở anh ấy đến trung tâm cai nghiện.