Kylie Jennie với tạo hình quyến rũ sang trọng trong video hậu trường quảng bá cho series cây nhà lá vườn The Kardashians, hứa hẹn màn hợp tác vô cùng bùng nổ

Sao quốc tế 14/04/2022 17:59

Với tạo hình lần này, cô doanh nhân trẻ Kylie kì vọng rằng series The Kardashians sẽ là một hành trình thú vị cho khán giả hâm mộ

Kylie Jenner trông vô cùng lộng lẫy khi cô chuẩn bị cho những công đoạn để quảng bá cho loạt phim sắp tới của gia đình cô ấy là The Kardashians. Với mái tóc đen dài uốn lượn mềm mại và khuôn mặt với lớp trang điểm được đầu tư kỹ càng, Kylie trông thật ấn tượng khi cô ấy mỉm cười với máy ảnh trong một bức ảnh hậu trường được đăng lên tài khoản Instagram.

Kylie Jennie với tạo hình quyến rũ sang trọng trong video hậu trường quảng bá cho series cây nhà lá vườn The Kardashians, hứa hẹn màn hợp tác vô cùng bùng nổ - Ảnh 1
 
Kylie Jennie với tạo hình quyến rũ sang trọng trong video hậu trường quảng bá cho series cây nhà lá vườn The Kardashians, hứa hẹn màn hợp tác vô cùng bùng nổ - Ảnh 2

Các thành viên khác trong gia đình của cô, hiện đang được sắp xếp để xuất hiện trong series này. Dự kiến chương trình  sẽ được công chiếu vào tuần tới.

Trong những bức ảnh mới được đăng tải, Kylie khoác lên mình một chiếc áo blazer màu kem. Những nếp gấp uốn lượn trên mái tóc của Kylie kết hợp cùng với chiếc áo khoác tạo nên sự tương phản làm nổi bật vóc dáng cũng như khuôn mặt của cô ấy.

Kylie Jennie với tạo hình quyến rũ sang trọng trong video hậu trường quảng bá cho series cây nhà lá vườn The Kardashians, hứa hẹn màn hợp tác vô cùng bùng nổ - Ảnh 3

Được biết, dự án của The Kardashians ban đầu được công bố vào tháng 10 năm 2021, chưa đầy một năm sau khi các thành viên của gia đình Kardashian đã ký một thỏa thuận với nền tảng phát trực tuyến Hulu. 

Kylie Jennie với tạo hình quyến rũ sang trọng trong video hậu trường quảng bá cho series cây nhà lá vườn The Kardashians, hứa hẹn màn hợp tác vô cùng bùng nổ - Ảnh 4 

Sê-ri được tạo ra để tìm hiểu về các thành viên khác nhau của gia đình khi họ có cho mình cuộc sống cá nhân và đời sống riêng tư của họ. Kylie và các chị em gái Kendall, Kourtney và Khloe, sẽ là chủ đề được khai thác chính của chương trình. Ngoài sự đón nhận nồng nhiệt từ các phương tiện truyền thông của gia đình, những người đồng hành cùng họ, chẳng hạn như Travis Barker và Kanye West, cũng sẽ được giới thiệu trong chương trình. 

'Đây sẽ là một hành trình mới. Trong hành trình lần này, các bạn sẽ thấy chúng tôi phát triển nó theo mô típ như là một gia đình, người hâm mộ muốn chúng tôi cho họ thấy những điều thật nhất về chúng tôi vì khán giả muốn cùng với các nhân vật tạo nên một bầu không khí đầy cảm xúc', cô nói. Với kinh nghiệm già dặn trong mảng sản xuất truyền hình, cô cũng bày tỏ rằng những người hâm mộ theo dõi Kardashians sẽ nhận được những điều thú vị trong chương trình mới này.

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Từ khóa:   Kylie Jenner Kardashian The Kardashians

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