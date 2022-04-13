"Soi" trang phục "không phải dạng vừa" của dàn khách mời trong siêu đám cưới của Brooklyn Beckham

Sao quốc tế 13/04/2022 12:14

Buổi lễ của Brooklyn và Nicola được tổ chức vô cùng kín đáo và bảo mật vì sự riêng tư của buổi lễ. David Beckham và Victoria nắm tay nhau tiến vào buổi lễ trong một trang phục lịch sự và trang

Victoria Beckham nắm tay chồng David khi họ đến tiệc cưới của Brooklyn Beckham và con dâu Nicola Peltz vào tối thứ bảy. Victoria là một trong những biểu tượng của sự thanh lịch với hình ảnh một chiếc váy kim sa bạc có một số chi tiết màu đen bao quanh tôn lên vóc dáng khi cô bước vào nơi diễn ra buổi lễ với cựu cầu thủ bóng đá David.

'Soi' trang phục 'không phải dạng vừa' của dàn khách mời trong siêu đám cưới của Brooklyn Beckham - Ảnh 1

Cô ấy ghi điểm với chiếc ví xách tay màu bạc cùng với vòng cổ lấp lánh trong khi đó chồng của cô chọn cho mình một bộ tuxedo tối màu tăng thêm vẻ lịch lãm.

'Soi' trang phục 'không phải dạng vừa' của dàn khách mời trong siêu đám cưới của Brooklyn Beckham - Ảnh 2 

Victoria chọn cho mình một kiểu tóc được búi cao lên, với một vài điểm nhấn của tóc tạo nên sự hài hòa cho khuôn mặt. Brooklyn và Nicola kết hôn trong lễ đường vào một buổi tối tuyệt đẹp và tận hưởng nụ hôn sáu giây kéo dài trước những vị khách nổi tiếng ở Eva Longoria, Mel C và huyền thoại tennis Serena Williams.

'Soi' trang phục 'không phải dạng vừa' của dàn khách mời trong siêu đám cưới của Brooklyn Beckham - Ảnh 3 

Các công đoạn cho buổi lễ được bắt đầu lúc 6 giờ chiều khi chàng đầu bếp mới vào nghề Brooklyn, 23 tuổi, cùng với cô dâu 27 tuổi của mình trao nhau những lời yêu ngọt ngào trong một trong những nơi có kiến trúc sang trọng được tổ chức tại khu gia đình Peltz trị giá 103 triệu đô la ở Palm Beach, Florida. Chú rể chờ đợi trên sân khấu chính với vòng hoa được đan từ hoa và cây trong 15 phút trước khi cô dâu kiêm nữ diễn viên Nicola tiến lên lễ đường với một trang phục đẹp như một kiệt tác trị giá 4 triệu đô la.

'Soi' trang phục 'không phải dạng vừa' của dàn khách mời trong siêu đám cưới của Brooklyn Beckham - Ảnh 4 

Trong khi đó, giàn phù rể bao gồm 6 người đã tham gia cùng anh ấy ở phía bên phải và cũng như 6 phù dâu đứng đối diện nhau vào phía bên trái của chú rể. 

'Soi' trang phục 'không phải dạng vừa' của dàn khách mời trong siêu đám cưới của Brooklyn Beckham - Ảnh 5

Cha của David Beckham hiện tại đã 74 tuổi, vẫn giữ vững được phong độ mặc dù ông ấy đã bước vào tuổi xế chiều khi cùng với vợ mình là Hilary Meredith tận hưởng ngày vui bên biệt thự ven biển Peltz. Ted có một diện mạo vô cùng bảnh bao trong bộ tuxedo đen lịch lãm khi đứng bên cạnh Hilary với trang phục là một chiếc áo choàng sọc đơn sắc.

'Soi' trang phục 'không phải dạng vừa' của dàn khách mời trong siêu đám cưới của Brooklyn Beckham - Ảnh 6

Trước buổi lễ, cặp vợ chồng đã đi lạc vào một khu vực khác nhưng ngay sau đó đã được bộ phận bảo vệ hướng dẫn để đi đến đúng nơi buổi lễ được diễn ra. Chị gái duy nhất của Nicola, 30 tuổi, cũng được nhìn thấy trong đám cưới với chồng Franz Buerstedde, Giám đốc điều hành tại Tập đoàn Rhône cùng với đứa con trai và một cô con gái, Eva và Lila Rae, và con trai Phoenix Blu 10 tháng tuổi.

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