Beyonce đã có một màn trình diễn vô cùng hoành tá tràng tại Oscars

Beyonce đã có một đề cử đầu tiên tại Oscars, cô cũng là người đồng sáng tác bài hát với Dixson. Beyonce dẫn theo cô con gái 10 tuổi Blue Ivy tới buổi lễ.

Buổi lễ trao giải Oscars đã gây nên nhiều điều độc đáo với màn trình diễn từ một trong những ngôi sao lớn nhất trên hành tinh: Beyonce. Venus và Serena Williams là những người biểu diễn đầu tiên trên sân khấu, mở đầu màn trình diễn của ca sĩ 40 tuổi, từ cảnh quay tại một sân tennis tên Compton, nơi họ tham gia vào một cuộc chơi để học cách làm chủ. Beyonce đã mang đến một màn trình diễn mạnh mẽ và vô cùng sống động với bài hát Be Alive từ hạng mục đề cử của bộ phim King Richard, mà cô là đồng tác giả với Dixson. Con gái của nữ ca sĩ, Blue Ivy, 10 tuổi, cũng được phát hiện khi đi cùng mẹ, đeo kính râm và ngồi trước mặt Beyonce cho phần trình diễn của mẹ mình. Video được mở đầu với những chàng trai và cô gái trong trang phục màu xanh neon trước khi họ bước lên sân tennis. Beyonce đang khoác lên mình một chiếc váy màu xanh neon với quần trong và giày cao gót vừa vặn tôn lên hình thể vô cùng đẹp của cô ấy.

Cô đã kết hợp với những bông tai kim cương lấp lánh trong khi các vũ công phụ họa của cô di chuyển xung quanh sân trình diễn vô cùng đồng điệu và đẹp mắt. Trong buổi biểu diễn, cô ấy đã hét vang tên thành phố Compton, nơi các chị gái nhà Williams đã lớn lên. Buổi trình diễn của nữ ca sĩ là phần trình diễn đầu tiên trong số bốn buổi biểu trong lễ trao giải Oscar diễn ra vào ngày Chủ Nhật, tiếp đó là cô ca sĩ Billie Eilish biểu diễn bài hát chủ đề của mình từ bộ phim James Bond “No Time to Die”, Reba Mcentire biểu diễn “Somehow You Do từ bộ phim “Four Good Days” và Sebastian Yatra biểu diễn “Dos Oruguitas” từ bộ phim Encanto. Người được đề cử thứ năm, Van Morrison, không thể thực hiện phần trình diễn “Down to Joy’ từ bộ phim Belfast, do lịch trình lưu diễn của mình.

Có thông tin được thông báo vào tuần trước rằng Học viện đã đàm phán với Beyonce để biểu diễn, với thông tin rằng cô ấy sẽ chỉ thực hiện với một màn trình diễn quay trước nếu các nghệ sĩ trình diễn khác được đưa ra tùy chọn để làm điều tương tự như vậy. Beyonce đã từ chối điều đó, ‘Đặc ân cho buổi trình diễn’ là điều cô ấy mong muốn, mặc dù không rõ có bao nhiêu người biểu diễn khác sẽ ghi sẵn phần trình diễn của họ và phần trình diễn nào sẽ hát trực tiếp. Tại lễ trao giải Oscars năm ngoái, diễn ra tại Nhà hát Dolby và tại Union Station ở trung tâm thành phố Los Angeles, tất cả các phần trình diễn sẽ phải quay trước chứ không được trình diễn trực tiếp. Phần trình diễn quay trước này xuất hiện những vấn đề gây tranh cãi do sự lựa chọn để cắt giảm tám giải thưởng khỏi buổi phát trực tiếp. Tám danh mục - Phim hoạt hình ngắn, chỉnh sửa phim, trang điểm và kiểu tóc, thiết kế sản xuất, hoạt hình ngắn, hành động trực tiếp ngắn, âm thanh và dàn nhạc- đã được tuyên bố sẽ được thực hiện một giờ trước khi truyền hình trực tiếp. Những phần này đã được quay và sau đó chỉnh sửa liền mạch vào truyền hình trực tiếp, do chương trình chỉ được phép chiếm sóng tối đa 3 tiếng.

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