Beyonce đã có một màn trình diễn vô cùng hoành tá tràng tại Oscars

Cô đã kết hợp với những bông tai kim cương lấp lánh trong khi các vũ công phụ họa của cô di chuyển xung quanh sân trình diễn vô cùng đồng điệu và đẹp mắt.

Trong buổi biểu diễn, cô ấy đã hét vang tên thành phố Compton, nơi các chị gái nhà Williams đã lớn lên. Buổi trình diễn của nữ ca sĩ là phần trình diễn đầu tiên trong số bốn buổi biểu trong lễ trao giải Oscar diễn ra vào ngày Chủ Nhật, tiếp đó là cô ca sĩ Billie Eilish biểu diễn bài hát chủ đề của mình từ bộ phim James Bond “No Time to Die”, Reba Mcentire biểu diễn “Somehow You Do từ bộ phim “Four Good Days” và Sebastian Yatra biểu diễn “Dos Oruguitas” từ bộ phim Encanto. Người được đề cử thứ năm, Van Morrison, không thể thực hiện phần trình diễn “Down to Joy’ từ bộ phim Belfast, do lịch trình lưu diễn của mình.