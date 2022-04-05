Grammy 2022: Những bộ trang phục được các ngôi sao 'chọn mặt gửi vàng' cho buổi lễ trao giải Grammy lần thứ 64 và rất nhiều điều thú vị theo sau đó

Một số tên tuổi lớn trong đêm trao giải đã chọn cho mình một bộ đồ đen- từ Dua Lipa trong một chiếc váy với những chi tiết gợi cảm với phụ kiện bao quanh cổ màu vàng đến Billie Eilish trong một chiếc áo choàng Rick Owens Sollekous. Cô nàng với 2 đề cử Saweetie đã tạo nên sự kinh ngạc trong một chiếc áo hai mảnh Valentino màu hồng nóng bỏng với găng tay opera cùng màu. Chrissy Teigen và St. Vincent cũng ấn tượng trong những chiếc đầm bồng bềnh hút mắt, cả trong các sắc thái nhẹ hơn của màu sắc trong chiếc đầm ấy.

Giải thưởng Grammy nổi tiếng với những mẫu đồ thời trang táo bạo, mang đến nhiều rủi ro và vô cùng gây chú ý hơn tất cả những lễ trao giải nổi tiếng nào khác- và các ngôi sao đã không làm thất vọng khi họ đến thảm đỏ vào tối Chủ Nhật. Được tổ chức tại Las Vegas lần đầu tiên, phiên bản thứ 64 của sự kiện ban đầu dự kiến diễn ra ​​vào tháng 1 nhưng đã bị hoãn lại do đại dịch Covid-19. Nhưng đại dịch có vẻ như không còn diễn ra nữa vì những người nổi tiếng với khuôn mặt không qua lớp khẩu trang đã xuất hiện ngày càng nhiều hơn với những ‘bộ cánh’ chất lượng, cùng với đó là phụ kiện hấp dẫn và những kiểu tóc được nhuộm màu vô cùng sặc sỡ.

Những quý ông trong đêm hôm ấy cũng đã bắt kịp với xu hướng, đó là khi Travis Barker mặc một chiếc áo choàng màu hồng độc đáo, Trevor Noah thể thao trong trang phục là một chiếc áo khoác tuxedo màu pastel và ‘ông trùm thảm đỏ’ Billy Porter đã thức giấc trong một sáng tạo đến từ hoa trong bộ sưu tập quần áo mùa thu mùa đông của Valentino. Ở những nơi khác, các thành viên BTS trông thật ngọt ngào trong một loạt các bộ quần áo Louis Vuitton đầy màu sắc. Trong khi đó, Justin Bieber đã có một cách tiếp cận thoải mái hơn, với một bộ đồ rộng quá khổ được phụ thuộc vào một trong những chiếc mũ len đặc trưng của anh ấy.

Lil nas X mặc một bộ đồ đặt riêng và được thêu bởi Balmain. Nguồn: Lester Cohen/Getty Images

Vô số ngôi sao chọn những trang phục không quá chú ý vào chi tiết, kim sa và thêu chỉ để tạo sự nổi bật, với Jasmine Sanders và Lil Nas X đều chọn những hoạ tiết hình con bướm để tô điểm thêm vào trang phục của họ, trong khi Nas chọn cho mình một chiếc áo choàng dài tay và bộ đồ đến từ thương hiệu Balmain lên sân khấu.

Những người khác, trong khi đó, ‘kết thân’ với các phụ kiện – đầu tiên là chiếc mũ điêu khắc của Halsey, túi thủy tinh đầy kẹo của Doja Cat và cuối cùng là vòng cổ của Olivia Rodrigo, một trong sự quay trở về những trang phục đến từ Y2K trên màn hình. Ngoài ra, có rất nhiều nghệ sĩ chọn cho mình điểm nhấn bằng bộ móng tay vô cùng rực rỡ sắc màu, từ Japanese Breakfast trước những đầu ngón tay màu vàng sáng của Michelle Zauner, được sơn công phu để phù hợp với chiếc váy Valentino của cô ấy.

Và đó sẽ không phải là Grammy mà không có sự xuất hiện của những người với gu thời trang khác lạ nhưng lại rất nổi bật. H.E.R được sự chú ý của phần lớn các phương tiện truyền thông với bộ jumpsuit Kaftan màu vàng và cam tùy chỉnh của thương hiệu Dundas, trong khi Singer Yola của Anh, người được đề cử album Americana xuất sắc nhất, lại vô cùng khác biệt trong bộ đồ ‘tím toàn thân’ lộng lẫy và rực rỡ. Tuy nhiên, trang phục kỳ lạ nhất của đêm, đến từ ca sĩ và nhạc sĩ Tayla Parx, người đã đến lễ trao giải với một bộ đồ liền thân liên tưởng đến một nhân vật trong tựa game Nitendo mang tên Bowser.

Michelle Zainer của Bữa sáng Nhật Bản mặc một chiếc váy Valentino màu vàng sáng, hoàn thiện vẻ ngoài với nghệ thuật móng tay công phu. Nguồn: Frazer Harrison / Getty Images

SZA nổi bật với một chiếc áo choàng Sheer, Tulle Jean Paul Gaultier được trang trí với những người hơi 'tròn trĩnh'. Nguồn: Amy Sussman/Getty Images

Cynthia Erivo Channeling lấp lánh trang sức trong một bộ sưu tập Louis Vuitton thiết kế riêng với vai được treo bằng nhung và satin. Nguồn: Jordan Strauss/Invision/AP

Lady Gaga giữ lại nét Hollywood xưa trong một chiếc váy đen trắng từ Armani Privé. Nguồn: Amy Sussman/Getty Images

Ngôi sao K-Pop BTS mặc bộ quần áo Louis Vuitton phối hợp đầy sắc màu trong chất liệu len và cashmere với các họa tiết hoa. Nguồn: Eric Jamison/CBS

Megan Thee Stallion hóa thân thành một chú hổ trong một chiếc váy Roberto Cavalli thiết kế riêng của Leopard in với đường kẻ đính đá quý và xẻ khe táo bạo: Matt Baron/Shutterstock

DOJA CAT đã chọn trang phục đến từ Versace với màu biển cùng theo đó là một chiếc ví Coperni bằng kính chứa đầy kẹo. Nguồn: Frazer Harrison/Getty Images