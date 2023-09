8 bộ phim truyền hình K-drama hấp dẫn sắp ra mắt vào tháng 4 với những cái tên quen thuộc đã tạo nên một thị trường phim vô cùng sôi động!

Ban đầu phim được lên kế hoạch ra mắt vào cuối tháng 3 nhưng cuối cùng Tomorrow sẽ bắt đầu ra mắt vào ngày 1 tháng 4, sau khi xuất hiện trong The King’s Affection, SF9's Rowoon vào vai chính Choi Joon-Woong trong bộ phim trên đài truyền hình MBC, cô tốt nghiệp ở một trường học hàng đầu, xuất thân từ một gia đình giàu có đang nhận thấy khó khăn khi tìm một công việc cho mình. Một đêm nọ, anh vô tình gặp được 2 Thần chết tạo nên những điều trái ngược với nghĩa vụ của họ đó chính là cứu mọi người khỏi sự chết chóc.

Những người phụ nữ làm quen với nhau khi con cái của họ đăng ký vào cùng một trường tiểu học. Mỗi người đều có những cuộc đấu tranh của riêng họ bằng cách làm mẹ và cuộc sống cá nhân của họ, nhưng họ cùng nhau giúp đỡ nhau để vượt qua những khó khăn. Series ra mắt với sự góp mặt của Lee Yo-won (Different Dreams), Choo Ja-hyun (My Unfamiliar Family), Kim Gyu-ri (God of War), Jang Hye-jin (Ký sinh trùng) và Joo Min-Kyung (Jirisan) sẽ ra mắt trên đài JTBC vào ngày 6 tháng 4.

Our Blues

Dàn diễn viên nổi tiếng đã cùng tụ họp để tham gia trong một dự án phim về đề tài lãng mạn nơi đồng quê mang tên Our Blues.

Được thực hiện quay trên đảo Jeju, bộ phim mới này được đạo diễn trực tiếp bởi Kim Kyu-Tae sẽ ghi lại những chuyện lãng mạn đang hình thành giữa Lee Byung-hun (Ashfall) và Shin Min-a (Hometown Cha-Cha-Cha), Han Ji-Min (Miss Baek) và Kim Woo-bin của Người thừa kế (đây là lần đầu tiên anh ấy xuất hiện trên màn ảnh sau sáu năm anh bị mắc căn bệnh ung thư Nasopharyngeal), cũng như là Tam giác tình yêu giữa Cha Seung-won (One Ordinary Day), Uhm Jung-hwa (OK! Madam) Và Lee Jung-Eun (Ký sinh trùng) sẽ được phát sóng trên đài TVN vào ngày 9 tháng 4.

My Liberation Notes

Kim Suk-yoon, đạo diễn của loạt phim Law School và Detective K, sẽ trở lại đạo diễn cho bộ phim truyền hình gia đình My Liberation Notes được phát sóng trên đài JTBC và được biên kịch bởi Park Hae-Young với bộ phim vô cùng nổi tiếng My Mister.

Lee Min-ki (Oh! Master), Kim Ji-Won (Arthdal ​​Chronicles) và Lee El (The Call) là những diễn viên sẽ vào vai ba anh chị em trưởng thành đang vô cùng nản lòng và muốn tìm cách thoát khỏi cuộc sống của họ ở làng Sanpo. Mọi thứ bắt đầu thay đổi xung quanh họ sau sự xuất hiện của quý ông bí ẩn Mr Goo, do Son Suk-ku thủ vai từ bộ phim D.P., một người nghiện rượu bất ngờ xuất hiện trong làng sẽ lên sóng đài JTBC vào ngày 9 tháng 4.

Love All Play

Tiếp nối theo bộ phim Racket Boys được ra mắt vào năm ngoái, những người hâm mộ cầu lông sẽ được chiêu đãi với một món ăn khác trong bộ phim truyền hình sắp ra mắt trên đài KBS2 tới. Park Ju-hyun của Mouse vào vai vận động viên cầu lông đang có sự nghiệp đi lên Park Tae-yang, bị buộc phải lui vào sau một sự cố xảy đến với anh. Ba năm sau, cô trở về đội tuyển khi cô tham gia vào đội Eunice.

Trong khi đó, Park Tae-joon, do Chae Jong-Hyeop thủ vai từ bộ phim Nevertheless, là một cầu thủ cầu lông khi cô xem môn thể thao này không gì hơn ngoài một công việc. Sau khi bị loại ra khỏi đội của mình, anh ta cũng tham gia Eunice, nơi anh ta gặp Tae-Yang. Bộ phim sẽ phát sóng trên đài KBS2 vào ngày 20 tháng 4

Shooting Stars

Lee Sung-Kyung đến từ bộ phim Dr Romantic 2 sẽ trở lại vai trò diễn viên chính trong sê-ri sẽ phát sóng trên đài TVN. Cô vào vai Oh Han-Byeol, một trưởng nhóm quan hệ công chúng tại một công ty mà họ rất giỏi trong việc quản lý khủng hoảng, một điều hữu ích trong nghề nghiệp của cô.

Kim Young-Dae (Penthouse) đóng vai Gong Tae-sung, ngôi sao hàng đầu tại công ty. Người hâm mộ của anh yêu anh vì hình ảnh tốt bụng và lịch sự của anh, nhưng tính cách của anh che giấu một khía cạnh đầy tham vọng khốc liệt và một sự nóng nảy dữ dội trong anh. Mặc dù không ngừng xung đột trên mọi mặt trận nhưng Han-Byeol và Young-Dae dần dần hình thành cho họ một mối quan hệ lãng mạn. Bộ phim sẽ xuất hiện trên đài TVN vào ngày 22 tháng 4

The Killer’s Shopping List

Đạo diễn từ bộ phim Missing Lee Eon-hee sẽ có màn tái xuất trên màn ảnh nhỏ với bộ phim hài tội phạm The Killer’s Shopping List, với sự tham gia của Lee Kwang-soo với vai diễn Dae-sung, một người đàn ông có ký ức rực rỡ, đã nhiều lần thất bại trong kỳ thi công chức và hiện anh đang làm việc bán thời gian tại siêu thị do mẹ của anh ấy mở ra, Myung-Sook (Jin Hee-Kyung từ bộ phim Suits). Seol Hyun (Awaken) đóng vai cảnh sát viên A-hee, bạn gái của Dae-sung. Một vụ giết người bí ẩn xảy ra trong một khu căn hộ gần cửa hàng và A-hee trực tiếp tham gia vào cuộc điều tra. Chẳng bao lâu, Dae-sung và Myung-Sook cũng tham gia cuộc điều tra của cô. Manh mối hữu hình duy nhất của họ trong vụ án này là một biên nhận đã được xuất ra tại cửa hàng của họ. Bộ phim sẽ lên sóng đài TVN vào 27 tháng 4

Monstrous

Lần thứ hai sau bao nhiêu tháng, tiếp nối theo bộ phim The King of Pigs, Yeon Sang-ho sẽ xuất hiện trong một vai diễn với một bộ phim mới sắp ra mắt. Lần này anh là đồng tác giả (cùng với Ryoo Yong-jae) của bộ phim truyền hình huyền bí mang tên Monstrous, đánh dấu sự ra mắt bộ phim của người làm phim độc lập Jang Kun-jae (A Midsummer’s Fantasia) được mọi người vô cùng hoan nghênh. Ngôi sao Koo Gyo-Hwan của bộ phim DP sẽ vào vai một chàng biên tập viên tạp chí huyền bí Jung Ki-hoon, người đi du lịch đến Tỉnh Jinyang vì người vợ cũ Lee Soo-jin, một nhà khảo cổ học được vào vai bởi Shin Hyun-Be đến từ bộ phim Những bác sĩ tài hoa, để điều tra một tượng Phật giáo đã có chủ sở hữu. Phim sẽ được chiếu trên đài TVING vào ngày 29 tháng 4.