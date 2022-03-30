Tập 10 Hẹn hò chốn công sở: Jung Kook (BTS) vô tình làm cameo trong Hẹn hò chốn công sở, fan chưa kịp vui sướng đã phải lo lắng cho hạnh phúc của cả cặp chính lẫn cặp phụ

Phim hay mỗi ngày 30/03/2022 18:26

Lời thoại của diễn viên trong phim Hẹn hò chốn công sở đã trực tiếp nhắc đến Jungkook của BTS đang là một chủ đề nóng.

Trước đây, trên story Instagram trò chuyện với fan, Jungkook chia sẻ rằng mình đã xem bộ phim này. Được idol có tầm ảnh hưởng toàn cầu yêu thích phim, đạo diễn Park Seon Ho không khỏi vui mừng và hạnh phúc.

Tập 10 Hẹn hò chốn công sở: Jung Kook (BTS) vô tình làm cameo trong Hẹn hò chốn công sở, fan chưa kịp vui sướng đã phải lo lắng cho hạnh phúc của cả cặp chính lẫn cặp phụ - Ảnh 1

Nam đạo diễn ngay lập tức đăng bài cảm ơn và bày tỏ sự yêu thích đối với em út BTS: "Sau khi thấy chia sẻ của Jungkook, tôi muốn khoe mọi người ngay nên đã chụp màn hình lại rồi đăng lên. Jungkook à, tôi mến cậu lắm đấy. Tôi thấy thật vinh dự".

Bên cạnh đó, đạo diễn phim Hẹn Hò Chốn Công Sở từng tiết lộ thêm về sự xuất hiện đặc biệt của Jungkook trong phim: "Trong 1 tập của bộ phim, sẽ có câu thoại là: 'Người đàn ông đẹp trai như Jungkook'. Mọi người đừng quá bất ngờ khi xem phim nha". Cũng theo chia sẻ của vị đạo diễn, biên kịch của phim chính là fan cứng của BTS. Nhờ Jungkook mà biên kịch luôn luôn cảm thấy vui vẻ và yêu đời.

Và như hội những người yêu mến bộ phim đã trông đợi, trong tập 10, câu thoại này thực sự xuất hiện và khiến fan BTS không thể ngừng cười.

Tập 10 Hẹn hò chốn công sở: Jung Kook (BTS) vô tình làm cameo trong Hẹn hò chốn công sở, fan chưa kịp vui sướng đã phải lo lắng cho hạnh phúc của cả cặp chính lẫn cặp phụ - Ảnh 2

Tập 10 Hẹn hò chốn công sở: Jung Kook (BTS) vô tình làm cameo trong Hẹn hò chốn công sở, fan chưa kịp vui sướng đã phải lo lắng cho hạnh phúc của cả cặp chính lẫn cặp phụ - Ảnh 3

Đâu chỉ tập 10, BTS còn xuất hiện trong tập 9 của bộ phim một cách tình cờ và hài hước.

Bên cạnh chuyện tình mật ngọt giữa các cặp đôi, A Business Proposal (Hẹn Hò Chốn Công Sở) tập 9 còn khiến khán giả cười ra nước mắt với phân cảnh đi nhậu của Ha Ri (Kim Se Jeong) - Tae Moo (Ahn Hyo Seop) và cả phòng phát triển Go Food. Đáng chú ý, phân cảnh này còn có sự xuất hiện của BTS qua một cách không thể hài hước hơn.

Tập 10 Hẹn hò chốn công sở: Jung Kook (BTS) vô tình làm cameo trong Hẹn hò chốn công sở, fan chưa kịp vui sướng đã phải lo lắng cho hạnh phúc của cả cặp chính lẫn cặp phụ - Ảnh 4

Cụ thể, trong lúc Ha Ri cùng sếp và các đồng nghiệp đang nhậu thì phó phòng Gye Bin (do Lim Ki Hong thủ vai) quyết tâm trổ tài chế Soju Bomb (kết hợp của rượu soju và bia). Phó phòng trộn bia và rượu soju với nhau bằng cách sử dụng một màn bật nắp rót bia vô cùng điêu luyện. Không biết là vô tình hay cố ý nhưng Gye Bin đã hai lần nhắc tới MV của BTS. Theo đó, anh nói quá trình pha chế những ly rượu chứa đầy máu, mồ hôi và nước mắt, trùng khớp với tên MV Blood Sweat and Tears của nhóm. Kye Bin cũng gọi loại đồ uống mới pha chế được là rượu Dynamite - trùng tên với MV đang thu hút hơn 1,4 tỷ view của BTS.

Tập 10 Hẹn hò chốn công sở: Jung Kook (BTS) vô tình làm cameo trong Hẹn hò chốn công sở, fan chưa kịp vui sướng đã phải lo lắng cho hạnh phúc của cả cặp chính lẫn cặp phụ - Ảnh 5

Vui chưa được bao lâu vì thấy thần tượng của mình xuất hiện trên phim, người xem lại cảm thấy lo lắng vô cùng cho cái kết của cặp chính và cặp phụ. Liệu sóng gió có chia rẽ cặp đôi nào không? Liệu kết phim sẽ trọn vẹn và tốt đẹp hết cho các nhân vật chứ? Hàng loạt câu hỏi đang bỏ ngỏ chờ tập 11 lên sóng để giải quyết.

Bộ phim Hẹn hò chốn công sở được phát sóng hàng tuần vào Thứ hai và thứ ba. Dự kiến tuần sau sẽ là tuần cuối cùng bộ phim được lên sóng.

Theo Dispatch

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